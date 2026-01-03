Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Vrei un 2026 diferit? Iată cum să te transformi într-o versiune mai bună a ta, în doar 24 de ore

0
0
Publicat:

Dacă următoarele 12 luni ale vieții tale s-ar decide în următoarea zi, cum ai gândi, simți și acționa diferit începând chiar de acum? Specialiștii atrag atenția că majoritatea oamenilor intră în noul an cu aceleași gânduri, aceleași emoții și aceeași poveste despre cine sunt. Ei schimbă data din calendar, dar nu caută să se dezvolte cu adevărat.

scris in jurnal
Sursă foto: Pixabay

Există o legătură directă între gândurile pe care le ai, creierul tău, emoțiile tale, energia pe care o transmiți și viitorul pe care îl creezi, atrage atenția dr. Joe Dispenza. Când înțelegi această conexiune, primele ore din noul an devin mult mai mult decât o simplă dată în calendar: devin o ușă deschisă spre schimbare.

Dr. Joe Dispenza propune ca aceste ore să fie folosite ca un punct de cotitură: un moment pentru a te elibera de vechiul sine, în care să construiești unul nou și să începi să devii de nerecunoscut din interior spre exterior. „Experiența repetată a anilor trecuți arată că mulți oameni intră în noul an cu speranțe vagi și obiective superficiale, iar, după câteva săptămâni, se găsesc exact la fel. Se trezesc gândindu-se la aceleași probleme, cu aceleași emoții și spunându-și aceleași povești privind propria lor persoană”, spune el.

„Sunt mereu stresat(ă). Nimic nu merge pentru mine. Nu am încredere în mine. Am ghinion în relații”, își repetă mulți dintre noi. Aceste gânduri și emoții repetitive devin un program automat, explică Joe Dispenza: creierul și corpul funcționează pe pilot automat, iar vechiul sine revine chiar dacă tu îți dorești schimbare. Așa se face că anul nou devine doar o continuitate a celui care tocmai a trecut, cu aceleași rezultate.

Eliberează vechiul sine

Cheia schimbării, explică Dispenza, constă în conștientizarea faptului că vechea noastră identitate este, de fapt, un program care poate fi rescris. „Creierul nostru tinde să repete aceleași gânduri, emoții și acțiuni pentru că familiarul pare sigur, chiar dacă doare. Neuroștiința numește acest fenomen „wiring and firing”, conectarea și activarea circuitelor neuronale. Cu cât repeți un gând, cu atât conexiunile dintre celulele creierului devin mai puternice”, mai spune el.

Mai mult, când simțim în mod repetat stres, frică, vinovăție sau lipsă de valoare, corpul nostru se obișnuiește cu acea chimie, adaugă acesta. „În timp, începe să reacționeze înainte să gândești, trăgându-te înapoi în vechile reacții, obiceiuri și alegeri. Energia ta rămâne concentrată în trecut, iar viața continuă să reflecte aceeași frecvență”.

Pentru a deveni de nerecunoscut în 2026, semnalează dr. Joe Dispenza, trebuie să accepți că schimbarea începe din interior. „Nu este vorba despre o transformare vizibilă peste noapte, ci despre modul în care gândești, simți și reacționezi. Sinele tău vechi putea reacționa cu anxietate și să supra-analizeze situațiile, în timp ce tu, noul tu, cel/cea de nerecunoscut observi aceleași declanșatoare, respiri și alegi să acționezi dintr-o stare de calm. Vechiul tu se plânge și învinovățește, în timp ce acest tu de nerecunoscut vorbește diferit, este deschis spre cât mai multe oportunități și se simte ghidat(ă)”.

Citește și: „Majoritatea ființelor umane poartă răni în inimile lor”. Autorul Olivier Clerc explică de ce iertarea contează pentru fiecare dintre noi

Ritualul de 24 de ore pentru un 2026 de nerecunoscut

Primul pas, spune el, este renunțarea, pentru că nu poți purta o valiză plină și să te aștepți să iei ceva nou. Creează un moment relaxant, fără telefon, respirând adânc. Treci în revistă anul care se încheie: ce tipare ai repetat? Ce emoții ți-au condus viața? Unde te-ai abandonat pe tine? Cine nu mai trebuie să fii? Scrie toate răspunsurile și lasă povestea veche să iasă la suprafață, dr. Joe Dispenza.

Imaginează-ți că vechiul tu poartă un costum greu din îndoieli, scuze, amintiri dureroase și convingeri limitative. Dezbracă-l simbolic, mulțumește-i și fă un pas înapoi, recomandă specialistul: „Aleg să nu port mai departe această identitate, în 2026.” Eliberarea creează spațiu pentru o nouă frecvență, pentru acel tu de nerecunoscut, conform spuselor sale.

Vizualizează-ți viitorul sine, cel care a crescut, s-a vindecat și s-a dezvoltat așa cum ți-ai dorit. „Cum te trezești? Cum respiri? Ce gânduri ai? Cum îți tratezi corpul, munca și relațiile? Ce emoții îți guvernează viața: recunoștință, bucurie, pace, încredere? Scrie această versiune viitoare a ta, cu calitățile sale clare. Aceasta este șablonul pentru noua ta identitate”.

Alinierea emoțională este esențială, mai spune Dispenza: recunoștință înainte de dovezi, iubire înainte de schimbare, credință. Practic, începi să devii de nerecunoscut. „Începe ritualul de 24 de ore: la trezire, pune mâna pe inimă, respiră adânc, amintește-ți de viitorul tău sine și spune: Astăzi aleg să gândesc, simt și acționez ca un eu de nerecunoscut în 2026.”

Pe parcursul zilei, vechiul program va încerca să revină, atenționează el. Așa că recomandă să-ți observi gândurile, nu să le combați: recunoaște-le ca pe un vechi program și alege ceva nou. Înainte de culcare, scrie o scrisoare din partea sinelui tău din 2026 către tine cel/cea de azi și lasă-l să-ți mulțumească pentru curaj.

Viața nu devine mai ușoară instantaneu, dar aceste 24 de ore în care aplici acest exercițiu, pot fi punctul tău de cotitură. Prin practici zilnice simple: meditație, respirație, vizualizare sau scris în jurnal, vei observa că reacțiile, deciziile și oportunitățile tale nu mai sunt aceleași. Schimbarea începe acum, iar intrarea în 2026 poate fi începutul unui an în care devii, cu adevărat, de nerecunoscut”, conchide acesta.

Spiritualitate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”
gandul.ro
image
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
mediafax.ro
image
Cine e consilierul lui Nicușor Dan cu 3 case, aur, colecții de artă și acțiuni la Chevron. A renunțat la 100.000 de euro pe an să vină la Cotroceni
fanatik.ro
image
Cuplul al cărui club a ars în Crans Montana nu poate „dormi și mânca” în urma tragediei. Anchetatorii iau în considerare acuzația de omor din culpă
libertatea.ro
image
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
digi24.ro
image
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
gsp.ro
image
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
cancan.ro
image
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
prosport.ro
image
Partaj succesoral. Cine sunt persoanele care pot cere împărţeala moştenirii
playtech.ro
image
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi. Povestea fabuloasă a autografului de la celebrul fotbalist brazilian
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
digisport.ro
image
Omul care a negociat aderarea României la UE propune un nou proiect de țară: „Cine nu și-ar dori?”
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Pensionarii din România favorizaţi de noua lege a pensiilor. Cine are parte de beneficii nesperate și de...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile din 2026. Vești proaste pentru 4.7 milioane de pensionari care nu primesc un leu în plus
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
portrait animal meditating practicing mindfulness digital art style jpg
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
Brusselstown Ring (© Cambridge University Press / Antiquity Publications Ltd)
O nouă descoperire contestă teoria potrivit căreia vikingii întemeiat primele orașe din Irlanda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Cum să pășești în 2026 cu sufletul curat: secretul șamanilor pentru un an plin de putere și bucurie
Vedere aeriană râu de munte shutterstock 2397548397 jpeg
Spiritualitate
Cum îți dai seama că evoluezi cu adevărat spiritual
1 armonie yoga shutterstock 374400103 jpg jpeg
Spiritualitate
„Majoritatea ființelor umane poartă răni în inimile lor”. Autorul Olivier Clerc explică de ce iertarea contează pentru fiecare dintre noi
Olivier Clerc, sursa foto Onamagazine jpg
Spiritualitate
Anul Nou fără stres. Mic ghid pentru reconectarea cu tine însuți, explicat de experți
Revelion An Nou shutterstock jpeg
Spiritualitate
Nu mesele copioase de Sărbători ne îngrașă, ci micile obiceiuri care persistă după
cake pixabay jpg
Sport și Nutriție
Trucuri pentru sărbători memorabile, fără stres și cu mai mult sens. Psihoterapeut: „Ritualurile dau profunzime momentelor”
Mesaje de Craciun shutterstock 2223615557 jpg
Dezvoltare personală

Știrile adevarul.ro

Idei de vacanță pentru vara lui 2026. Top destinații europene spectaculoase, dar ignorate de români
WhatsApp Image 2026 01 01 at 13 29 32 jpeg
Știri Interne 06:00
2026, anul care poate rescrie harta politică globală. Alegeri cruciale în Europa, Orientul Mijlociu și SUA
Viktor Orban FOTO Profimedia
Politică 05:00
Cum să transformi restul de bere rămasă într-o pâine pufoasă
chifle branza the guardian png
Stil de viață 04:30
Misterul „Doamnei Albe”: simbol ascuns sau figură mitologică? Controversele unei picturi mai vechi de 2700 de ani
Weiße Dame Brandberg jfif
Magazin 04:00
Exclusiv Când va putea România să treacă la euro? Dăianu: „Până nu ajungem la un deficit de 3%, nici nu se uită la noi. Ar râde de noi”
daniel daianu foto inquam photos
Economie 03:30
Administrația Trump, reducere drastică a aplicării Legii privind practicile de corupție în străinătate
Departamentul american al Justitiei FOTO CNN
SUA
Video Ucrainenii au publicat imagini cu atacul înscenat asupra comandantului Corpului Voluntarilor Ruși
ca5b6ae4218693eaf2d239900a6a8b0e webp
Europa
În New York-ul lui Mamdani, musulmanii devin o forță demografică și politică
primarul New York jpg
SUA
Misterul scufundării unei nave rusești ce transporta clandestin componente pentru reactoare nucleare. Ce au descoperit anchetatorii spanioli
Nava ursa major s a scufundat pe 24 decembrie 2024 FOTO X jfif
Europa
Cum construiește China o armată de super-soldați „indestructibili” care nu simt frigul sau durerea și pot supraviețui radiațiilor
soldati china reuters
China
Într-o încercare de a ocoli sancțiunile financiare occidentale, Iranul propune vânzarea de armament avansat cu plata în criptomonede
Rachete Iran FOTO Twitter
În lume