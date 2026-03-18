Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Video Incident tragic într-o stațiune elvețiană: o telecabină s-a prăbușit, iar pasagerul a murit

Un accident grav a avut loc miercuri dimineață în stațiunea de schi Engelberg-Titlis, unde o telecabină s-a desprins de cablu și s-a prăbușit pe o pantă înzăpezită. Singurul pasager aflat la bord și-a pierdut viața, potrivit autorităților locale.

Sursa video: X/ @Existenzse

Incidentul a avut loc în jurul orei 11:30, într-o zonă montană extrem de frecventată din centrul Elveției. Conform informațiilor furnizate de poliția cantonală, cabina s-a desprins brusc și a căzut pe o pantă abruptă, acoperită cu zăpadă, potrivit Agerpres.

Senad Sakic, oficial în cadrul poliției din cantonul Nidwalden, a explicat succesiunea evenimentelor în fața jurnaliștilor, precizând că structura „s-a desprins” și, ulterior, „s-a rostogolit de mai multe ori”. Din păcate, impactul a fost fatal pentru pasager. Oficialul a confirmat deznodământul tragic: „În momentul accidentului, un singur pasager se afla la bord. Aceasta nu a supravieţuit rănilor suferite”.

Vântul puternic și operațiunile de salvare

Deși anchetatorii nu au confirmat oficial că vremea a fost cauza principală, primele indicii duc către condițiile meteorologice dificile. În dimineața zilei de miercuri, serviciul MeteoSwiss a raportat rafale de vânt ce au depășit viteza de 90 km/h în regiune. Din cauza acestor condiții, majoritatea instalațiilor de transport pe cablu din stațiune fuseseră deja oprite pentru public.

Accidentul a creat complicații și pentru restul turiștilor aflați pe munte. Mai mulți schiori au rămas blocați pe alte secțiuni ale traseului de telecabină imediat după incident. Poliția a raportat că echipele de intervenție au lucrat pe parcursul după-amiezii pentru evacuarea acestora în siguranță.

O destinație montană de renume sub stare de șoc

Stațiunea Engelberg-Titlis este una dintre cele mai populare destinații din cantonul Nidwalden, fiind faimoasă pentru ghețarul său situat la o altitudine de peste 3.000 de metri. Imaginile surprinse de presa locală la locul accidentului arată resturile cabinei împrăștiate pe zăpadă, ilustrând violența căderii. În prezent, experții analizează componentele tehnice ale instalației pentru a vedea dacă a fost vorba despre o eroare umană, o defecțiune tehnică sau forța implacabilă a naturii.

