Trump dă de înțeles că SUA se retrag din Iran și îi lasă pe alții să rezolve problema Strâmtorii Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, a stârnit controverse după o nouă declarație publicată pe platforma sa, în care lasă să se înțeleagă că Statele Unite ar putea renunța la implicarea directă în tensiunile legate de Iran și de securitatea din Strâmtoarea Ormuz.

Liderul de la Casa Albă a transmis un mesaj ambiguu, dar cu implicații geopolitice majore, sugerând că Washingtonul ar putea „termina” definitiv problema iraniană, după care ar lăsa responsabilitatea în sarcina altor state.

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am <termina> cu ce a mai rămas din statul terorist iranian și am lăsa țările care îl folosesc – noi nu o facem – să-și asume responsabilitatea pentru așa-numita <strâmtoare?>, a scris Trump, pe Truth Social.

Mesaj cu țintă către aliați

În același mesaj, Trump a sugerat că o eventuală retragere americană ar forța alte state să reacționeze rapid.

„Asta i-ar pune în mișcare pe unii dintre <aliații> noștri care nu reacționează, și asta foarte repede!!!”, a adăugat Trump.

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care trece o mare parte din exporturile globale de petrol.

Marți, președintele american Donald Trump a criticat din nou țările din NATO din cauza faptului că nu au răspuns pozitiv apelului său privind deblocarea Strâmtorii Ormuz, în contextul în care Gardienii Revoluției din Iran au închis această rută vitală de transport maritim pentru aliații SUA și Israelului.

Liderul american a reluat criticile la adresa țărilor din NATO pe seama faptului că acestea nu ar avea disponibilitatea de a ajuta la rândul lor SUA

„Nu sunt surprins de acțiunea lor, totuși, deoarece am considerat întotdeauna NATO, unde cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru a proteja aceste țări, ca fiind o stradă cu sens unic - noi îi vom proteja, dar ei nu vor face nimic pentru noi, în special, în momentele de nevoie”, a scris președintele american.