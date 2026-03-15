search
Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

FCSB s-a făcut de râs la debutul lui Rădoi pe banca tehnică. Rezultat rușinos cu ultima clasată

0
0
Publicat:

FCSB spera să înceapă o nouă eră sub comanda lui Mirel Rădoi, însă se pare că s-a vorbit mult și s-a făcut puțin la echipa campioană. Roș-albaștrii au debutat prost în play-out sub comanda proaspătului antrenor, remizând alb cu ultima clasată, Metaloglobus.

Mirel Rădoi nu are motive să zâmbească, Fot facebook FCSB
FCSB a dominat clar jocul şi şi-a creat mai multe ocazii de gol, prin Daniel Bîrligea (7), Florin Tănase (31), Juri Cisotti (41), David Miculescu (60), Octavian Popescu (69), dar nu a reuşit să înscrie. Astfel, Metaloglobus încurcă pentru a doua oară campioana în această stagiune, după de a învins-o în turul sezonului regulat cu 2-1.

În urma remizei din această seară, FCSB a rămas pe locul 2 în clasamentul din grupa de retrogradare a campionatului României, cu 24 de puncte, fiind întrecută de UTA Arad, care a câștigat în această rundă cu FC Hermannstadt, scor 3-2. De cealaltă parte, formația lui Florin Bratu se află pe ultimul loc, cu 7 puncte.

image

În următoarea etapă a play-out-ului din Superliga, echipa lui Mirel Rădoi va juca pe teren propriu împotriva liderului UTA Arad, în timp ce Metaloglobus va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești.

FCSB - Metaloglobus 0-0

Arena Naţională - Bucureşti

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

