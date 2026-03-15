Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Ce țări europene pot fi lovite de dronele și rachetele iraniene dacă Iranul ar ataca Europa. Care este cel mai mare risc

Război în Orientul Mijlociu
Experții analizează cât de reală ar putea fi o amenințare iraniană asupra Europei, după ce autoritățile americane au avertizat recent asupra unor posibile atacuri cu drone.

Khorramshahr-4, una dintre cele mai puternice rachete iraniene/FOTO:X
Khorramshahr-4, una dintre cele mai puternice rachete iraniene/FOTO:X

Biroul Federal de Investigații din Statele Unite (FBI) a transmis în această săptămână o alertă autorităților din statul California privind posibile atacuri cu drone iraniene asupra coastei de vest a SUA. Avertismentul ar fi venit ca reacție la operațiunea militară desfășurată de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Casa Albă a respins însă scenariul, afirmând că nu există informații credibile care să indice o astfel de amenințare imediată.

Totuși, îngrijorările au crescut după ce, la 1 martie, o dronă kamikaze iraniană de tip Shahed a lovit o bază a Royal Air Force britanice din Cipru. A doua zi, Iranul ar fi încercat un nou atac asupra aceleiași baze, însă două drone au fost interceptate în ultimul moment de avioane de vânătoare RAF Typhoon care au decolat de la baza RAF Akrotiri.

Dronele „Shahed” și raza lor de acțiune

Dronele au devenit una dintre cele mai eficiente arme moderne, deoarece pot lovi ținte aflate la distanțe mari cu costuri relativ reduse și pot suprasolicita sistemele de apărare aeriană, scrie Daily Mail.

Dronele kamikaze iraniene din familia Shahed au o autonomie de aproximativ 2.500 de kilometri. Ele au fost folosite pe scară largă de Rusia în războiul din Ucraina, provocând distrugeri semnificative și victime civile.

Aceste drone sunt lansate de obicei în grupuri mari și transportă focoase de aproximativ 30 până la 50 de kilograme. Strategia este de a copleși sistemele de apărare antiaeriană și de a lovi infrastructuri critice, inclusiv rețele energetice.

Dacă ar fi lansate din Iran către Europa, dronele ar putea ajunge teoretic în țări precum Ucraina, Republica Moldova sau Bulgaria. De asemenea, orașe precum Atena și București s-ar afla în raza lor maximă de acțiune.

În cazul în care lansările ar avea loc din Liban, unde gruparea Hezbollah are baze, raza de acțiune către continentul european ar putea fi chiar mai mare.

Atacuri limitate, mai probabile decât lovituri masive

Analiștii spun însă că scenariul cel mai probabil nu ar fi atacuri masive asupra orașelor europene, ci lovituri punctuale, bine direcționate.

Astfel de atacuri ar putea fi mai plauzibile decât loviturile cu rachete balistice, deoarece ar rămâne sub pragul unei confruntări directe între Iran și NATO.

În același timp, Iranul a prezentat recent o versiune mai discretă a dronei Shahed, care ar putea fi mai greu de detectat de sistemele occidentale de apărare aeriană.

Analistul în securitate din Orientul Mijlociu Mohammed al-Basha a menționat o versiune modificată, numită Shahed-101, dotată cu propulsie electrică. Potrivit lui, modificările structurale ar putea face drona mai silențioasă decât versiunile anterioare.

Un avantaj important: numărul mare de drone

Potrivit estimărilor din surse deschise și analize militare, Iranul ar putea dispune de între 80.000 și 100.000 de drone Shahed, în diferite variante.

Un atac de amploare ar putea suprasolicita sistemele de apărare aeriană și ar crea dificultăți majore în interceptarea tuturor aparatelor.

Pentru a ajunge în Europa, dronele sau rachetele iraniene ar trebui însă să traverseze spațiul aerian al unor state precum Irak, Siria și Iordania. În aceste zone, multe proiectile lansate spre Israel au fost deja interceptate.

Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”

Odată intrate în spațiul aerian european, interceptarea lor ar depinde de sistemele de apărare ale NATO. Printre acestea se numără sistemul american Aegis Ashore instalat la Deveselu, în România, dotat cu interceptori SM-3.

Distrugătoarele americane din clasa Arleigh Burke, desfășurate în Marea Mediterană, pot oferi de asemenea protecție suplimentară. În plus, Germania a achiziționat recent sistemele de apărare antirachetă Arrow-3.

Amenințarea rachetelor balistice

Pe lângă drone, Iranul deține și un arsenal important de rachete balistice.

Una dintre cele mai puternice este Khorramshahr-4, care ar avea o rază de acțiune estimată între 2.000 și 3.000 de kilometri și poate transporta un focos de aproximativ 1.500 de kilograme.

Lansate în salve, astfel de rachete ar putea atinge o mare parte a Europei, inclusiv Grecia, Italia, Germania, Polonia sau Danemarca.

Sidharth Kaushal, cercetător la Royal United Services Institute din Londra, spune că racheta Khorramshahr este derivată dintr-un model balistic nord-coreean.

„S-a presupus întotdeauna că ar putea servi drept vector pentru o eventuală armă nucleară, dacă Iranul ar dezvolta una”, a explicat el.

Iranul este considerat statul cu cel mai mare și divers arsenal de rachete din Orientul Mijlociu, însă dimensiunea exactă a acestuia nu este cunoscută.

Săptămâna trecută, agenția iraniană Fars a publicat imagini cu o vastă rețea de tuneluri subterane în care ar fi depozitate drone și rachete.

Astăzi, Forțele Aerospatiale ale Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) au lansat rachete balistice iraniene cu rază medie de acțiune (MRBM) de tipul Sejil, Fattah, Khayber Shekan, Ghadr și Emad. Lansarea rachetei Sejil a fost prezentată oficial pentru prima dată în timpul războiului.

Iranul promite să-l ucidă pe Netanyahu: „Dacă acest criminal este încă în viață, vom continua să-l vânăm”

O altă posibilă amenințare: „celulele adormite”

Experții spun însă că dronele și rachetele nu sunt singurele riscuri care îngrijorează SUA și Europa.

Există temeri că Iranul ar putea activa așa-numitele „celule adormite” — rețele de agenți sau simpatizanți care trăiesc în alte state și pot fi activate pentru atacuri, sabotaj sau spionaj.

Aceste grupuri pot rămâne neobservate ani întregi, până când primesc ordin să acționeze.

Potrivit unor informații interceptate de serviciile americane, Iranul ar fi transmis recent mesaje către astfel de rețele din afara țării, după uciderea liderului suprem Ali Khamenei, la Teheran, pe 28 februarie.

Există de asemenea temeri că Garda Revoluționară iraniană ar putea colabora cu Hezbollah, gruparea paramilitară din Liban despre care se crede că are rețele de susținere în Europa.

În același timp, analiștii avertizează asupra riscului extinderii acestor rețele și în America Latină, în contextul relațiilor tot mai apropiate dintre Iran și Venezuela.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
digi24.ro
image
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
stirileprotv.ro
image
Consiliul Politic Național al PSD decide azi strategia pentru votarea bugetului. Ce îi nemulțumește pe social democrați
gandul.ro
image
„Soțiile trofeu” dispar dintre bogații Americii. Ce arată un studiu nou
mediafax.ro
image
Dinamo dă lovitura! Negociază transferul unui campion european şi finalist de Champions League. Exclusiv
fanatik.ro
image
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
libertatea.ro
image
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Ion Țiriac, veste din America: 2,3 miliarde de dolari!
digisport.ro
image
Situația devine explozivă: liderul Houthi anunță că gruparea se pregătește să intre în război alături de Iran
stiripesurse.ro
image
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
antena3.ro
image
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
observatornews.ro
image
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
cancan.ro
image
Cum ar putea pierde 2.000.000 pensionari ajutorul la pensie de 800 lei din aprilie? „Intrăm în criză de timp”
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ora de vară 2026. Cum dăm ceasurile în ultima duminică a lunii martie
playtech.ro
image
Mirel Rădoi a închis tot la FCSB: „Discută doar cu echipa lui! Nu vor mai fi telefoane pe bancă”. Doar trei adversare au licenţa de Europa din play-out
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu a păstrat tradiția, după Inter - Atalanta: "Și-a luat la revedere de la jucători"
digisport.ro
image
Ministerul Muncii a făcut public proiectul de OUG! Bani în plus pentru pensionari în aprilie și în decembrie
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Au mai rămas 14 zile până la marea schimbare în România. Pregătiți ceasurile, se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
romaniatv.net
image
Istoria programului nuclear secret al României, Dunărea! La Măgurele s-au îmbogățit zeci de kilograme de uraniu din care se puteau fabrica sute de bombe atomice
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Mugurel Vrabete a fost incinerat. Cine a ales ca basistul trupei Holograf să nu fie îngropat și de ce
actualitate.net
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
click.ro
image
Din Spania, direct în România. Afacerea de succes care îi aduce clienți pe bandă rulantă lui Iulian
click.ro
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Oscarurile de duminică, în pericol? Organizatorii se tem de răzbunarea iranienilor. Ce măsuri iau?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?