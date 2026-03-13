Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

De ce oamenii foarte buni ajung uneori în relații toxice. Ce au descoperit cercetătorii despre „personalitățile luminoase”

0
0
Publicat:

Există oameni care ajung, iar și iar, în relații complicate. Motivul poate fi surprinzător de simplu: sunt mai dispuși decât alții să acorde încredere și să mai ofere o șansă.

relatie, intalnire
Sursă foto: Shutterstock

Nu resping ușor, nu judecă repede, văd potențial acolo unde alții observă deja semnale de alarmă. Acordă încredere înainte ca aceasta să fie câștigată și preferă să creadă în partea bună a celui din fața lor, chiar și atunci când au motive serioase de îndoială. E o calitate reală, legată de empatie și de o deschidere autentică față de ceilalți. Dar în relații, tocmai această calitate poate deveni un punct vulnerabil.

De ce oamenii empatici pot deveni vulnerabili în relații

Un studiu publicat în revista Personal Relationships arată că persoanele foarte încrezătoare și binevoitoare tind să respingă mai rar potențialii parteneri problematici. Dorința de a vedea binele în oameni le face mai puțin selective, iar uneori tocmai această deschidere le expune în fața celor care știu să profite de ele.

Cercetătorii au vrut să înțeleagă ce se întâmplă înainte ca o relație să înceapă cu adevărat. Mai exact, cum influențează personalitatea fiecăruia felul în care apare atracția dintre ei. În psihologie există un concept numit complementaritate, potrivit căruia oamenii pot fi atrași uneori de persoane diferite de ei. De exemplu, o persoană mai retrasă poate fi atrasă de cineva cu o personalitate dominantă.

„Găsirea unui partener potrivit este ceva la care aspiră majoritatea oamenilor”, a declarat Jana Sophie Kesenheimer, cercetătoare la Universitatea din Innsbruck și autoare a studiului, pentru PsyPost. „Studiile arată că partenerii care împărtășesc valori și convingeri similare tind să fie mai mulțumiți de relația lor pe termen lung. În același timp, diferențele în anumite trăsături, cum ar fi dominanța socială, pot avea și ele avantaje.”

Specialiștii au vrut să testeze dacă ideea că „opusele se atrag” funcționează și atunci când vorbim despre profiluri de personalitate extreme. Pentru asta au analizat două seturi opuse de trăsături: tetrada întunecată și triada luminoasă.

Triada luminoasă vs. tetrada întunecată: două tipuri opuse de personalitate

Tetrada întunecată reunește patru trăsături asociate cu manipularea, lipsa de empatie și dorința de putere: narcisismul, machiavelismul, psihopatia și sadismul cotidian. Narcisismul presupune un sentiment accentuat de superioritate și nevoia constantă de admirație. Machiavelismul descrie persoane care folosesc manipularea strategică pentru a-i controla sau exploata pe ceilalți. Psihopatia se caracterizează prin impulsivitate și lipsă de empatie, iar sadismul cotidian implică plăcerea de a provoca suferință altor oameni.

Pe de altă parte, triada luminoasă cuprinde trei trăsături considerate pozitive, centrate pe empatie și respect față de ceilalți: umanismul, credința în umanitate și kantianismul. Umanismul se referă la respectul pentru oameni și la ideea că fiecare persoană are valoare în sine. Credința în umanitate reflectă convingerea că, în esență, oamenii sunt buni, iar kantianismul descrie tendința de a-i trata pe ceilalți ca persoane cu valoare proprie, nu ca simple mijloace pentru a obține avantaje personale.

„Am vrut să analizăm extremele personalității umane, latura întunecată și cea luminoasă”, explică Kesenheimer. „Studii anterioare sugerează că persoanele cu trăsături din triada luminoasă pot fi mai ușor exploatate de cele cu trăsături întunecate. Am vrut să vedem dacă acest lucru apare și în situații reale de dating.”

Ținta zilnică de proteină: necesitate reală sau panică nutrițională? Adevărul pe care fitness-ul de pe social media îl simplifică excesiv

Pentru a testa aceste ipoteze, cercetătorii au organizat șase sesiuni de speed-dating în mai 2023. La studiu au participat 128 de persoane - 66 de bărbați și 62 de femei. Vârsta medie a participanților a fost de aproximativ 24 de ani, iar marea majoritate au declarat că sunt singuri. În total, cercetătorii au analizat 1.429 de întâlniri heterosexuale.

De ce persoanele binevoitoare resping mai rar partenerii problematici

Rezultatele arată că machiavelismul și sadismul scad, în general, șansele unei persoane de a avea succes la întâlniri. Participanții cu scoruri ridicate la machiavelism au fost aleși mai rar ca potențiali parteneri, atât pentru relații de scurtă durată, cât și pentru relații pe termen lung. Același lucru s-a observat și în cazul persoanelor cu tendințe sadice, care au fost selectate mai rar de cei cu care s-au întâlnit.

În schimb, narcisismul și psihopatia nu au avut același efect negativ. Persoanele cu aceste trăsături nu au fost respinse mai des decât restul participanților. În același timp, narcisicii, psihopații și sadicii au arătat, în general, un interes mai mare pentru relații de scurtă durată decât ceilalți participanți.

De asemenea, participanții cu trăsături machiavelice au manifestat interes atât pentru relații de scurtă durată, cât și pentru cele pe termen lung, ceea ce sugerează că strategiile lor manipulative pot fi folosite în mai multe tipuri de relații. În schimb, persoanele cu trăsături din triada luminoasă s-au arătat mai puțin interesate de întâlniri ocazionale și au preferat, mai degrabă, să își revadă partenerii de întâlnire.

Când cercetătorii au analizat modul în care diferitele tipuri de personalitate interacționează între ele, au observat că succesul persoanelor cu trăsături machiavelice sau sadice depindea mult de personalitatea celui din fața lor. Atunci când partenerul avea scoruri scăzute la trăsăturile din triada luminoasă, aceste persoane erau respinse frecvent. În schimb, atunci când partenerul avea scoruri ridicate la trăsături luminoase, respingerea aproape dispărea.

Nu pentru că persoanele cu personalități luminoase ar fi fost mai atrase de ele. Pur și simplu le respingeau mai rar - o diferență subtilă, dar importantă.

Lucrurile nu funcționau și invers. Persoanele cu trăsături machiavelice sau sadice nu au arătat o preferință specială pentru parteneri cu personalități luminoase, ceea ce contrazice ideea că astfel de „opuse” s-ar căuta în mod natural.

De ce cumpărăm impulsiv online? Șase întrebări pe care să ni le punem înainte de a face orice achiziție

„Nu pare să existe o atracție specifică între personalitățile luminoase și cele întunecate", spune Kesenheimer. „Mai degrabă, persoanele cu trăsături din triada luminoasă tind să acorde încredere unor oameni pe care ceilalți i-ar respinge fără prea multe ezitări."

„Oamenii vin la întâlniri cu obiective foarte diferite. Unii caută ceva real, alții pot fi motivați de dorința de a manipula sau controla. De aceea contează să păstrezi un ochi critic, chiar și când cineva pare fermecător. Deși, când te îndrăgostești, asta devine mult mai greu de făcut."

Autorii recunosc și limitele studiului. Efectele observate au fost relativ mici, ceea ce înseamnă că personalitatea e doar unul dintre factorii care influențează atracția, nu singurul. 

„Este important de clarificat că persoanele cu personalități luminoase - adică oameni încrezători și binevoitori - nu aleg în mod activ parteneri cu trăsături întunecate (și nici invers)”, a adăugat Kesenheimer. „Concluzia principală este alta: persoanele cu trăsături luminoase sunt pur și simplu mai puțin predispuse să îi respingă pe cei pe care alții tind să îi respingă. Acest lucru arată că tendința de a vedea binele în oameni, deși în general pozitivă, poate reduce uneori gradul de selectivitate în relațiile romantice.”

Studiul, intitulat „Shedding Light on Dark Romance: Light Personalities’ Reduced Rejection of Machiavellian and Sadistic Partners”, a fost realizat de Jana Sophie Kesenheimer, Amadeus Angermann, Lucia Maria Raschel și Tobias Greitemeyer.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Un cuplu blocat în Thailanda în timpul vacanței a făcut un credit de 12.000 de euro ca să se întoarcă acasă
stirileprotv.ro
image
Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
gandul.ro
image
Aranjamentele de dormit ale Prințului și Prințesei de Wales. Dezvăluiri surprinzătoare din reședințele regale
mediafax.ro
image
Adrian Ropotan, moment special față de partenera sa de viață. Sunt împreună de 15 ani, dar gesturile de gentleman nu au fost lăsate deoparte
fanatik.ro
image
Ce le cerea Ilie Bolojan părinților să-i aducă de la oraș, când era mic și stătea pe câmp cu vaca: „Cumpără-mi un Cutezătorii”
libertatea.ro
image
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
antena3.ro
image
Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
observatornews.ro
image
Ce salariu are un măturător de stradă în România, de fapt. Câți bani primește lunar acum, în 2026
cancan.ro
image
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
prosport.ro
image
Cât timp lucrează efectiv un parlamentar. Tot ce trebuie să ştii despre funcţia din Parlament
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea, apariție de senzație după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac. Apare rar în această ipostază
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Stare de criză declarată în România după războiul din Orientul Mijlociu. Ministrul Energiei cere prețuri maxime la carburanți
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Un nou divorț zguduie lumea mondenă! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, confirmă ruptura de soțul ei, Rareș Cojoc: „Căsătoria este mai mult decât un act”
click.ro
image
Imagini cu Elena Cârstea în scaun cu rotile, după ce s-a întors în România: „Nu pot să merg”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
161 jpg
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Ce vezi când te uiți în oglindă? Exercițiul care îți poate schimba felul în care privești viața
saman pixabay jpg
Spiritualitate 02:33
Fenomenul „iubitului virtual” care cucerește internetul. Comunitatea femeilor care și-au găsit dragostea perfectă
pixabay dating jpg
Relații 00:05
De ce ne trădăm principiile pentru „ai noștri”. Studiile arată că loialitatea față de grup cântărește mai mult decât moralitatea
echipa pixabay jpg
Mindset
Copilăria în era digitală. Cum influențează ecranele dezvoltarea celor mici și relația cu părinții
Copil sta pe telefon FOTO Shutterstock
Consiliere
Ziua în care începe cu adevărat primăvara: ce aduce echinocțiul de primăvară pentru fiecare zodie
Horoscop - zodiac - zodii FOTO Shutterstock
Spiritualitate
„În frumusețe merg”: rugăciunea veche de secole care promite să schimbe felul în care privim lumea
rugaciune shutterstock 1723860829 jpeg
Spiritualitate

Știrile adevarul.ro

Ce vezi când te uiți în oglindă? Exercițiul care îți poate schimba felul în care privești viața
saman pixabay jpg
Spiritualitate 02:33
Filozoful care învață inteligența artificială să fie „bună” - povestea Amandei Askell
Amanda Askell FOTO Lindsay Ellary/ WSJ Magazine jpg
Societate 02:02
Povestea incredibilă a celui mai mic soldat din istorie ajuns erou al trupelor speciale americane
flaherty foto facebook jpg
Magazin 00:31
2.500 de puşcaşi marini şi alte trei nave ale SUA au pornit spre Orientul Mijlociu
Puscasi marini FOTO FB US Marine Corps jpg
SUA 00:15
Fenomenul „iubitului virtual” care cucerește internetul. Comunitatea femeilor care și-au găsit dragostea perfectă
pixabay dating jpg
Relații 00:05
14 martie: Ziua în care România devenea regat. Legea ce a fost semnată în Parlament
Proclamarea Regatului României (14/26 martie 1881) jpeg
Istoria zilei 00:01
Mircea Abrudean spune că proiectul de buget trebuie adoptat „rapid, în forma asumată de Guvern”: „Este realist, orientat spre investiţii şi construit fără privilegii”
Mircea Abrudean la Guvern FOTO gov ro jpg
În lume 13 mar. 2026
Revoluție în dotarea militară: Parlamentul European cere o „Piață Unică a Apărării” pentru a elimina haosul munițiilor
Lithuanian PzH 2000 (2) jpg
Europa
Video Guvernul de la Chişinău cere activarea Mecanismului de Protecţie Civilă a UE după poluarea apelor Nistrului
Nistru poluare petrol FOTO Ministerului Mediului RM jpg
Europa
Video Infractorul sexual Jeffrey Epstein, fostul prinţ Andrew și ex-ministrul Peter Mandelson, într-o fotografie difuzată public în premieră
Epstein, Andrew si Mendelson captura x png
Europa
Argeșul dă lovitura la Craiova și dinamitează lupta pentru titlu. Șase echipe au șanse să câștige Superliga
fc arges fb jpg
Sport