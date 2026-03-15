Mișcarea strategică a Italiei: guvernul Meloni explorează revenirea la energia nucleară după 40 de ani pentru a proteja economia și securitatea energetică

Italia se pregătește să facă un pas istoric: după aproape patru decenii de la închiderea ultimului reactor nuclear și 15 ani de la o încercare eșuată de reluare a proiectelor atomice, Guvernul condus de Giorgia Meloni analizează cum să repornească producția de energie nucleară.

Oficiali italieni au călătorit în Canada pentru a studia designuri tehnologice și au discutat cu reprezentanți francezi despre industria nucleară. În același timp, guvernul evaluează opțiuni din Coreea de Sud și SUA. Pentru premierul Meloni, energia nucleară este văzută ca o soluție pe termen lung pentru economia Italiei, aflată sub presiunea unor facturi de energie printre cele mai mari din Europa, potrivit bloomberg.

Ministrul italian al energiei, Gilberto Pichetto Fratin, a subliniat că restartarea programului nuclear trebuie să fie rapidă, dar să respecte siguranța și să fie „economic convenabilă”.

Totuși, oficialii știu că drumul nu va fi ușor. Convingerea unei țări care a votat de două ori împotriva energiei nucleare necesită manevre politice fine, iar apropierea alegerilor generale complică planurile.

Proiectele nucleare pot întârzia ani de zile și pot genera costuri uriașe - experiența Franței și Marii Britanii stă mărturie. În plus, există riscul ca energia atomică să fie gata exact când piața se va orienta spre surse mai sigure și mai „verzi”.

Motivul presiunii asupra Italiei

Italia depinde masiv de importurile de gaze naturale, ceea ce o face vulnerabilă la fluctuațiile prețurilor internaționale. Criza energetică a început să se resimtă acut încă din 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia, iar actualul conflict din Iran a dus la creșteri suplimentare ale prețurilor la energie.

Potrivit publicației citate, pentru a diversifica sursele de energie, Italia a făcut deja pași concreți: anul trecut cabinetul a aprobat un cadru legal pentru revenirea energiei nucleare și a pus bazele unui plan strategic național până în 2027. Aceasta marchează prima mișcare oficială spre ridicarea interdicției nucleare din 1987, aproape inversată în 2011 înainte de dezastrul de la Fukushima.

Nuclitalia, noua firmă de cercetare nucleară, pregătește revenirea sectorului

Italia a creat firma Nuclitalia, specializată în cercetare și dezvoltare nucleară. Enel SpA deține 51% din companie, Ansaldo Energia SpA 39%, iar Leonardo SpA 10%.

Oficialii italieni studiază atât centrale nucleare mari, cât și reactoare modulare mici, care pot fi construite mai rapid și mai ieftin, având potențialul de a alimenta centre de date și tehnologii energetice intensive.

Se iau în considerare opțiuni franceze, americane (Westinghouse) și sud-coreene (Korea Hydro & Nuclear Power), precum și soluții canadiene pentru mini-reactoare. Inițiativa Italiei se aliniază și cu politica europeană: UE relaxează restricțiile privind finanțarea nucleară și sprijină investițiile private, în timp ce alte state, precum Polonia, încearcă să dezvolte propria industrie nucleară.

Costurile ridicate, durata lungă a proiectelor și gestionarea deșeurilor radioactive rămân probleme majore. De asemenea, opoziția locală poate complica implementarea noilor centrale, motiv pentru care autoritățile analizează în special zone care găzduiseră reactoare în trecut.