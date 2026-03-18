Femeie moartă de trei ani, amendată de Poliția Locală pentru parcare ilegală. Instanța a respins contestația depusă de familie

Poliția Locală din Cluj-Napoca a emis o amendă pentru parcare neregulamentară pe numele unei femei care murise cu trei ani înainte. Judecătoria a respins plângerea depusă de fratele acesteia.

Amenda a fost aplicată în primăvara anului 2023, când polițiștii locali au găsit un autoturism parcat ilegal pe un trotuar din oraș, relatează Clujenii.ro.

Procesul-verbal de contravenție, în valoare de 200 de lei, a fost întocmit pe numele proprietarei mașinii, fără ca agenții să verifice dacă femeia mai e în viață. Proprietara mașinii decedase încă din iulie 2020.

Fratele femeii a contestat sancțiunea în instanță, argumentând că sora sa nu avea cum să fie responsabilă pentru fapta din 2023.

Deși situația părea evident absurdă, Judecătoria Cluj- Napoca nu a a ajuns să analizeze fondul cauzei. Magistrații au respins plângerea pe motiv că bărbatul nu are calitate procesuală activă, întrucât amenda nu a fost emisă pe numele său.

Instanța a precizat că doar contravenientul sau persoanele expres prevăzute de lege pot formula o astfel de contestație, chiar și în situații neobișnuite precum aceasta.

Prin urmare, sancțiunea a rămas valabilă, cel puțin temporar. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

Amintim că, în urmă cu cinci ani, o femeie din comuna Vinţu de Jos, judeţul Alba, a contestat în instanţă un proces-verbal de sancţionare încheiat de reprezentanţi ai Primăriei, care l-au amendat şi pe soţul acesteia, decedat de 13 ani.

Judecătoria Alba Iulia a anulat sancţiunea pe motiv că procesul-verbal nu cuprinde toate informaţiile prevăzute de legislaţie şi este sancţionată o persoană decedată