Alertă BOR: Nu vă lăsați păcăliți! Fenomenul „măicuțelor de ocazie” face tot mai multe victime

Fenomenul falselor măicuțe ia amploare în România, internetul fiind plin de anunțuri prin care acestea oferă „protecție împotriva farmecelor și blestemelor” și alte servicii de ghicitorie, "dezlegări", "vrăjitorii" sau alte activităţi de natură ocultă.

„Se apropie urgia pe pământ multe persoane apelează la diavoli la vrăjitorii fără să-și dea seama oameni buni nu mai faceți această greșeală Căutați vă prin preoți la mănăstiri rugați vă pentru că Dumnezeu este în urma dumneavoastră și vă ascultă Și vă aude și vă știe sufletul dacă dacă dumneavoastră nu vă puteți deplasa pentru îndepărtarea problemelor dumneavoastră Apelați cu credință dumnezeiască 0725xxxxxx”, scrie așa zisa măicuța Ana pe pagina sa de socializare.

„Doamne ajută tuturor persoanelor venim în ajutorul dumneavoastră cei care vă luptați cu blesteme cu farmece cu făcături cu rele trimise de vrăjmași asupra casei dumneavoastră Apelați cu credință dumnezeiască 0725xxxxx”, se arată într-un alt mesaj.

„Maicuța Ana Împreună cu 55 de măicuțe și doi preoți vă poate ajuta să găsiți pacea interioară, vindecarea și sensul în viață. Cu serviciile ei speciale alungarea FARMECELOR si BLESTEMELOR, veți descoperi o sursă de putere divină și iubire care vă va ghida către lumina și binecuvântările pe care le meritați. Contactați-o astăzi și începeți călătoria către o viață mai fericită și mai înălțătoare!”, scrie o falsă măicuță pe internet.

„Bunul Dumnezeu mi-a oferit darul de a face bine pe acest pământ încă de la naștere. Puterile și descântecele sunt, renumită pentru această aură unică și inegalabilă, transmisă din generație în generație și cunoscută în lumea misterelor și a paranormalului. (...) oferă protecție împotriva farmecelor și blestemelor, promițând transformări pozitive și deschizând calea spre binecuvântările divine. Având acces la resursele sfinte ale bisericii și acționând în numele Domnului, ea deschide porțile spirituale pentru a aduce ajutor și vindecare impreuneaza cei despartiti, aduce persoana iubita inapoi.cei care se afla in pragul de divort, cei care au probleme in sanatate si nu isi gasesc leacul dat de medici, Cei aflați în nevoie sunt încurajați să se apropie cu încredere și credință sinceră pentru a experimenta miracolele credinței și puterea divină. care au probleme in afaceri la inceput va mers bine si la un momendat sunteti pe pragul de faliment , gasiti leacuri si reolvarile garantate din prima sedinta prima lucrare cazul dvs va fii rezolvat doar prin rugaciunii si slujbe!”, se arată într-un alt mesaj.

Atenție ce date personale furnizați așa ziselor măicuțe

Un alt anunț recent postat de o falsă măicuță, încurajează oamenii să o sune și să-i spună datele personale, dar și zodia, promițând că vindecă inclusiv beția.

„Pe baza datelor personale, precum nume de botez, varsta si zodie, Preoții și Maicuta Ana Stareța poate deschide cartea sfanta gratuit

Prin rugaciuni Sfinte si divine, ea poate

-Aduce persoana iubita inapoi

-Reda sporul in afaceri

-Alunga energiile negative

-Reda linistea sufleteasca

-Vindeca betia si alte vicii

-Indeparteaza raul si blestemele”, se arată în anunț.

„Cu credință în Dumnezeu face rugăciuni sfinte si masluri pentru credincioși pentru ai ajuta în orice fel de probleme legate de vrăji , boli sau blesteme

Dezlega cununii legate, Împăca cupluri si familii destrămate , aduce liniștea sufleteasca în case oamenilor prin rugăciuni sfinte . Persoanele ce nu pot veni personal la Mânăstire pot apela si telefonic

TEL: 0733xxxxxx”, scrie o altă așa zisă măicuță.

Biserica Ortodoxă Română avertizează asupra fraudelor din mediul online

Patriarhia Română avertizează asupra fraudelor din mediul online care folosesc în mod abuziv numele Bisericii, subliniind că Biserica Ortodoxă Română (BOR) nu practică şi nu încurajează sub nicio formă astfel de manifestări, care contravin învăţăturii de credinţă creştine şi spiritualităţii ortodoxe.

Informarea remisă presei de către BOR survine în contextul apariţiei recente pe reţelele de socializare a unor conturi care pretind, în mod fals, că reprezintă personal clerical şi monahal şi prin intermediul cărora se solicită bani în schimbul unor practici neortodoxe (ghicitorie, „dezlegări", „vrăjitorii" sau alte activităţi de natură ocultă),

„Patriarhia Română atrage atenţia asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conştientizarea fenomenului şi informarea corectă, din surse oficiale, asupra modalităţilor de efectuare a donaţiilor. Biserica Ortodoxă Română nu practică şi nu încurajează sub nicio formă astfel de manifestări, care contravin învăţăturii de credinţă creştine şi spiritualităţii ortodoxe. Orice asociere a acestor practici cu viaţa clericală sau cu activitatea Bisericii este falsă şi neavenită", transmite Patriarhia.

Conturile care folosesc imaginea unor presupuse „maici”, „monahi", „preoţi" sau „vlădici" pentru a solicita bani în mediul online, în special prin intermediul reţelelor de socializare, fără o identificare verificabilă, trebuie tratate cu maximă prudenţă, subliniază Patriarhia.

„Patriarhia Română face un apel către credincioşi: să nu dea curs solicitărilor de sprijin financiar provenite din surse neoficiale, neverificabile şi care promovează practici contrare învăţăturii de credinţă, în timp ce pretind o falsă afiliere la Biserica Ortodoxă Română; să verifice autenticitatea paginilor sau conturilor care invocă numele unor mănăstiri sau parohii, dar şi ale unor pretinşi clerici sau monahi; să se adreseze direct unităţilor bisericeşti cunoscute sau site-urilor oficiale atunci când doresc să ofere sprijin material; să semnaleze autorităţilor competente eventualele cazuri de fraudă", se arată în comunicat.

Patriarhia Română îndeamnă la discernământ, responsabilitate şi informare corectă, subliniind că ajutorarea semenilor şi sprijinirea lăcaşurilor de cult parohiale şi mănăstireşti trebuie realizate în mod transparent şi în deplin acord cu valorile credinţei creştine.

Amintim că, la începutul lunii martie, o femeie de 35 de ani a fost reţinută şi ulterior plasată sub control judiciar sub acuzaţia de înşelăciune, după ce ar fi obţinut 6.700 de lei de la un bărbat sub pretextul efectuării unor ritualuri religioase în vederea împăcării cu iubita sa. Bărbatul a luat legătura cu „pretinsa măicuţă” prin intermediul unui site.