Caz șocant în Suceava. Un bărbat și-a ucis prietenul lovindu-l cu un scaun în cap, apoi a murit de infarct în aceeași casă

O tragedie greu de imaginat a avut loc în comuna Drăgușeni, județul Suceava, unde doi bărbați au fost găsiți morți într-o locuință, în urma unui conflict izbucnit după ce au băut împreună.

Descoperirea a fost făcută marți, 17 martie, după ce un vecin a alertat autoritățile, îngrijorat că nu i-a mai văzut pe cei doi de aproximativ două zile. Polițiștii au intrat în locuința unui bărbat în vârstă de 76 de ani, unde l-au găsit fără viață atât pe el, cât și pe prietenul său, de 73 de ani.

Primele date ale anchetei indică faptul că, după ce au consumat alcool împreună, între cei doi a izbucnit o ceartă. În timpul conflictului, bărbatul l-ar fi lovit pe prietenul său în cap cu un scaun, rănile provocate fiind fatale. La scurt timp după crimă, agresorul ar fi suferit un infarct și a murit în aceeași locuință.

Anchetatorii au mai stabilit că există circumstanțe neclare în acest caz, inclusiv faptul că unul dintre bărbați a fost găsit parțial dezbrăcat, detaliu care urmează să fie elucidat în cadrul investigației.

Intervenția polițiștilor a fost, la rândul ei, marcată de un incident grav. Autospeciala care se deplasa la fața locului, având semnalele acustice și luminoase în funcțiune, a fost implicată într-un accident rutier, după ce un șofer nu ar fi acordat prioritate. Cei doi polițiști aflați în mașină au fost răniți și transportați la spital, fiind necesară trimiterea unui alt echipaj la locul tragediei, conform Știrile Pro TV.

Medicii legiști au confirmat cauzele deceselor, iar criminaliștii au ridicat probe din locuință. Poliția a deschis un dosar penal pentru omor, urmând ca procurorul de caz să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul.