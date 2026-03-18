Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Căpitanul remorcherului „Astana” nu trebuia să fie pe vas în ziua scufundării: fostul fotbalist Sorin Tufan, printre victimele naufragiului

Remorcherul Astana s-a răsturnat astăzi în zona portuară Midia, în timp ce acorda asistență unei nave. Cinci membri ai echipajului se aflau la bord. Unul a fost recuperat și transportat la port, iar ceilalți patru sunt dați dispăruți. La fața locului au intervenit echipaje ARSVOM, scafandri și ISU „Dobrogea”, iar autoritățile au demarat operațiuni de căutare și salvare.

Tufan cunoștea secretele mării FOTO cugetliber.ro
Retras din fotbal la 26 de ani

Printre victime se numără și Sorin Tufan, fost fundaș dreapta la Farul Constanța și Steaua București. Sorin era fiul lui Marin Tufan, participant la Campionatul Mondial din 1970 (Mexic) și golgheterul all-time al „marinarilor”, scrie cugetliber.ro.

După retragerea timpurie din fotbal, Tufan s-a făcut marinar. La momentul tragediei, era căpitanul remorcherului Astana. Avea 57 de ani și, conform informațiilor, nu ar fi trebuit să se afle pe vas la acel moment, făcând schimb de tură.

Sorin Tufan a început fotbalul la juniorii Farului, la vârsta de 10 ani, fiind îndrumat de mama sa și avându-l ca prim antrenor pe Iosif Bukkosi, cel care l-a format pe Gică Hagi (61 de ani).

A debutat la seniori la doar 17 ani, într-un meci din eșalonul secund, contra Petrolului. Din 1988 a devenit titular de bază, contribuind la promovarea echipei în Divizia A. A fost coleg de generație cu jucători precum Zahiu, Iovănescu, Buduru, Bătrâneanu sau Vanea.

Tufan și-a încheiat prematur cariera de fotbal FOTO Facebook
În 1992 a fost transferat la Steaua, la insistențele lui Anghel Iordănescu, care a plecat ulterior la echipa națională. Din cauza accidentărilor, nu a reușit să se impună și s-a retras din activitate în 1994, la doar 26 de ani.

O singură persoană a fost recuperată și declarată decedată de către medici. Este vorba despre Claudiu Safar, marinar implicat în activitățile curente de la bord. Acesta avea 44 de ani. Celelalte victime, care încă sunt căutate de scafandri, sunt Sterie Petrică, șef mecanic, care gestiona întreaga componentă tehnică a ambarcațiunii, iar din echipă mai făcea parte și un tânăr în vârstă de 25 de ani. Ancheta a fost preluată de Parchetul Judecătoriei Constanța. 

Explicațiile căpităniei

Nava TANK AMADES se afla în drum spre terminalul Monoboi aflat la 8 km de portul Midia. În asistență la această navă se afla remorcherul ASTANA. La un moment dat, remorcherul Astana anunță în stația radio că motoarele principale ale navei s-au oprit și nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei AMADES a procedat la verificări și a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul ASTANA era deja răsturnat pe bordul tribord la aproximativ câțiva metri de pupa navei.

Ulterior din observațiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp, nava s-a întors cu chila în sus și s-a scufundat în poziție verticală. Remorcherul ASTANA a avut la bord 5 membri de echipaj toți de naționalitate română. 4 dintre ei au fost dati dispăruți, iar unul a fost recuperat din apă și dus în portul Midia unde a fost predat serviciul lor de ambulanță.

Asupra acestui accident de navigație s-a deschis un dosar penal, urmând a fi stabilite cauzele și împrejurările în care s-a produs acesta. S-a oprit motorul, urmează a fi descoperite cauzele pentru care s-a întâmplat acest fapt. Nu se cunosc împrejurările", declară Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanța din cadrul Autorității Navale Române.

