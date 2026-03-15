Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Admiterea la liceu 2026. Ce elevi pot intra fără să susțină Evaluarea Națională. Poți fi admis la liceul militar fără examen?

Examenul de Evaluare Națională este pragul pe care sute de mii de elevi îl așteaptă cu mari emoții an de an, admiterea la liceu depinzând de obținerea unei medii cât mai bune. Există în schimb și elevi care nu sunt obligați să susțină acest examen pentru a-și asigura locul.

Sunt elevi care nu vor mai trece prin emoțile admiterii FOTO: arhiva Adevărul

Ministerul Educației și Cercetării a publicat recent în transparență decizională metodologia care reglementează, pentru anul școlar 2026-2027, admiterea la liceu fără susținerea examenului de Evaluare Națională.

Ce elevi se pot înscrie la liceu fără să dea Evaluarea Națională 2026

La admiterea fără examen au acces absolvenții de clasa a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau au obținut premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Beneficiază de această variantă de admitere doar absolvenții din seria curentă care doresc să participe la admiterea în învățământul liceal, inclusiv în învățământul liceal tehnologic și în învățământul liceal tehnologic dual. Aceștia pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a într-un singur județ, fără susținerea evaluării naționale și fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și respectiv, fără a li se calcula media de admitere, se menționează în documentul afișat pe site-ul ministerului.

Admiterea, pe locuri speciale

Elevii care au obținut premiul I, II, III sau mențiune la olimpiade școlare internaționale, sau care au obținut premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare pot beneficia de admitere directă la liceu, fără a susține Evaluarea Națională, pe locuri suplimentare, astfel încât să nu fie afectate locurile destinate repartizării obișnuite.

Premiile câștigate la competițiile anterior menționate nu sunt garanția admiterii la orice filieră/profil/specializare, actul normativ instituind și o listă privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/ specializarea/domeniul de pregătire profesională la care se face înscrierea.

Care sunt etapele înscrierii

Etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a, în anul școlar 2026 – 2027, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiile menționate sunt următoarele:

a) depunerea dosarelor la inspectoratul școlar;

b) analizarea dosarelor de către comisia de admitere județeană/a municipiului București;

c) comunicarea rezultatului repartizării absolvenților;

d) preluarea dosarelor absolvenților de la inspectoratul școlar și depunerea acestora la unitățile de învățământ la care au fost repartizați;

e) transmiterea de către unitățile de învățământ liceal, respectiv de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământ profesional sau învățământ dual, a situației privind finalizarea înscrierii absolvenților;

f) completarea în SIIIR a datelor aferente absolvenților clasei a VIII-a înscriși în clasa a IX-a pe baza performanțelor.

Există și un termen-limită pentru înscrierea și repartizarea absolvenților: 31 august 2026.

Poți fi admis la liceul militar fără Evaluare Națională?

Prevederile metodologiei publicate se pot aplica și pentru înscrierea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale, pe filiera vocațională, profilul militar. Condiția este însă ca absolvenții să susțină toate probele de selecție cu caracter eliminatoriu prevăzute pentru profilul militar în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.060/2025 și să fie declarați „ADMIS”/„APT” la acestea.

Lista olimpiadelor recunoscute de Ministerul Educației

În documentul elaborat de Ministerul Educației se regăsește lista (pe care o regăsiți mai jos) competițiilor și olimpiadelor școlare recunoscute oficial pentru admiterea la liceu fără Evaluare Națională și corespondența cu profilurile/specializările.

Printre cele mai cunoscute competiții care le aduc elevilor posibilitatea admiterii la liceu fără examenul de Evaluare Națională se numără: Olimpiada Națională de Matematică, Olimpiada Națională de Fizică, Olimpiada Națională de Informatică, Olimpiada Națională de Chimie, Olimpiada Națională de Biologie, Olimpiada Națională de Limba și literatura română, Olimpiada Națională de Limbi moderne, Olimpiada Națională de Istorie, Olimpiada Națională de Geografie etc..

În cazul etapelor internaționale, competițiile sunt organizate sub egida unor organisme educaționale internaționale și sunt recunoscute oficial de minister.

Lista completă cuprinde 53 de competiții naționale și 35 de competiții internaționale.

Ce trebuie să conțină dosarul

Elevii care solicită admiterea la liceu în 2026 fără Evaluare Națională trebuie să depună la comisia de admitere județeană/a municipiului București un dosar care să cuprindă următoarele documente:

- cerere pentru înscrierea în învățământul liceal, pentru anul școlar 2026 - 2027, pe baza performanțelor deosebite obținute la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale obținute pe parcursul gimnaziului, cu exprimarea unei opțiuni privind filiera/profilul/specializarea/domeniul de pregătire profesională/perechea calificare profesională de nivel 3 și calificare profesională de nivel 4; pentru unitățile de învățământ care au în oferte calificări profesionale în regim dual, se va menționa după caz și opțiunea pentru regimul dual;

- documentele doveditoare ale premiilor obținute, în original și în copie;

- cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată „Conform cu originalul” de către persoana din comisie învestită cu astfel de competențe;

- foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale) și fișa medicală, în original și în copie.

Tot pe locuri speciale pot fi admiși elevi din alte două categorii:

- elevii de etnie romă - pentru care sunt rezervate anual locuri distincte în licee, în cadrul unui program de incluziune educațională coordonat de Ministerul Educației, admiterea realizându-se pe baza unei proceduri speciale și a documentelor care atestă apartenența la etnie;

- elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) - care pot beneficia de locuri dedicate în licee în funcție de recomandările specialiștilor și de orientarea școlară stabilită de comisiile de evaluare.

