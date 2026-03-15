Zelenski acuză UE de „șantaj” şi declară că nu va redeschide oleoductul cu petrol rusesc către Ungaria și Slovacia

Volodimir Zelenski afirmă că statele membre ale Uniunii Europene încearcă să determine Ucraina să redeschidă oleoductul Drujba, printr-un șantaj politic, dar că nu va ceda acestor presiuni, fie şi din principiu. „Acest lucru se numește șantaj”.

Volodimir Zelenski a declarat că Uniunea Europeană încearcă să exercite presiuni asupra Kievului pentru a-l obliga să redeschidă oleoductul Drujba, prin care petrolul rusesc ajunge în Ungaria și Slovacia, notează gulfnews.

El a subliniat că reluarea tranzitului ar echivala, practic, cu ridicarea sancțiunilor economice împotriva Moscovei, ceea ce Ucraina nu poate accepta.

Vă reamintim că oleoductul, construit în perioada sovietică, a fost grav avariat în ianuarie de atacurile aeriene rusești și nu a fost încă reparat.

În acest context, Ungaria, dependentă de petrolul rusesc, a condiționat sprijinul politic și financiar pentru Ucraina de redeschiderea conductei, blocând atât aprobarea unor noi sancțiuni UE împotriva Moscovei, cât și eliberarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev. De altfel, premierul Viktor Orbán a făcut din opoziția față de Ucraina un subiect central în campania sa electorală pentru alegerile din aprilie, într-un context în care partidul său se confruntă cu un deficit de popularitate în sondaje.

Zelenski califică solicitarea UE drept „şantaj”

După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, pe măsură ce criza energetică se extinde, Uniunea Europeană i-a cerut lui Volodimir Zelenski să repare rapid conducta și să permită accesul inspectorilor pentru evaluarea pagubelor, temându-se că opoziția Kievului ar putea consolida poziția lui Viktor Orbán.

Cu toate acestea, Volodimir Zelenski declară că se opune, din principiu, tranzitului petrolului rusesc prin Ucraina, în timp ce UE menține sancțiuni împotriva vânzării acestuia către alte țări.

„Fie vindem petrol rusesc, fie nu. Pentru că [UE] mă obligă să restabilesc Drujba. Cu ce se deosebește acest lucru de ridicarea sancțiunilor împotriva rușilor? De ce putem, într-un caz, să spunem Statelor Unite că ne opunem ridicării sancțiunilor, în timp ce, pe de altă parte, forțăm Ucraina să reia tranzitul de petrol prin Drujba – și la un preț politic care, de fapt, plătește pentru politicile anti-europene?”, spune preşedintele ucrainean.

Comentariile lui vin după ce SUA au relaxat sancțiunile care împiedicau alte țări să cumpere petrol rusesc, pentru a atenua criza energetică provocată de conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul.

Zelenski a subliniat că decizia sa nu blochează nimic, ci respectă principiile Ucrainei: „Dacă am decis să restabilim aprovizionarea cu petrol rusesc, atunci vreau ca ei să știe că sunt împotriva acestui lucru. Și nu este nevoie să mă acuzați că blochez ceva. Nu blochez”.

Totodată, el a catalogat „presiunile” venite din partea Uniunii Europene pentru deschiderea oleoductului Drujba drept un șantaj politic

„Spun deschis: sunt împotriva acestui lucru. Dar dacă mi se impun condiții conform cărora Ucraina nu va primi arme, atunci, scuzați-mă, sunt neputincios în această chestiune. Le-am spus prietenilor noștri din Europa că acest lucru se numește șantaj”, a afirmat el.

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski spune că, dat fiind că împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de UE a fost aprobat de toate cele 27 de state membre în afara Ungariei, trebuie pus în aplicare integral, fără condiții legate de redeschiderea oleoductului.