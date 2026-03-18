Pierdere uriașă pentru campania unui important oligarh rus care are o atitudine critică față de Kremlin

Gigantul rus Rusal, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu la nivel mondial, traversează o perioadă critică, încheind anul 2025 cu o pierdere netă record. Este pentru prima dată din 2014 când compania controlată de oligarhul Oleg Deripaska raportează un rezultat negativ, marcând un moment de cotitură care spulberă mitul rezilienței economiei ruse în fața sancțiunilor internaționale.

Această prăbușire financiară vine pe fondul unei tensiuni tot mai mari între Deripaska și conducerea de la Kremlin, oligarhul devenind una dintre cele mai critice voci din mediul de afaceri rus cu privire la direcția în care se îndreaptă țara.

Conform datelor analizate de Bloomberg, Rusal a raportat pierderi de 455 de milioane de dolari la finalul anului 2025. Această situație alarmantă este rezultatul direct al costurilor uriașe provocate de invazia Rusiei în Ucraina, de sancțiunile externe și de politica monetară rigidă de la Moscova. Aproximativ 431 de milioane din totalul pierderilor au fost cauzate de diferențele de curs valutar, în condițiile în care rubla a suferit fluctuații majore, iar cererea internă de valută s-a prăbușit. În paralel, creditele scumpe au devenit o povară insuportabilă pentru gigantul industrial. Chiar dacă Banca Centrală a Rusiei a operat anumite reduceri ale dobânzii, serviciul datoriei pentru împrumuturile bancare și obligațiuni rămâne o greutate imensă pentru fluxul de numerar al companiei.

Critici dure la adresa autorităților de la Moscova

În acest context economic sumbru, Oleg Deripaska nu a mai ezitat să își exprime public nemulțumirea față de politicile guvernamentale. Oligarhul a lansat un atac dur la adresa autorităților ruse, cerând de urgență scăderea ratei dobânzii cheie și reducerea costurilor creditării, despre care susține că „sufocă” atât marile companii, cât și afacerile medii din Rusia. Anterior, Deripaska a condamnat deschis agresiunea militară condusă de Vladimir Putin împotriva Ucrainei. Folosind un termen strict interzis în Rusia pentru a descrie situația din țara vecină, oligarhul a numit conflictul un „război” și a catalogat întreaga acțiune drept „o eroare colosală”.

Creșterea încasărilor nu a putut acoperi găurile financiare

Deși la prima vedere cifrele privind veniturile par încurajatoare, realitatea din teren este diferită. Încasările Rusal au crescut cu 23%, ajungând la suma de 14,8 miliarde de dolari, însă acest salt s-a datorat exclusiv prețurilor mai mari la aluminiu pe piețele externe și lichidării stocurilor acumulate anterior. Această creștere a veniturilor nu a fost suficientă pentru a compensa explozia costurilor de producție și presiunea financiară constantă. Rezultatul final a fost o scădere dramatică de 30% a indicatorului EBITDA, care s-a prăbușit la aproximativ un miliard de dolari, confirmând faptul că exportatorii ruși se află într-un impas major.