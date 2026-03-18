Un fost fotbalist a fost condamnat pentru orchestrarea unui jaf asupra propriilor socrii. Și-a trimis complicele să fure 108.000 lire sterline

Probleme penale pentru fostul fotbalist Georgian Bordeanu, după ce și-a jefuit propria familie. Sub pretextul unei cine în oraș, Bordeanu și-a scos socrii din casă pentru ca un hoț, complicele său, să intre și să fure 108.000 de lire sterline, sumă ascunsă în lada unei canapele.

Incidentul a avut loc în iulie 2025, iar soția lui Bordeanu a început să-l suspecteze după ce a observat lipsa urmelor de efracție. În fața suspiciunilor, fostul fotbalist a recunoscut faptele și a cerut iertare.

Pe 9 martie 2026, Judecătoria Bacău l-a condamnat pe Georgian Bordeanu la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru instigare la furt calificat. Complicele său a primit doi ani cu suspendare pentru furt calificat. Ambii au fost obligați să plătească 20.000 de lire către partea civilă, ca daune materiale. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Anchetatorii arată că Bordeanu l-a implicat pe un fost angajat la spălătoria sa auto, și i-a transmis detaliile despre locația banilor. În timp ce socrii erau la restaurant, hoțul a intrat în apartament, a sustras banii și a părăsit rapid locuința, ascunzându-și identitatea. Ulterior, complicele și-a cheltuit o parte din bani pe un BMW și mai multe telefoane iPhone, fiind recompensat cu 28.000 de lire.

Georgian Bordeanu a avut o carieră apreciată în fotbalul băcăuan și italian, jucând la cluburi precum FCM Bacău, Aerostar Bacău și Virtus Lanciano. După retragere, a activat ca antrenor de portari la FC Bacău și ulterior la Aerostar Bacău, dar contractul i-a fost reziliat după apariția problemelor penale.

FC Bacău s-a delimitat de Georgian Bordeanu în contextul condamnării pentru instigare la furt

Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Bacău, reprezentată legal de președintele Cristian Ciocoiu, a făcut precizări în legătură cu Georgian Bordeanu. Acesta a ocupat funcția de antrenor de portari în cadrul clubului până la data de 1 iulie 2025.

În prezent, clubul se delimitează categoric de orice acțiuni sau fapte care îi aparțin. Activitatea clubului sportiv se desfășoară în baza unor principii esențiale, precum respectul, corectitudinea și responsabilitatea.

„Ne reafirmăm angajamentul față de comunitate, suporteri și parteneri și vom continua să susținem un mediu sportiv sănătos, profesionist și integru”, a transmis FC Bacău.