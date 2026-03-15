Donald Tusk: un posibil „Polexit” este o amenințare reală. Rusia, MAGA și extrema dreaptă europeană condusă de Orban vor „să dezintegreze” UE

Donald Tusk a avertizat că o posibilă ieșire a Poloniei din UE („Polexit”) reprezintă o „amenințare reală”, acuzându-l pe președintele naționalist Karol Nawrocki și partidele de opoziție de dreapta că împing țara spre părăsirea blocului comunitar.

Într-o postare pe X de duminică, 15 martie, premierul polonez Donald Tusk a declarat că atât facțiunile alianței de extremă dreapta Confederația, cât și majoritatea parlamentarilor din partidul naționalist Lege și Justiție doresc să scoată Polonia din UE.

Donald Tusk a legat riscul unui Polexit de forțele care urmăresc „dezintegrarea Uniunii Europene”, menționând printre acestea Rusia, mișcarea americană MAGA și lideri europeni de extremă dreapta conduși de Viktor Orbán.

Declarațiile sale explozive vin în contextul în care, joi, președintele Karol Nawrocki a respins oficial o lege care ar fi permis Poloniei să beneficieze de până la 43,7 miliarde de euro în credite europene pentru apărare, cu dobândă redusă.

Guvernul condus de Donald Tusk nu dispune de majoritatea parlamentară necesară pentru a respinge veto-ul, ceea ce sporește incertitudinea privind modul în care Polonia va finanța cheltuielile militare planificate, estimate să ajungă la aproape 5% din produsul intern brut în acest an, notează Politico.

Donald Tusk a avertizat că veto-ul lui Karol Nawrocki ar putea slăbi poziția Poloniei în cadrul Uniunii Europene și a subliniat pericolele unui curs politic care ar izola țara de Bruxelles.

La rândul său, fostul ministru european din partea Lege și Justiție, Konrad Szymański, a scris vineri într-un comentariu că dreapta naționalistă din Polonia se află pe „drumul către Polexit”, făcând o paralelă cu dinamica politică care a precedat votul britanic din 2016 pentru ieșirea Marii Britanii din UE.

Sondajele recente indică faptul că sprijinul pentru ieșirea Poloniei din Uniunea Europeană rămâne scăzut, dar nu mai este complet marginal. Studiile arată că între un polonez din zece și unul din patru ar susține inițierea unui proces de ieșire, chiar dacă majoritatea covârșitoare continuă să fie favorabilă menținerii țării în blocul comunitar.