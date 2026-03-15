FCSB s-a făcut de râs la debutul lui Rădoi pe banca tehnică. Rezultat rușinos cu ultima clasată

FCSB spera să înceapă o nouă eră sub comanda lui Mirel Rădoi, însă se pare că s-a vorbit mult și s-a făcut puțin la echipa campioană. Roș-albaștrii au debutat prost în play-out sub comanda proaspătului antrenor, remizând alb cu ultima clasată, Metaloglobus.

FCSB a dominat clar jocul şi şi-a creat mai multe ocazii de gol, prin Daniel Bîrligea (7), Florin Tănase (31), Juri Cisotti (41), David Miculescu (60), Octavian Popescu (69), dar nu a reuşit să înscrie. Astfel, Metaloglobus încurcă pentru a doua oară campioana în această stagiune, după de a învins-o în turul sezonului regulat cu 2-1.

În urma remizei din această seară, FCSB a rămas pe locul 2 în clasamentul din grupa de retrogradare a campionatului României, cu 24 de puncte, fiind întrecută de UTA Arad, care a câștigat în această rundă cu FC Hermannstadt, scor 3-2. De cealaltă parte, formația lui Florin Bratu se află pe ultimul loc, cu 7 puncte.

În următoarea etapă a play-out-ului din Superliga, echipa lui Mirel Rădoi va juca pe teren propriu împotriva liderului UTA Arad, în timp ce Metaloglobus va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești.

FCSB - Metaloglobus 0-0

Arena Naţională - Bucureşti