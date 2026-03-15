Cursa pentru evacuarea unora dintre cei mai valoroși cai de competiție din lume, în contextul războiului din Iran

Izbucnirea bruscă a conflictului din Orientul Mijlociu a dus la evacuarea a zeci de mii de persoane din statele din Golf. Printre cele mai dificile operațiuni s-a numărat însă transportul unora dintre cei mai valoroși cai de competiție din lume.

Aproape 150 de cai de elită se aflau în Doha pentru etapa locală a Longines Global Champions Tour, una dintre cele mai importante competiții de sărituri peste obstacole, când rachetele iraniene au început să lumineze cerul Golfului, în urma atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iran, scrie The Wall Street Journal.

Autoritățile din Qatar au închis imediat spațiul aerian pentru zborurile comerciale, iar competiția programată să înceapă la începutul lunii martie a fost suspendată cu două zile înainte de start.

„A fost ciudat să fim blocați acolo”, a spus călăreața franceză Lara Tryba, care se afla la Doha cu doi dintre caii săi, Memphis și Shot Gun. „Ne simțeam neputincioși.”

Cai de milioane de dolari, prinși într-o zonă de conflict

În săriturile peste obstacole, sportul pune la încercare atât precizia și controlul, cât și viteza. Caii și călăreții trebuie să parcurgă un traseu cu obstacole într-un timp limitat, fără penalizări. La nivelul cel mai înalt, animalele pot valora milioane de dolari.

Circuitul Longines Global Champions Tour include etape organizate în orașe precum Miami Beach, Paris și Shanghai.

După izbucnirea conflictului, călăreții și echipele lor au înțeles rapid că trebuie să își scoată caii din regiune cât mai repede.

„Imediat ce au început bombardamentele, am vrut să îi trimitem acasă cu primul avion”, a spus Tryba.

O operațiune logistică extrem de complicată

Transportul internațional al cailor de competiție este, în mod normal, un proces atent planificat, care poate dura săptămâni. Sunt necesare controale veterinare, carantină și documente speciale pentru animale.

De această dată, însă, procedurile obișnuite au fost abandonate.

„Transportul cailor este deja o operațiune foarte complexă în condiții normale”, a spus Mohammed Jaber Al Khayareen, directorul comitetului local de organizare al etapei din Doha. „Organizarea unei operațiuni de această amploare, în asemenea condiții, a necesitat o coordonare excepțională.”

Între timp, comunitatea ecvestră internațională urmărea cu îngrijorare evoluția situației. Pe rețelele sociale au apărut numeroase mesaje de susținere pentru cei rămași în regiune împreună cu animalele lor.

Caii, adăpostiți în hangare

La Doha, caii au fost mutați în spații interioare pentru a fi protejați de eventuale fragmente rezultate din interceptarea rachetelor. Zgomotul constant al sistemelor de aer condiționat a ajutat la estomparea sunetelor exploziilor, menținând animalele mai calme.

Schimbarea rutinei zilnice a cailor poate avea însă efecte asupra sănătății lor. Animalele sunt sensibile la modificări ale programului și ale hranei, iar perturbările pot provoca colici — o afecțiune gravă a sistemului digestiv.

Pentru a reduce riscurile, îngrijitorii i-au scos periodic pentru scurte sesiuni de mișcare.

„În prima zi, când au început bombardamentele, ne-a fost foarte teamă și nu i-am scos din grajduri”, a spus Tryba. „Pe măsură ce zilele au trecut, am încercat să le oferim o viață cât mai normală.”

Salvarea a venit din Belgia

În paralel, organizatorii căutau soluții pentru transportul animalelor. Hamad International Airport este unul dintre cele mai importante centre mondiale pentru transportul animalelor, iar compania Qatar Airways operează acolo un centru specializat pentru animale vii, cu facilități climatizate și grajduri dedicate pentru cai.

La aproape 5000 de kilometri distanță, în Liège, managerul hotelului pentru cai Horse Inn, Christian Jaucot, a primit un apel urgent: în mai puțin de două zile, zeci de cai urmau să ajungă acolo.

Hotelul ecvestru este un punct important în rețeaua globală de transport a cailor de competiție. În fiecare an, aproximativ 7.000 de cai trec prin facilitățile sale, mai ales înaintea unor competiții majore, inclusiv Jocurile Olimpice de vară.

„Am crezut că este un număr uriaș de cai”, a spus Jaucot. „Dar am decis că, având în vedere războiul, vom face loc cu orice preț.”

Au fost instalate grajduri suplimentare și a fost chemat personal în plus.

O cursă contra cronometru

A apărut însă o nouă problemă: autoritățile belgiene cer ca certificatele sanitare pentru animale să fie aprobate cu câteva zile înainte de transport. Organizatorii și funcționarii au lucrat rapid pentru a obține documentele necesare.

În cele din urmă, cei 147 de cai au fost transportați cu camioanele la aeroport, unde au fost încărcați în boxe speciale pentru zbor.

În același timp, mulți călăreți au fost nevoiți să părăsească Qatarul pe cale rutieră. Unii, inclusiv Tryba, au făcut o călătorie de aproximativ șapte ore până la Riad, unde spațiul aerian rămăsese deschis.

La scurt timp după aceea, organizatorii competiției au confirmat că transportul a fost finalizat.

„Toți cei 147 de cai au ajuns în siguranță acasă”, a anunțat Longines Global Champions Tour, citat de WSJ.