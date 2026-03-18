Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a fluviului Nistrului

Kremlinul, prin vocea Mariei Zaharova, a reacționat la convocarea ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, la MAE moldovean , unde i-a fost pusă pe masă o sticlă cu apă din Nistru, poluată cu petrol în urma atacului armatei lui Putin în Ucraina. Ea susține că nu există probe care să demonstreze vina Moscovei.

„În lipsa posibilităților reale de a efectua expertize, probabil s-a dorit ca ambasadorul nostru să transmită rugămintea la Moscova, pentru a ajuta și a vedea ce se află în acea apă. Nu judec cui i-a venit această idee. Nu cred că este vorba despre MAE din Moldova”, a afirmat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Moscova.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău au refuzat să comenteze acuzațiile Mariei Zaharova, una dintre portavocile Kremlinului, subliniind că au reacționat cu o zi mai devreme când au solicitat convocarea diplomatului rus.

Convocarea diplomatului rus

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat în data de 17 martie pentru a oferi explicații în legătură cu poluarea fluviului Nistru cu petrol.

La sediul MAE, diplomatului i-a fost prezentată apa fluviului Nistru care a fost poluată cu petrol în urma atacului rusesc din Ucraina, o sticlă fiind pusă pe masă, chiar în fața sa. Acesta a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Responsabilii Ministerului moldovean al Afacerilor Externe i-au transmis o nota de protest lui Oleg Ozerov față de atacul Moscovei asupra Centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk din Ucraina, acesta având loc în data 7 martie și provocând scurgeri masive de petrol ,,în fluviul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător și securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova. Fluviul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populația țării și pentru 98% din municipiul Chișinău”.

Totodată, MAE a subliniat că ,,astfel de acțiuni cu impact transfrontalier major pun în pericol mediul, securitatea alimentării cu apă și sănătatea cetățenilor Republicii Moldova și nu pot fi acceptate”.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că atacul Rusiei a cauzat deversarea petrolului în fluviul Nistru, fiind astfel amenințată alimentarea cu apă a țării sale.

,,Atacul Rusiei asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnistrovsk a deversat petrol în râul Nistru, amenințând alimentarea cu apă a Moldovei. Am declarat alertă ecologică și acționăm pentru a ne proteja poporul. Rusia poartă întreaga responsabilitate”, a notat lidera de la Chișinău pe platforma X.

Iar Guvernul moldovean a declarat stare de alertă de mediu pe fluviul Nistru pentru 15 zile după poluarea cauzată de Kremlin.