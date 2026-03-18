O nouă conexiune rapidă către Aeroportul Otopeni: CNIR a lansat licitația pentru drumul de legătură cu Autostrada A0

Compania Națională de Investiții Rutiere a făcut un pas decisiv pentru îmbunătățirea infrastructurii din jurul Capitalei, trimițând către Agenția Națională pentru Achiziții Publice documentația necesară licitației pentru noul drum expres. Acest proiect de infrastructură va asigura legătura directă între segmentul de Nord al Autostrăzii A0 și viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internațional Henri Coandă. Investiția totală este estimată la peste 400 de milioane de lei și promite să fluidizeze semnificativ traficul în zonă.

Importanța acestui proiect este subliniată de reducerea masivă a timpului petrecut în trafic pentru accesul către aeroport. Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a explicat beneficiile directe pe care le va aduce această nouă arteră rutieră. Potrivit acestuia, „această conexiune de 2,5 kilometri va reduce la doar două minute un drum care, pe reţeaua existentă necesită aproape 20 de minute pentru a parcurge o distanţă de 16-20 kilometri”.

Oficialul a mai adăugat că, deși în prima etapă drumul va deservi locuitorii din zona Tunari, proiectul „este imperativ pentru construirea Terminalului 2 al celui mai important aeroport din România. Nu în ultimul rând va facilita transportul mărfurilor pentru zona Cargo a Aeroportului Otopeni”.

Detaliile tehnice ale noii legături rutiere

Proiectul se va desfășura în județul Ilfov, pe raza localității Tunari, și are o lungime totală de 2,55 kilometri. Punctul principal de interes este nodul rutier de tip „treflă” care se va desprinde din Autostrada A0 la kilometrul 29, acesta urmând să aibă bretele cu o lungime cumulată de 7,5 kilometri. Planurile tehnice includ, de asemenea, construcția unor pasaje supraterane care vor traversa drumul județean DJ 200 B și Autostrada A0 Nord, dar și amenajarea unui sens giratoriu pentru a facilita legătura cu drumul Tunari-A0-Balotești.

Calendarul de implementare al investiției

Întreaga lucrare, care cuprinde atât etapa de proiectare, cât și execuția efectivă, are un termen de finalizare stabilit la 30 de luni. În prezent, documentația se află în proces de verificare la ANAP, urmând ca imediat după validare, anunțul oficial de licitație să devină public în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Această investiție reprezintă un pilon esențial pentru dezvoltarea viitoare a capacității aeroportuare a României și pentru modernizarea accesului rutier în zona de nord a Bucureștiului.