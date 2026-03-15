Dezastru după pauză. România a pierdut finala mică în Cupa Europeană de rugby

Naţionala României a fost învinsă de Spania în finala mică a Rugby Europe Championship 2026, desfăşurată pe Estadio Municipal Butarque din Leganes. „Stejarii” au condus la pauză cu 11-3, dar cu gazdele au întors rezultatul în partea a doua a meciului, câștigând cu 29-23.

Echipa națională de rugby a făcut o primă repriză bună şi a condus chiar cu 11-0, prin lovitura de pedeapsă transformată de Alin Conache (13), eseul reuşit de Damian Bonaparte (28) şi dropgolul lui Daniel Plai (33), transmite Agerpres. Luciano Richardis Gutierrez a înscris pentru gazde din lovitură de penalitate (36), dar imediat după pauză Conache a refăcut ecartul (44), tot dintr-o lovitură de pedeapsă.

La 17-10 pentru noi, lucrurile au luat-o în jos pentru România. Cu un om în plus, Spania a dominat autoritar repriza secundă şi a înscris patru eseuri, prin Castro (51), Atorrasagasti (59), Nieto (65) și Molina (70), dintre care primele trei au fost transformate de Richardis. Pentru România a mai marcat Conache, din trei lovituri de pedeapsă (56, 68, 75).

În semifinale, România a fost întrecută de Georgia, cu 53-30, la Tbilisi, în timp ce Spania a fost învinsă de Portugalia, cu scorul de 26-7, la Lisabona. România a jucat finala mică a competiţiei și în sezonul trecut, învingând Portugalia cu 21-7, în deplasare.