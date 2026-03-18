Crima de la Cenei: doi minori de 15 ani, trimiși în judecată pentru omor calificat. Cazul „Mario” ajunge în instanță

Dosarul cunoscut drept „cazul Mario”, legat de crima de la Cenei, a fost trimis în instanță de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timișoara. Doi minori în vârstă de 15 ani vor fi judecați pentru omor calificat și alte fapte grave, în timp ce ancheta în cazul unui al treilea minor, sub 14 ani, a fost clasată.

Potrivit rechizitoriului, procurorii au decis trimiterea în judecată a celor doi adolescenți de 15 ani, acuzați de comiterea unor infracțiuni extrem de grave, în principal omor calificat. În același dosar, cazul unui minor cu vârsta sub 14 ani a fost clasat, acesta neputând răspunde penal conform legii.

Descrierea faptelor din documentele anchetatorilor conturează un tablou extrem de violent. „Descrierea din rechizitoriu arată clar filmul de groază petrecut și nivelul subuman la care niște «copii» au ales voluntar să acționeze”, se arată în declarația avocatului.

Părinții, trași la răspundere civilă

În proces sunt implicați și părinții celor doi minori trimiși în judecată. Aceștia au calitatea de părți responsabile civilmente, ceea ce înseamnă că ar putea fi obligați să suporte eventualele despăgubiri stabilite de instanță.

Avocatul Adrian Cuculis a subliniat importanța cazului și gravitatea faptelor: „Amintesc că în acest proces sunt implicați și părinții celor doi copii minori de cincisprezece ani ce au fost trimiși în judecată, aceștia având calitatea de părți responsabile civilmente”.

Dosarul urmează să fie judecat de instanța competentă, care va stabili vinovăția inculpaților și eventualele pedepse. Cazul a stârnit un puternic impact public, având în vedere vârsta extrem de fragedă a celor implicați și violența faptelor descrise de anchetatori.

Tragedia a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în localitatea Cenei, județul Timiș, avându-l ca victimă pe tânărul Mario Berinde. Potrivit anchetatorilor, fapta a fost planificată cu o lună înainte de către doi minori, care au atras victima într-o cursă sub pretextul vizionării unui vehicul nou (ATV). Odată ajuns la locație, Mario a fost atacat cu brutalitate cu o toporișcă și un cuțit. Ulterior, autorii au apelat la un al treilea adolescent pentru a șterge urmele crimei, încercând să incendieze cadavrul înainte de a-l îngropa în grădina imobilului.