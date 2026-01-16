Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Video Cum se formează șamanii. Villoldo: „Adevărata cunoaștere, cea care contează în practică, s-a păstrat prin tradiția orală”

0
0
Publicat:

Formarea șamanică se bazează pe practici esențiale transmise oral de mii de ani, direct de la profesor la elev. „Adevărata cunoaștere, cea care contează în practică, s-a păstrat prin tradiția orală”, explică dr. Alberto Villoldo, șaman și antropolog. Chiar și în Tibet, unde există texte scrise, esența înțelepciunii rămâne orală. În Americi, scrisul nu a jucat niciodată un rol central, cu excepția codexurilor și a unor simboluri mayașe, precum Stella. „Tradițiile însă s-au transmis întotdeauna oral și astfel se păstrează și astăzi”, adaugă el.

șaman în Peru
Sursă foto: Pixabay

Practicile de vindecare sunt considerate esențiale în formarea șamanică. În centrul acestora se află procesul de iluminare, prin care sunt curățate tiparele bolii din câmpul energetic, și practica extracției, menită să îndepărteze energiile sau prezențele intruzive, conform declarațiilor sale. Urmează recuperarea sufletului, un proces prin care șamanul spune că pot fi aduse înapoi părți pierdute ale sinelui, desprinse uneori foarte devreme, chiar de la naștere, alteori în momente-cheie ale vieții. La acestea se adaugă marile ritualuri de trecere, în special cele legate de moarte, care sprijină persoanele dragi în tranziția lor către lumea spiritului, cu claritate și împăcare. „În esență, iluminarea rămâne un act de curățare a tiparelor care ne marchează”.

„Oamenii mă întreabă adesea dacă aceste tipare se referă la cancer sau la boli de inimă. Șamanii nu lucrează însă cu diagnostice. În timp ce în Vest există peste 14.000 de boli, în tradițiile șamanice boala, ca entitate separată, nu există. Există doar oameni care suferă”, lămurește Alberto Villoldo.

Practic, adaugă acesta, în procesul de iluminare se curăță energia blocată, care poate gravita spre un organ. „Când această energie se stabilizează într-un țesut sau organ, se manifestă ca ceea ce occidentalii numesc boală de inimă, o expresie a dezechilibrului energetic, nu o entitate separată.

În opinia sa, sursa dezechilibrului este energetică: o energie întunecată, stagnantă și toxică, lipsită de vitalitate. „Prin procesul de extracție, sunt eliminate energiile care nu aparțin clientului. În gândirea occidentală, se presupune adesea că toate energiile pe care le simțim ne aparțin, dar nu este așa. Uneori aceste energii vin din gelozie sau invidie, alteori reprezintă atacuri psihice. Oricine a trecut printr-o despărțire dificilă știe cum corpul energetic poate prelua energiile unei persoane dragi, chiar dacă acestea nu îi aparțin. În plus, pot exista entități intruzive. De exemplu, rude decedate care s-au atașat de copii, pe care trebuie să le putem extrage și să le ghidăm înapoi către lumea spiritului. Procesul de recuperare a sufletului este atât de eficient încât, în câteva sesiuni, poate produce schimbări pe care psihoterapia le obține doar după ani de muncă”, continuă acesta.

Urmează marile ritualuri de trecere, esențiale pentru transformarea autentică, adaugă șamanul. Ideea este simplă, spune el: „nu poți schimba felul în care gândești fără să schimbi felul în care funcționează creierul. Iar aceleași circuite neuronale care te-au adus într-un blocaj nu pot fi folosite pentru a ieși din el. Creierul se modifică prin ceremonie, prin ritualuri de trecere. Partea arhaică, dominată de frică, penurie și mecanisme de supraviețuire (luptă, fugă, ascundere) răspunde doar la astfel de experiențe. De aici prezența ritualurilor în toate culturile lumii: ele marchează tranziția dintre etapele vieții, închid un capitol care s-a încheiat și deschid intrarea într-unul nou”.

Citește și: Trei mese pe zi - un obicei modern care ne îmbolnăvește? Ce propune dr. Alberto Villoldo

După aceste practici fundamentale urmează inițierile. „Tradiția este inițiatică și se transmite de-a lungul generațiilor. Te leagă de vindecători, bărbați și femei, și de ființe „luminoase”, care, potrivit tradiției, au depășit moartea și continuă să existe într-o formă de prezență care te poate ghida”, declară Villoldo.

Recent, Alberto Villoldo mărturisește că a fost întrebat dacă aceste ființe „luminoase” pot fi comparate cu îngerii. Răspunsul său a fost nuanțat: sunt asemănătoare îngerilor, a zis el, dar aparțin tradițiilor șamanice. „Fiecare cultură are propria modalitate de a transmite cunoașterea spirituală. În tradițiile iudeo-creștine, de exemplu, îngerii poartă nume care se termină în «‑el», precum Michael, Ariel sau Gabriel, și fac parte dintr-un lanț spiritual bine definit.”

În viziunea șamanică, explică el, există un alt tip de ființe luminoase, dedicate nu unui popor anume, ci îngrijirii și protejării Pământului în ansamblu. „Angajamentul acestor ființe luminoase este față de planetă, nu față de un grup restrâns de oameni. Cei care învață și urmează aceste tradiții se consideră conectați atât la aceste ființe, cât și la vindecători și păstrători ai înțelepciunii străvechi. Ei devin, astfel, protectori ai Pământului, dar și ai ordinii cosmice, legați de stele, de sisteme solare și de galaxii, prezenți pentru a sprijini și proteja umanitatea.”

Conform spuselor sale, inițierile, numite Carpies, transmit puterea, înțelepciunea și legătura cu tradiția de la profesor, fie în persoană, fie la distanță. Aceste inițieri marchează apartenența la tradiție și deschid accesul la experiențe și practici care nu pot fi înțelese doar teoretic.

Mentoratul este o parte esențială a procesului. Se construiește în relația cu profesorii și ghizii care te însoțesc: te ajută să recunoști proiecțiile personale, să parcurgi procesele de vindecare și să rămâi concentrat pe o transformare completă. Villoldo folosește metafora șarpelui care își leapădă întreaga piele: o schimbare autentică, nu doar o succesiune de mici intervenții asupra traumelor care pot rămâne active toată viața

Acestea sunt elementele care stau la baza călătoriei șamanice. Fiecare dintre ele are rolul său și se completează reciproc: mentoratul transformă teoria în practică; inițierile fără vindecare pot hrăni ego-ul; iar vindecarea fără înțelepciune riscă să te facă să vrei să repari totul în jurul tău, avertizează el.

„Pe măsură ce înaintezi în această călătorie, vei vedea că toate aceste practici stau la baza unei viziuni solide asupra vieții, pe care o poți aplica în lumea reală și o poți trăi ca pe o responsabilitate autentică față de Pământ și viață” conchide Alberto Villoldo.

Spiritualitate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic
stirileprotv.ro
image
România FIERBE! Guvernul Bolojan, sub asediul celor mai mari proteste: „Jos Guvernul mafiot!”
gandul.ro
image
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
mediafax.ro
image
FCSB va avea un nou punct fix în echipă! El este fotbalistul care i-a lăsat pe toți ”mască”: ”E peste ce aveam”
fanatik.ro
image
Statele Unite au stabilit prețul pentru care vor să cumpere Groenlanda
libertatea.ro
image
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
"Am fost team leader și nu mă mai vrea nimeni". Companiile care anunță mii de concedieri
observatornews.ro
image
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Cum își încălzesc finlandezii locuințele fără calorifere. Soluția surprinzătoare pe care o ai deja acasă
playtech.ro
image
Ținuta care a pus-o în dificultate pe Diletta Leotta: ”Poate puțin mai multe haine”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a dat lovitura iernii în România? Ciprian Marica e convins: "Cel mai bun transfer!"
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Tinerii de peste 18 ani primesc chestionarul de recrutare în plic. Va avea un cod QR şi broşura cu detaliile încorporării
romaniatv.net
image
Scenarii privind răpirea lui Putin. Rusia are răspunsul pregătit pentru Donald Trump
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Scandalul se mută la tribunal! Văduva lui Victor Socaciu a dat-o în judecată pe Marina Almășan: „Îmi terfelește liniștea, onoarea. Cer daune morale de 50.000 de euro.” Declarații incendiare
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
delicious waffles with strawberries juice jpg
Greșeala de dimineață care te face să tânjești după zahăr toată ziua
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Video Transformă-ți corpul la orice vârstă. Combinația de antrenamente care funcționează
Instructor pilates, foto shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn
Zodii norocoase, foto shutterstock jpg
Mindset
De ce fug bărbații când relația devine serioasă
Lipsa sex , probleme in cuplu FOTO Shutterstock
Consiliere
Pedagogi, artiști și muzicieni: Miruna și Radu Nagy deschid un nou an cu muzică sacră
Video muzica Miruna si Radu Nagy mp4 thumbnail png
Spiritualitate
10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice
spanac care trimite e mailuri 1 sursa Shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Nimeni nu te pregătește pentru asta: ce se întâmplă cu mintea unui bărbat când devine tată
tata copil shutterstock
Mindset

Știrile adevarul.ro

Tradiția străveche de iarnă a românilor amenințată cu dispariția de schimbările climatice
Pescuitul la copcă Foto Fiskeavisen no Pixabay jpg
Societate 01:32
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”
program masa calda scoala spineni, judetul olt sursa foto danut sarpau jpeg
Educație 01:11
Analiză Ce arată topul celor mai vândute cărți despre români
cele mai vandute carti FOTO Libris jpg
Societate 00:36
Jandarmii au dat amenzi de 10.400 de lei în urma manifestaţiei din Piața Victoriei. Organele de urmărire penală, sesizate după ce spre oamenii legii s-a aruncat cu panouri metalice
proteste capitala foto captura FB George simion png
București 00:19
Analiză Ce trebuie să facă România pentru a-și păstra traseul de reducere a deficitului
analiza-economica-proiectie-financiara-economist-calcule-grafice-evaluare-companii
Economie 00:06
16 ianuarie: Ziua în care a început operaţiunea „Furtună în deşert”
desert storm 1 captura YouTube Real Rime History jpg
Istoria zilei 00:01
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez: „Nu ne temem să înfruntăm diplomatic" SUA
Vicepreședintele Delcy Rodríguez preia conducerea Venezuelei. FOTO: X / Alejandro Rodriguez Carrizos
Europa 15 ian. 2026
Un alt lider din Republica Moldova își declară votul pentru unirea cu România la un eventual referendum
Alexandru Munteanu FOTO Facebook (2) jpg
Republica Moldova 15 ian. 2026
Destinul tragic al primului șef de Guvern din istoria modernă a României. Cum vedea dezvoltarea țării și ce legătură a avut Cuza cu moartea lui
slobozia Barbu Catargiu pictura Theodor Aman FOTO ro.wikipedia.org
Magazin 15 ian. 2026
Fetiţă suspectă de meningo-encefalită acută, transferată la Institutul Matei Balş din Capitală: „Pe parcursul internării la SJU Târgu Jiu, starea ei s-a agravat”
copil spital shutterstock 522745951 jpeg
Târgu-Jiu 15 ian. 2026
Putin anunță că Rusia este „gata să restabilească” relațiile cu Europa. Ce condiții pune
Vladimir Putin Ursula von der Leyen FOTO Getty Images
Rusia