Trupa Holograf a susținut marți seară, 17 martie, concertul „Am rămas doar noi" la Sala Palatului din București, la doar câteva zile după moartea basistului Iulian Mugurel Vrabete.

Spectacolul a fost marcat de tristețe, dar și de un omagiu puternic adus celui care a făcut parte din trupă timp de aproape patru decenii.

Pe scenă au urcat Dan Bittman, Edi Petroșel, Tino Furtună și Romeo Dediu, fără colegul lor de o viață, Mugurel Vrabete.

Concertul a debutat într-o notă solemnă, cu Dan Bittman îmbrăcat în negru, recitând versuri din piesa „Am rămas doar noi”. Vizibil emoționat, artistul le-a transmis fanilor că nu va fi un concert obișnuit:

„Nu este un concert vesel, dar împreună, pentru că asta este menirea noastră, putem să facem o seară mare, în onoarea și amintirea celui care a fost Iulian Vrabete! Așa că o să am nevoie de puțin ajutor din partea dumneavoastră, așa cum am facut-o peste 40 de ani de când cântăm. Dacă țineți ritmul cu palmele, să știți că în seara asta ne-ați salvat.”

Un moment simbolic a fost prezența chitarei lui Mugurel Vrabete pe scenă, alături de un buchet de trandafiri albi, în semn de respect pentru cel care a fost descris de colegi drept „un om de o inteligență și o cultură rară”.

Seara a fost marcată și de un moment surpriză: fiul regretatului basist a urcat pe scenă și a cântat alături de trupă, fiind primit cu aplauze și îmbrățișat de membrii Holograf la finalul prestației.

Pe parcursul concertului, publicul a vibrat la unison cu trupa, pe piese precum „Vine o zi”, „Umbre pe cer”, „Oriunde te vei afla” sau „Vom fi aproape de tine”, toate dedicate memoriei lui Mugurel Vrabete. Atmosfera s-a încălzit spre final, odată cu hituri precum „Cât de departe”, „Să nu-mi iei niciodată dragostea” și „Ți-am dat un inel”.

„Dumnezeu să-l odihnească pe Mugurel, fratele nostru mai mare, cel care ne-a echilibrat în toți anii aceștia, un om de o inteligență rară, un om de o cultură rară, un om cu un caracter cum nu mai găsim astăzi, decât foarte rar. Credeți-mă, ar fi putut să ne fie tuturor un exemplu pentru demnitatea cu care a trăit viața asta, pentru felul în care a înțeles că suntem muritori și pentru felul în care ne-a învățat zi de zi să fim mai buni. Holograf suntem astăzi așa cum suntem, datorită lui! Mulțumim, sunteți ca familia noastră. În seara asta doar participăm cu toții la un moment deosebit.

Vă mulțumim foarte mult că ați venit în seara asta aici. Mi-e foarte greu să vorbesc, cred că vă dați seama! O să vă cântăm o piesă în care o să apară niște imagini cu noi, cu noi și cu Mugurel, bineînțeles, de când eram foarte tineri, până astăzi. Și copii noștri, care de mici au crescut și au ajuns astăzi mari, și bine au făcut. Măcar ei să ducă mai departe… dacă nu vom trăi evenimente incredibile. Sper să ne vedem și la anul, sănătoși, tot aici! O să vă mai cântăm și alte piese și o să vedeți piese de 40 de ani cât de actuale sunt astăzi, piese făcute acum 40 de ani, cu același probleme. Nu am învățat nimic noi, oamenii, absolut nimic!”, a spus Dan Bittman, la un moment dat pe scenă, conform Click!.

Joi, 12 martie, a murit Iulian Mugurel Vrabete, cunoscutul basist al trupei Holograf. Artistul s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, în urma unei boli incurabile. Moartea artistului a generat numeroase reacții emoționante. Cei care l-au cunoscut spun că, dincolo de talentul artistic, Vrabete era un om modest, cald și mereu dispus să îi ajute pe cei din jur.