Trafic extrem de redus prin Strâmtoarea Ormuz. Peste 400 de nave, blocate în Golful Oman. Iranul continuă exporturile de petrol

Strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală pentru transportul global de energie, a înregistrat un trafic extrem de redus, pe măsură ce blocada de facto impusă de Iran se prelungește, în a treia săptămână a războiului din Orientul Mijlociu. Această rută strategică, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul lumii, a devenit un punct de tensiune, cu mii de marinari blocați și piețe globale afectate, relatează cnbc.com.

Potrivit S&P Global Market Intelligence, doar 21 de petroliere au tranzitat strâmtoarea de la începutul conflictului, pe 28 februarie, o scădere importantă în raport cu traficul de peste 100 de nave ce treceau zilnic înainte de escaladarea tensiunilor. Majoritatea navelor așteaptă în largul strâmtorii, în timp ce operatorii de transport maritim caută porturi alternative pentru a evita blocada. Firma de inteligență maritimă Windward a raportat că aproximativ 400 de nave rămân în Golful Oman, creând un blocaj masiv în apropierea acestei căi navigabile critice.

Tranzit selectiv

Deși Iranul controlează strict strâmtoarea, un număr mic de nave au reușit să treacă, în ceea ce analiștii descriu drept „călătorii sigure negociate”. Datele disponibile sugerează că Teheranul ar permite trecerea selectivă a anumitor vase non-iraniene.

Vasele legate de China au fost în mare parte cruțate de atacuri. Zeci de nave care transmit date AIS (Automatic Identification System) indicând proprietate sau echipaj chinez au fost observate navigând în Golf. Analiștii Windward descriu acest fapt drept un „filtru informal de acces”, sugerând semnale de neutralitate în mijlocul conflictului.

Între 1 și 15 martie, 11 nave legate de China au tranzitat strâmtoarea, în principal nave de marfă, însă petrolierele operate de mari companii chineze au evitat în mare parte ruta. Totuși, drumul rămâne periculos: o navă deținută de China, care transmitea afilierea prin AIS, a fost lovită de schije pe 12 martie în timp ce se îndrepta spre Jebel Ali, Emiratele Arabe Unite, descurajând alte tranzituri chineze, conform Lloyd’s List Intelligence.

Iranul a continuat să transporte milioane de barili de țiței către China de la începutul războiului.

Țările care au testat ruta

Operatorii greci de transport maritim au testat ruta. Shenlong, un petrolier Suezmax sub pavilion liberian, administrat de Dynacom, a tranzitat strâmtoarea în jurul datei de 8 martie, transportând aproximativ 1 milion de barili de țiței saudit către Mumbai, India. O altă navă a Dynacom, Smyrni, a trecut, de asemenea, prin strâmtoare, încărcată cu țiței saudit, însă nu este clar dacă tranzitul a fost oficial aprobat.

India a purtat discuții directe cu Teheran, care au permis trecerea a două nave indiene transportând gaz petrolier lichefiat (LPG), în timp ce alte transporturi așteaptă aprobare. Ministrul de Externe indian, S. Jaishankar, a numit negocierile „productive”, subliniind eforturile de a menține importurile de energie.

Aproximativ 22 de nave care transportau țiței, GPL și gaze naturale lichefiate au rămas ancorate în strâmtoare, așteptând confirmarea trecerii în siguranță, potrivit CNBC.

Nave din Pakistan și Turcia

Luni, un petrolier sub pavilion pakistanez a fost prima navă non-iraniană de petrol care a tranzitat strâmtoarea în începutul lunii martie, indicând că unele transporturi pot primi permisiune negociată. Turcia a raportat că o navă proprie a primit permisiunea de trecere după o escală într-un port iranian, în timp ce alte 14 nave așteaptă aprobarea.

Atacuri „aleatorii”

Dincolo de aceste traversări negociate, strâmtoarea rămâne în mare parte închisă traficului comercial obișnuit. Analiștii descriu atacurile asupra navelor ca fiind „aleatorii”, fiind menite mai degrabă să perturbe traficul și să semene confuzie decât țintirea unor nave sub anumite pavilioane sau cu încărcături specifice. Cel puțin 16 nave au fost lovite în apropierea porturilor din UAE, precum Fujairah, portul Khor Al Zubair din Irak și în Golful Oman. Vasele afectate au legături cu SUA, Marea Britanie, UAE, Thailanda, Vietnam și Brazilia, subliniind riscul general pentru transportul comercial.

Bridget Diakun, analist senior la Lloyd’s List Intelligence, a explicat că lipsa unui tipar clar al atacurilor face dificilă planificarea tranzitului. Operatorii au încercat să găsească rute alternative, porturi de rezervă sau rețele de transport terestru, ceea ce creează blocaje în hub-urile secundare.

Traficul containerelor a fost, de asemenea, perturbat. Kpler a raportat că 81 de vase care se îndreptau către porturi de-a lungul Strâmtorii Ormuz au fost redirecționate. Între timp 43 au fost redirecționate către alte porturi din Golf, restul evitând complet regiunea. Astfel, mărfurile au început să fie descărcate în porturi din afara Strâmtorii precum Fujairah, Khor Fakkan și Sohar, Oman, apoi transportate terestru către destinații finale.

De la începutul războiului cu Iranul, aproximativ 90 de nave, inclusiv petroliere, au traversat Strâmtoarea Ormuz

Iranul continuă să exporte milioane de barili de petrol în ciuda faptului că această cale navigabilă a fost efectiv închisă pentru majoritatea traficului internațional, potrivit platformelor de date maritime și comerciale citate de AP. Dintre aceste nave, 16 sunt petroliere, iar peste o cincime sunt considerate afiliate Iranului, în timp ce restul sunt legate de China și Grecia. Înainte de conflict, între 100 și 135 de nave traversau zilnic strâmtoarea.

Multe dintre navele care au trecut prin strâmtoare au efectuat așa-numitele tranzituri „dark”, evitând sancțiunile occidentale și supravegherea guvernamentală, fiind probabil legate de Iran, potrivit Lloyd’s List Intelligence.

Iran a reușit să exporte peste 16 milioane de barili de petrol începând cu luna martie, conform estimărilor platformei Kpler. Controlul strâmtorii a permis Iranului să-și protejeze fluxul propriu de export și să profite de vânzările de petrol.

Conflictul a generat creșteri abrupte ale prețurilor petrolului, care au depășit 100 de dolari pe baril, iar Iranul a amenințat că nu va permite niciunui litru de petrol destinat SUA, Israelului sau aliaților lor să treacă prin strâmtoare. În încercarea de a stabiliza prețurile, Statele Unite au permis anumitor petroliere iraniene să tranziteze strâmtoarea, iar în paralel au bombardat baze militare pe insula Kharg, lăsând infrastructura petrolieră intactă.

„Navele iraniene au început deja să părăsească zona, iar noi am permis acest lucru pentru a asigura aprovizionarea restului lumii”, a declarat luni secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un interviu acordat postului CNBC.

Analiștii notează că, deși strâmtoarea nu este complet închisă, accesul este limitat și selectiv. Potrivit strategiilor băncii ING, Iranul ar putea permite trecere doar unui număr restrâns de petroliere, pentru a crește prețurile energiei și a crea presiuni economice asupra Occidentului.