Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Bani în plus pentru pensionari în aprilie. Cine primește ajutorul de stat

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică mai multe măsuri de sprijin social, printre care acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei, majorarea ajutorului pentru familiile cu copii și creșterea unor beneficii sociale acordate familiilor cu copii sau celor care au în grijă copii cu handicap.

Un bătrân arată portofelul gol
Noi ajutoare financiare pentru pensionarii cu venituri mici vor fi acordate în aprilie. Foto arhivă

Prin proiectul de act normativ se propune reglementarea măsurii privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, astfel:

a) în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;

b) în cuantum de 800 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv;

c) în cuantum de 600 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi 3.000 lei inclusiv.

Ajutorul financiar se plăteşte în două tranșe egale, în lunile aprilie 2026, respectiv decembrie 2026, astfel:

a) în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;

b) în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv;

c) în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi 3.000 lei inclusiv.

Prin sintagma venituri lunare din pensii se înţelege:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, cuvenite în luna aprilie 2026, respectiv decembrie 2026;

b) venituri din pensii acordate în sistemul pensiilor militare de stat, cuvenite în luna luna aprilie 2026, respectiv decembrie 2026;

c) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

Ajutorul financiar se acordă în situaţia în care veniturile cumulate şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, 2.000 lei şi, respectiv, 3.000 lei. 

Concret, pensionarii din sistemul public de pensii și cei din sistemul pensiilor militare de stat ale căror venituri lunare cumulate nu depășesc 3.000 de lei ar putea primi un ajutor financiar acordat în două tranșe egale, în aprilie și decembrie 2026.

Plata ajutorului ar urma să fie făcută din oficiu, prin casele de pensii.

Sprijin financiar pentru familii cu copii

Dacă proiectul va fi adoptat, pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum şi pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 366 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii va fi stabilit după cum urmează:

  • 173 de lei, pentru familia cu un copil;
  • 346 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 518 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 690 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi.

Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum şi pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 366 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii va fi stabilit după cum urmează:

  • 211 de lei, pentru familia cu un copil;
  • 420 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 629 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 838 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi.

Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între între 367 de lei/lună şi 930 de lei/lună inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii va fi:

  • 135 de lei, pentru familia cu un copil;
  • 268 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 401 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 532 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi.

Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 367 de lei/lună şi 930 de lei/lună inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii va fi stabilit după cum urmează:

  • 188 de lei, pentru familia cu un copil;
  • 367 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 552 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 732 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi.
Stimulentul educațional pentru grădiniță s-ar putea dubla

Mai mult, propunerea mai prevede și majorarea stimulentului educațional acordat copiilor provenind din familii defavorizate care participă la învățământul preșcolar. Astfel, valoarea acestuia, raportată la indicatorul social de referință (ISR), ar putea crește de la 0,2 ISR, cât este în prezent, la 0,4 ISR pentru fiecare copil înscris la grădiniță și beneficiar al stimulentului educațional.

Raportat la valoarea ISR de 660 de lei, stabilită pentru anul 2026, stimulentul ar ajunge la aproximativ 264 de lei pe lună pentru fiecare copil.

Prestația pentru copiii cu handicap

Proiectul propune majorarea prestațiilor sociale acordate părinților, tutorilor sau persoanelor care au în îngrijire copii cu handicap. Dacă propunerea va fi adoptată, cuantumul prestației, stabilit ca procent din indicatorul social de referință, ar fi următorul:

  • aproximativ 548 de lei pentru copilul cu handicap grav (83% din ISR), față de aproximativ 462 de lei în prezent;
  • aproximativ 396 de lei pentru copilul cu handicap accentuat (60% din ISR), față de aproximativ 231 de lei în prezent;
  • aproximativ 198 de lei pentru copilul cu handicap mediu (30% din ISR), față de aproximativ 79 de lei în prezent.
Potrivit proiectului (care poate fi consultat AICI), majorările pentru ajutorul acordat familiilor cu copii, stimulentul educațional pentru grădiniță și prestațiile pentru copiii cu handicap s-ar aplica începând cu drepturile aferente lunii martie 2026, dacă proiectul va fi adoptat.

