Kelemen Hunor: „Bugetul va trece. Ilie Bolojan merge ca premier mai departe, până la rocadă”

Kelemen Hunor, liderul UDMR, s-a declarat convins că proiectul bugetului pe 2026 va fi adoptat de Parlament și că actuala coaliție de guvernare își va continua activitatea cu Ilie Bolojan în funcția de premier, până la momentul rocadei.

„Va trece, sigur, va trece. Va trece mâine, poimâine. Nu pot să estimez, dar va trece, sunt convins de acest lucru”, a afirmat Kelemen Hunor la Digi24.

„Avem obligația morală de a ajuta aceste persoane cele mai vulnerabile”

Președintele UDMR a explicat că discuțiile tensionate din coaliție pornesc de la sprijinul financiar destinat celor aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri sub 3.000 de lei, categorie considerată vulnerabilă. El a reamintit că plata one‑off a fost propusă deoarece indexarea pensiilor nu a fost posibilă, potrivit Agerpres.

„Avem obligaţia morală şi politică pentru aceste persoane care astăzi fac calcule cu 2.000, 2.500, 2.800 de lei pensia, dacă plătesc medicamentele, alimentele sau întreţinerea... Şi da, aici avem această obligaţie morală de a ajuta aceste persoane cele mai vulnerabile”, a spus Kelemen Hunor.

Compromisul propus de UDMR

Hunor a detaliat soluția tehnică avansată de UDMR în coaliție pentru depășirea blocajul dintre Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii privind sumele necesare:

„Noi am venit cu o soluţie de compromis. Am spus că, dacă în acest moment avem 1,7 miliarde, atunci rămâne aşa cum e, dar punem un amendament în care creditele de angajament... se măresc cu 1,2 miliarde, 1,3 miliarde... şi după rectificarea din iulie se vor asigura credite bugetare şi se va plăti în două trepte.”

Liderul UDMR a precizat că deficitul ar putea ajunge la 6,2–6,3%, dar că impactul ar fi limitat.

„Nu este o înfrângere pentru nimeni”

Kelemen Hunor a respins ideea că modificarea bugetului în Parlament ar reprezenta un eșec pentru Guvern sau pentru premier.

„Nu este o înfrângere nici pentru Ilie Bolojan, nici pentru Guvern, nici pentru coaliţie dacă în Parlament se modifică proiectul legii bugetului”, a subliniat acesta.

Întrebat despre discuțiile tensionate cu PSD, Kelemen Hunor a admis că au existat divergențe, dar nu în termenii vehiculați public.

„Nu fix aşa, dar au fost discuţii. A spus că urmează un referendum, dar nu în aceşti termeni a fost discuţia”, a precizat el.

„Coaliția trebuie să meargă mai departe”

Kelemen Hunor a insistat că actuala formulă de guvernare trebuie să rămână stabilă până la rocada convenită.

„Eu sunt convins că această coaliţie trebuie să meargă mai departe... Şi Ilie Bolojan merge ca premier mai departe până la rocadă – aşa cred eu că aşa se va întâmpla”, a declarat liderul UDMR, invocând contextul internațional complicat și necesitatea continuității.

În ceea ce privește eventualele schimbări la vârful Guvernului, el a subliniat că decizia aparține exclusiv PNL:

„PNL trebuie să fie de acord cu aşa ceva... Din punctul meu de vedere, aceste jocuri de imagine nu-şi au loc”, a conchis Kelemen Hunor.

Comisiile reunite de buget-finanțe au respins amendamentul PSD

Amintim că miercuri, 18 martie, comisiile reunite de buget-finanțe au respins amendamentul PSD privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, după o ședință marcată de dispute aprinse și o pauză de aproape trei ore, solicitată pentru clarificarea votului inițial.

Propunerea social-democraților viza alocarea a 1,1 miliarde de lei pentru măsuri de sprijin destinate familiilor cu venituri reduse, familiilor cu copii cu handicap și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari, cu un impact bugetar estimat la 2,35 miliarde de lei în 2026.

În urma respingerii amendamentului, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a avertizat că partidul nu va susține bugetul Ministerului Finanțelor dacă nu sunt identificate fondurile necesare pentru pachetele one-off.

La rândul său, președintele Comisiei de buget din Camera Deputaților, liberalul Bogdan Huțucă, a atras atenția că un vot împotriva bugetului Finanțelor ar bloca întreaga procedură, întrucât bugetul de stat nu ar mai putea fi discutat.

Pe fondul acestor tensiuni, ședința comisiilor reunite a fost suspendată pentru consultări suplimentare, în încercarea de a găsi o soluție politică.