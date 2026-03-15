search
Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Putin și Xi rânjesc privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran. Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Consilierul de război de la Casa Albă, Robert Pape, avertizează că SUA au intrat într-o adevărată capcană din care nu mai pot ieși. Atacarea Iranului a fost o idee proastă și va atrage o serie de probleme uriașe pentru Washington, anticipează el.

Bombardamentele americanilor și-au atins doar parțial scopul. FOTO: Freepik

Consilierul de război de la Casa Albă, Robert Pape, dezvăluie într-un podcast urmărit de milioane de americani de ce Trump este prins într-un război cu Iranul, riscul unei erupții nucleare, rolul Chinei în conflict și modul în care SUA pierd controlul asupra Orientului Mijlociu. Pape, care este un politolog renumit și este director al Proiectului Chicago privind Securitatea și Amenințările, a consiliat fiecare Administrație de la Casa Albă după 9/11 în materie de strategie militară și este autorul cărții Bombing to Win: Air Power and Coercion in War.

Discuția are loc în cadrul podcastului lui Steven Cliff Bartlett - „The Diary of a CEO”, pe care Spotify Wrapped l-a clasat pe locul al doilea în lista celor mai populare podcasturi la nivel global în 2025.

Expertul pornește de la ideea că America a avut neinspirația de a intra într-o situație similară cu cele din Irak sau Libia. Acum, SUA sunt prinse în ceea ce el numește „capcana escaladării”. Cu o experiență de peste 40 de ani în studierea violenței politice și a strategiei militare, Pape subliniază o lecție fundamentală: „bombele nu lovesc doar ținte, ele schimbă politica”.

„Când mi-am terminat doctoratul, am început imediat să luptăm în primul război din Golf, care a fost un război bazat pe forța aeriană. Munca mea din anii '80 a devenit brusc relevantă. Am fost în Washington Post, USA Today, concepeam poveștile deoarece nu aveam comentatori militari la acea vreme. Apoi am primit un apel de la Forțele Aeriene ale SUA, cerându-mi să vin nu doar să predau, ci să construiesc programa de învățământ. Apoi, pe măsură ce timpul a trecut, am ajuns să consiliez fiecare Casă Albă din 2001 până în 2024, inclusiv prima administrație Trump”, a explicat Pape.

Bombardamente în zadar

În era armelor inteligente, succesul militar poate fi hipnotizant, mai spune el. Deși aeronavele Stealth B-2 pot distruge țintele în 90% din cazuri, problema rămâne nerezolvată atâta timp cât tocmai programul nuclear iranian nu a fost oprit.

„Am auzit de asemenea că ați rulat simulări pentru un război cu Iranul”, a observat Bartlett.

„Da. În ultima clasă a fiecărei strategii timp de 20 de ani. De fapt, am făcut-o chiar în mai anul trecut, chiar înainte să începem bombardamentele. Cursul durează un trimestru întreg și s-a încheiat cu bombardarea Iranului. Ce a însemnat asta? Am vizat întregul set de ținte, avem planurile de atac, chiar trecem prin bombardarea de la Natanz, Fordow, Isfahan. Există mai multe astfel de facilități. Apoi ne uităm la ce se va întâmpla. Și vezi imediat că în proporție de peste 90%, acele avioane B-2 vor distruge acele ținte”, a răspuns din nou politologul.

Vestea proastă dată de Pape americanilor și nu numai este că Statele Unite se afundă tot mai adânc într-o situație de unde vor ieși cu greu. De fapt, marea problemă este, spune el, că multora dintre cei ce se află în funcții importante în cadrul administrației Trump 2 le scapă faptul că succesul obținut în Iran este unul iluzoriu.

„Ne scapă faptul că suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine. Voi explica ce este acea capcană, dar consecința cheie este că pierdem controlul. Pierdem controlul asupra situației. Iar ceea ce vedeți la președintele Trump este că el încearcă să recapete controlul. Problema este că, începând din iunie, am început să pierdem controlul asupra localizării materialului nuclear. Acum avem sateliți civili și îi poți vedea mutând lucruri. Ce ar putea muta prin zonele nucleare? Mă întreb... cel mai probabil este materialul nuclear, deoarece ei s-au planificat pentru acest război exact ca noi, cu excepția faptului că s-au pregătit să fie rezilienți și să riposteze în moduri tot mai agresive. Ei câștigă partea de escaladare a războiului”, susține expertul

Americanii mai au doar de pierdut

Un punct critic al analizei se referă la faptul că deși SUA au avut ca scop paralizarea programului nuclear, succesul este incert. Deși instalațiile fizice pot fi lovite, locația exactă a materialului nuclear este incertă, susține Pape. De altfel, imaginile din satelit au surprins camioane iraniene mutând obiecte din zonele în care se știa că ar exista laboratoare chiar înainte de bombardamente: „Nu cred că vor muta floricelele de porumb”, a punctat el.

Expertul american a explicat motivele pentru care „decapitarea” conducerii statului iranian nu a dus la capitularea acestuia, ci a determinat Iranul să riposteze și mai îndârjit. Fiul fostului lider suprem iranian ar fi și mai antiamerican și mult mai agresiv, el fiind susținut de Garda Revoluționară și fiind responsabil anterior de forțele care reprimau protestatarii. „Când îl elimini pe lider... în locul lui primești un regim mai dur, un regim mai rezistent care vrea să riposteze și mai agresiv pentru că l-ai ucis pe tata”, este logica expusă de Pape.

Acum, riscul cel mai mare este ca Statele Unite ale Americii să pornească o ofensivă terestră care ar avea rezultate și mai dezastruoase. În opinia sa, probabilitatea ca Trump să decidă și o intervenție terestră este acum de 75%.

Xi Jinping și Putin jubilează

Ceea ce se întâmplă acum în Iran avantajează de minune China, care, spune Pape, privește cum SUA intră într-o altă „mlaștină în Orientul Mijlociu”. Nu în ultimul rând, situația servește intereselor lui Putin în Ucraina, deoarece Kievul a fost lăsat de izbeliște în fața mașinăriei de război a Kremlinului.

Indiferent ce alegeri va face, Trump a pierdut puncte prețioase prin declanșarea acestui război. El s-ar afla în acest moment în fața unei „alegeri hobbesiene” sau a unei dileme de moștenire: fie acceptă o pierdere politică pe termen scurt prin retragere, fie riscă să devină un nou Lyndon Johnson, prins într-un război etern și care îi va păta definitiv imaginea istorică, este mesajul lui Robert Pape.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

