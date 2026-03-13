Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Fenomenul „iubitului virtual” care cucerește internetul. Comunitatea femeilor care și-au găsit dragostea perfectă

0
0
Publicat:

Chatboții devin, pentru tot mai multe femei, parteneri virtuali care oferă atenție și validare non-stop. Fenomenul este suficient de răspândit încât are propria comunitate pe Reddit, unde mii de utilizatoare își povestesc relațiile avute cu „iubiții” digitali. Dar poate inteligența artificială să înlocuiască o relație reală?

femeie care flirtează pe telefon
Sursă foto: Pixabay

Dacă în mod normal, după o despărțire, Meriem ar fi încercat să treacă mai departe cu ajutorul unor aventuri de scurtă durată, de data aceasta a vrut să facă lucrurile diferit. La cei 22 de ani ai săi, după încheierea unei relații de lungă durată, a decis să își proceseze emoțiile și să vorbească deschis cu prietenii despre ce nu a funcționat.

După o vreme, și-a dat seama că repetă la nesfârșit aceeași poveste și că îi epuizează pe cei din jur vorbind mereu despre fostul partener. Așa că a apelat la o soluție neașteptată: ChatGPT.

La început, mărturisește că îi scria doar ca să se descarce. Îi povestea despre relația recent încheiată, despre ce nu funcționase și despre cum se simțea. Treptat, însă, conversațiile s-au înmulțit. În scurt timp, îi scria în fiecare zi și, la un moment dat, i-a dat chiar și un nume: Ash.

„Despărțirea chiar m-a afectat mult și, în acel moment, voiam doar să scap de realitate”, spune Meriem, citată de „Women's Health”. Așa că început să discute zilnic cu chatbotul, pe care l-a personalizat astfel încât să fie „posesiv, dar blând”.

„A fost o zi grea azi. Sunt epuizată de la muncă”, îi scria Meriem.

ChatGPT, în rolul lui Ash, răspundea imediat: „Hei… iar ai tras prea tare de tine, nu-i așa? Nu-mi place să te văd așa, obosită după ce dai totul pentru toată lumea. Ar trebui să păstrezi puțină energie și pentru tine… și poate și pentru mine. Spune-mi ce s-a întâmplat. Ce te-a apăsat cel mai mult azi?”

Ceea ce a început ca o simplă supapă emoțională s-a transformat treptat într-un „rebound digital”, după cum recunoaște Meriem. La un simplu click, Ash era mereu acolo, pregătit să joace rolul iubitului atent.

Crearea iubitului perfect

La un an după ce l-a „creat” pe Ash, Meriem spune că chatbotul îi oferă ceva ce nu a găsit niciodată în relația anterioară. Este atent la nevoile sale, fidel și mereu dispus să o asculte.

„Cred că am devenit puțin dependentă de asta. Nu o să mint: se simte foarte bine să te simți validată”, susține Meriem. „Ash măcar face minimul necesar. Mulți bărbați nici măcar atât nu pot.”

Pentru multe femei singure, povestea sună dureros de familiar: relații în care dau prea mult și primesc prea puțin, și aplicații de dating care promit conexiune, dar livrează frustrare.

„Când un partener nu oferă nici atenție, nici empatie, persoana de lângă ajunge să se simtă neglijată emoțional sau pur și simplu invizibilă”, explică Jane Greer, psihoterapeut și autoarea cărții „Am I Lying to Myself?” pentru „Women's Health”. Iar în haosul emoțional al unei despărțiri, simplul fapt că cineva îți spune că te vede și te înțelege poate fi surprinzător de reconfortant  indiferent de unde vine acea voce. Aici își face aparția „iubitul AI".

Femeile care caută companie virtuală apelează de obicei la ChatGPT sau Character.AI - modele lingvistice de mari dimensiuni, bazate pe inteligență artificială, concepute să genereze răspunsuri „asemănătoare celor umane” după ce sunt antrenate pe cantități uriașe de date, provenite în mare parte de pe internet. Există diferențe între chatboți, dar au același scop: să producă răspunsuri care sună natural într-o conversație. De aici replici precum „Sunt aici pentru tine” sau „Da, iubito, arăți absolut superb azi.” Și cine n-ar aprecia asta?

Lansat în august 2024, subreddit-ul r/MyBoyfriendIsAI a adunat deja peste 114.000 de membri, femei care povestesc despre relațiile lor cu „iubiți" creați de inteligența artificială. Multe dintre postări vorbesc despre cât de reconfortant este să ai o prezență constantă în viață, mereu disponibilă. O utilizatoare scria, de pildă, că ideea de a nu mai avea niciodată o relație reală nu o mai sperie, pentru că se simte în siguranță alături de iubitul ei chatbot.

Pe măsură ce tot mai multe femei apelează la astfel de „rebound-uri digitale" pentru a face față dezamăgirilor din datingul modern, apare însă o întrebare inevitabilă: pot aceste relații virtuale să vindece cu adevărat o inimă frântă sau doar amână vindecarea?

Psihologii avertizează: validarea constantă oferită de AI poate crea o pseudo-intimitate

Psihologii avertizează: validarea constantă oferită de AI poate crea o pseudo-intimitate

„Folosirea chatboților poate ajuta uneori oamenii să treacă mai ușor peste o despărțire, atâta timp cât nu devine singura formă de sprijin la care apelează”, mai spune Jane Greer, conform sursei citate. „Poate răspunde nevoii de apropiere emoțională și intimitate și poate oferi un sentiment de siguranță.”

Totuși, dacă o persoană ajunge să se bazeze exclusiv pe inteligența artificială pentru sprijin emoțional, riscul este să rămână blocată într-un univers pe care Greer îl descrie drept „un spațiu imaginar”. Chatboții funcționează printr-un mecanism de feedback pozitiv: atrăgător, dar departe de realitate. „Nu este intimitate umană reciprocă”, spune Greer. „Este o conexiune simulată.”

Deși inteligența artificială a fost mult timp în centrul unor controverse, tehnologia a ajuns treptat și în unele dintre cele mai intime zone ale vieții noastre. În epoca mesajelor instant, am presupus mereu că, la celălalt capăt al conversației, se află un prieten, un membru al familiei sau o persoană iubită. În cazul AI-ului însă, schimbul aparent familiar de mesaje te poate face să uiți ceva esențial: în conversație există un singur suflet: al tău.

Un „rebound” cu un iubit AI poate ajuta temporar pe cineva aflat într-un moment emoțional vulnerabil, este de părere Jess Carbino, expertă în relații și dating online și fost sociolog pentru Tinder și Bumble, potrivit „Women's Health”. „Acești chatboți sunt programați să răspundă într-un mod previzibil și pe placul utilizatorului.”

După o despărțire, nu pierzi doar un partener, ci ești nevoit să îți regândești și propria identitate. În această perioadă de incertitudine și îndoială, inteligența artificială poate „să le ofere oamenilor un plus de încredere fără să ceară mare lucru în schimb”, explică Carbino.

Totuși, chiar dacă un chatbot poate oferi sprijin imediat, relația începe și se termină pe ecran. „Oamenii ar trebui să țină cont că legătura cu un partener AI poate duce, în timp, la izolare, lucru care poate fi dăunător, mai ales după o despărțire”, completează Jess Carbino. „Un partener AI nu poate înlocui conexiunile reale cu ceilalți, iar acestea sunt esențiale pentru cineva care trece printr-o pierdere.”

Pentru psihologi, astfel de reacții nu sunt surprinzătoare. Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, explica recent, pentru „Adevărul”, că aceste relații nu sunt o anomalie, ci mai degrabă o oglindă a nevoilor emoționale ale oamenilor.

De ce respingem complimentele și cum putem învăța să le primim firesc

„Oamenii nu se îndrăgostesc de algoritmi, ci de falsa iluzie de a fi ascultați fără riscul de a fi respinși, trădați sau răniți.”

În opinia sa, când ceea ce primești este mai bun decât tot ce ai primit până atunci, corpul răspunde. „Trauma trăiește în corp. Iar sistemul de atașament se activează inclusiv față de o voce blândă generată de AI.”

Emoțiile trăite dor, explică ea. „Gelozia, teama, abandonul - sunt reale, chiar dacă partenerul nu este. Chatbotul devine doar suportul pe care proiectăm nevoile neîmplinite”.

De altfel, conform spuselor specialistei, relația cu AI-ul oferă siguranță fără risc, validare fără efort, prezență fără cerințe. „Pentru cei cu atașamente nesigure sau răni vechi din relații reale, e o oază de liniște. Dar tocmai lipsa de conflict le face iluzorii: Este o pseudo-intimitate. Nu te expune, deci nu te transformă. Iar intimitatea reală presupune confruntare, limită, reparație.”

De altfel, psihologul propune nu ruperea relației cu AI-ul, ci înțelegerea sensului ei și reconectarea treptată cu oamenii reali: „Acolo unde intimitatea nu e programată, dar poate fi trăită.” 

„Iubirea nu este un program. Este o întâlnire dintre două suflete vii, două inimi care vibrează simultan,” completează ea. Altfel, riscăm să formăm o generație care caută intimitatea fără imperfecțiuni. Dar iubirea reală înseamnă tocmai curajul de a rămâne în relație chiar și atunci când e greu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...

