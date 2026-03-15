Maia Sandu acuză Kremlinul de poluarea Nistrului cu petrol: ,,Poartă întreaga responsabilitate”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că atacul Rusiei asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnistrovsk a deversat petrol în fluviul Nistru, fiind astfel amenințată alimentarea cu apă a întregii țări.

,,Atacul Rusiei asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnistrovsk a deversat petrol în râul Nistru, amenințând alimentarea cu apă a Moldovei. Am declarat alertă ecologică și acționăm pentru a ne proteja poporul. Rusia poartă întreaga responsabilitate”, a notat lidera de la Chișinău pe platforma X.

Decizia Executivului moldovean

Guvernul de la Chișinău a declarat stare de alertă de mediu pe fluviul Nistru pentru 15 zile după poluarea cauzată de Kremlin. Decizia este necesară pentru aplicarea măsurilor și intervențiilor suplimentare în nordul țării, unde situația este critică, potrivit premierului Alexandru Munteanu.

Starea de alertă de mediu pe fluviul Nistru permite ,,instituirea unor restricții privind captarea și utilizarea apei în sectoarele unde analizele indică depășiri ale valorilor admise, pentru a preveni contaminarea sistemelor de alimentare cu apă”, precum și ,,mobilizarea de resurse suplimentare, inclusiv din rezervele de stat și care nu sunt sub administrarea directă a statului, precum și implicarea structurilor de intervenție suplimentare și integrarea echipelor internaționale care au venit în sprijinul Republicii Moldova prin Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene”.⁠ ⁠

Mult petrol

Ministrul moldovean al Mediului, Gheorghe Hajder, a afirmat că petrolul continuă să se verse în fluviul Nistru, iar volumul acestuia este uriaș.

,,Volumul de petrol este mai mare decât cel anunțat inițial de 1, 5 tone. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Vinovatul exclusiv pentru poluare este Federația Rusă. Distrugerea infrastructurii și agresiunea Rusiei are consecințe care ne afectează pe noi direct. Agresiunea Rusiei ne lovește tot mai tare: de la dronele care survolează spațiul nostru aerian la poluarea resurselor noastre naturale și anume aprovizionarea cu apă”, a menționat ministrul Gheorghe Hajder.

Ajutorul Bucureștiului

Totodată, oficialul moldovean a precizat că Chișinăul primește ajutor din partea Bucureștiului în această situație critică, fiind vorba atât de echipamente, cât și de expertiza specialiștilor din România.

,,Ca de fiecare dată, România a răspuns prompt solicitării noastre și a demonstrat o solidaritate extraordinară: în mai puțin de opt ore, Guvernul de la București ne-a oferit sprijin, trimițând echipamente vitale și experți. La această oră, alături de noi, în teren se află 13 experți români, specializați în intervenții în caz de poluări în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și a Administrației Naționale Apele Române. Aceștia lucrează cot la cot cu salvatorii noștri, utilizând echipament modern de peste Prut”, a conchis Gheorghe Hajder.

În data de 10 martie, Chișinăul a anunțat că apa Nistrului este poluată cu petrol, acesta fiind vizibil în apropierea satelor Naslavcea și Otaci, din raionul Ocnița, situat în nordul țării vecine.

În zilele următoare, poluarea s-a extins, iar responsabilii Ministerului moldovean al Mediului au decis instalarea primelor filtre în raionul Soroca și au sistat alimentarea cu apă a satului Naslavcea din raionul Ocnița, precum și în raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sîngerei, unde au fost instalate baraje pentru oprirea extinderii poluării.

Între timp, Chișinăul a primit ajutorul Bucureștiului care a oferit mai multe echipamente necesare.

De asemenea, Kievul a anunțat că și o parte a fluviului Nistru care traversează teritoriul Ucrainei este poluată. Conform autorităților ucrainene, poluarea a fost cauzată de atacul Kremlinului asupra Centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk care funcționează pe fluviul Nistru. Acesta a avut loc în data de 7 martie.



