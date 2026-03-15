Ce țări europene pot fi lovite de dronele și rachetele iraniene dacă Iranul ar ataca Europa. Care este cel mai mare risc

Experții analizează cât de reală ar putea fi o amenințare iraniană asupra Europei, după ce autoritățile americane au avertizat recent asupra unor posibile atacuri cu drone.

Biroul Federal de Investigații din Statele Unite (FBI) a transmis în această săptămână o alertă autorităților din statul California privind posibile atacuri cu drone iraniene asupra coastei de vest a SUA. Avertismentul ar fi venit ca reacție la operațiunea militară desfășurată de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Casa Albă a respins însă scenariul, afirmând că nu există informații credibile care să indice o astfel de amenințare imediată.

Totuși, îngrijorările au crescut după ce, la 1 martie, o dronă kamikaze iraniană de tip Shahed a lovit o bază a Royal Air Force britanice din Cipru. A doua zi, Iranul ar fi încercat un nou atac asupra aceleiași baze, însă două drone au fost interceptate în ultimul moment de avioane de vânătoare RAF Typhoon care au decolat de la baza RAF Akrotiri.

Dronele „Shahed” și raza lor de acțiune

Dronele au devenit una dintre cele mai eficiente arme moderne, deoarece pot lovi ținte aflate la distanțe mari cu costuri relativ reduse și pot suprasolicita sistemele de apărare aeriană, scrie Daily Mail.

Dronele kamikaze iraniene din familia Shahed au o autonomie de aproximativ 2.500 de kilometri. Ele au fost folosite pe scară largă de Rusia în războiul din Ucraina, provocând distrugeri semnificative și victime civile.

Aceste drone sunt lansate de obicei în grupuri mari și transportă focoase de aproximativ 30 până la 50 de kilograme. Strategia este de a copleși sistemele de apărare antiaeriană și de a lovi infrastructuri critice, inclusiv rețele energetice.

Dacă ar fi lansate din Iran către Europa, dronele ar putea ajunge teoretic în țări precum Ucraina, Republica Moldova sau Bulgaria. De asemenea, orașe precum Atena și București s-ar afla în raza lor maximă de acțiune.

În cazul în care lansările ar avea loc din Liban, unde gruparea Hezbollah are baze, raza de acțiune către continentul european ar putea fi chiar mai mare.

Atacuri limitate, mai probabile decât lovituri masive

Analiștii spun însă că scenariul cel mai probabil nu ar fi atacuri masive asupra orașelor europene, ci lovituri punctuale, bine direcționate.

Astfel de atacuri ar putea fi mai plauzibile decât loviturile cu rachete balistice, deoarece ar rămâne sub pragul unei confruntări directe între Iran și NATO.

În același timp, Iranul a prezentat recent o versiune mai discretă a dronei Shahed, care ar putea fi mai greu de detectat de sistemele occidentale de apărare aeriană.

Analistul în securitate din Orientul Mijlociu Mohammed al-Basha a menționat o versiune modificată, numită Shahed-101, dotată cu propulsie electrică. Potrivit lui, modificările structurale ar putea face drona mai silențioasă decât versiunile anterioare.

Un avantaj important: numărul mare de drone

Potrivit estimărilor din surse deschise și analize militare, Iranul ar putea dispune de între 80.000 și 100.000 de drone Shahed, în diferite variante.

Un atac de amploare ar putea suprasolicita sistemele de apărare aeriană și ar crea dificultăți majore în interceptarea tuturor aparatelor.

Pentru a ajunge în Europa, dronele sau rachetele iraniene ar trebui însă să traverseze spațiul aerian al unor state precum Irak, Siria și Iordania. În aceste zone, multe proiectile lansate spre Israel au fost deja interceptate.

Odată intrate în spațiul aerian european, interceptarea lor ar depinde de sistemele de apărare ale NATO. Printre acestea se numără sistemul american Aegis Ashore instalat la Deveselu, în România, dotat cu interceptori SM-3.

Distrugătoarele americane din clasa Arleigh Burke, desfășurate în Marea Mediterană, pot oferi de asemenea protecție suplimentară. În plus, Germania a achiziționat recent sistemele de apărare antirachetă Arrow-3.

Amenințarea rachetelor balistice

Pe lângă drone, Iranul deține și un arsenal important de rachete balistice.

Una dintre cele mai puternice este Khorramshahr-4, care ar avea o rază de acțiune estimată între 2.000 și 3.000 de kilometri și poate transporta un focos de aproximativ 1.500 de kilograme.

Lansate în salve, astfel de rachete ar putea atinge o mare parte a Europei, inclusiv Grecia, Italia, Germania, Polonia sau Danemarca.

Sidharth Kaushal, cercetător la Royal United Services Institute din Londra, spune că racheta Khorramshahr este derivată dintr-un model balistic nord-coreean.

„S-a presupus întotdeauna că ar putea servi drept vector pentru o eventuală armă nucleară, dacă Iranul ar dezvolta una”, a explicat el.

Iranul este considerat statul cu cel mai mare și divers arsenal de rachete din Orientul Mijlociu, însă dimensiunea exactă a acestuia nu este cunoscută.

Săptămâna trecută, agenția iraniană Fars a publicat imagini cu o vastă rețea de tuneluri subterane în care ar fi depozitate drone și rachete.

Astăzi, Forțele Aerospatiale ale Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) au lansat rachete balistice iraniene cu rază medie de acțiune (MRBM) de tipul Sejil, Fattah, Khayber Shekan, Ghadr și Emad. Lansarea rachetei Sejil a fost prezentată oficial pentru prima dată în timpul războiului.

O altă posibilă amenințare: „celulele adormite”

Experții spun însă că dronele și rachetele nu sunt singurele riscuri care îngrijorează SUA și Europa.

Există temeri că Iranul ar putea activa așa-numitele „celule adormite” — rețele de agenți sau simpatizanți care trăiesc în alte state și pot fi activate pentru atacuri, sabotaj sau spionaj.

Aceste grupuri pot rămâne neobservate ani întregi, până când primesc ordin să acționeze.

Potrivit unor informații interceptate de serviciile americane, Iranul ar fi transmis recent mesaje către astfel de rețele din afara țării, după uciderea liderului suprem Ali Khamenei, la Teheran, pe 28 februarie.

Există de asemenea temeri că Garda Revoluționară iraniană ar putea colabora cu Hezbollah, gruparea paramilitară din Liban despre care se crede că are rețele de susținere în Europa.

În același timp, analiștii avertizează asupra riscului extinderii acestor rețele și în America Latină, în contextul relațiilor tot mai apropiate dintre Iran și Venezuela.