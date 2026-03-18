Oamenii dificili din viața ta te pot face să îmbătrânești mai repede

Există în viața aproape oricăruia dintre noi cel puțin o persoană cu care interacțiunile nu sunt tocmai plăcute. Poate fi vorba despre un coleg pasiv-agresiv, un vecin mereu nemulțumit sau cineva apropiat cu care orice discuție se transformă rapid în conflict. Un studiu recent arată că astfel de relații nu ne afectează doar emoțional, ci pot face ca organismul să îmbătrânească mai repede.

Studiul, publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), arată că oamenii care se înconjoară de astfel de persoane îmbătrânesc mai repede la nivel celular și sunt mai expuși problemelor de sănătate.

„Majoritatea cercetărilor privind relațiile sociale s-au concentrat, până acum, pe beneficiile pe care le aduc vieților noastre prieteniile și familia. Dar aproape 30% dintre adulți spun că au în preajma lor cel puțin o persoană care le face viața mai dificilă. Am vrut să vedem dacă acest tip de stres lasă urme în organism”, explică sociologul Byungkyu Lee, profesor la Universitatea New York și autor al studiului pentru „PsyPost”.

Ce se întâmplă în organism

Cercetarea a analizat date de la peste 2.300 de adulți care au vorbit despre relațiile importante din viața lor și au menționat clar dacă există persoane care le strică starea constant sau cu care intră în conflict cu ușurință. Rezultatele au arătat că cei care se confruntă des cu astfel de relații prezintă semne de îmbătrânire celulară mai rapidă, iar efectele apar chiar și atunci când sunt luați în calcul alți factori de risc pentru sănătate. Mai mult, relațiile pozitive nu reușesc întotdeauna să compenseze complet stresul produs de cele problematice. Cu alte cuvinte, nu este suficient să avem oameni buni în jurul nostru. Contează la fel de mult și cât de des suntem expuși la stres în relațiile apropiate.

Corpul nu face diferența dintre un pericol fizic și o ceartă avută cu același om în repetate rânduri. Când neplăcerile dintr-o relație devin constante, organismul rămâne într-o stare prelungită de alertă - iar asta are consecințe concrete. Sistemul imunitar slăbește, nivelul de inflamație din corp crește, iar celulele îmbătrânesc mai devreme decât ar trebui.

Cercetătorii nu ne spun că ar fi ideal să tăiem legăturile cu cei din jur la primul conflict. Relațiile reale includ și neînțelegeri, și momente mai puțin plăcute - asta este firesc. Problema apare atunci când o relație îți dă bătăi de cap în mod constant, fără pauze.

Mulți oameni ajung să se obișnuiască cu astfel de situații, fără să observe cât de mult îi costă. Ignorăm, minimalizăm, găsim scuze. Corpul însă nu face același lucru - el contabilizează fiecare episod, chiar și pe acelea pe care noi le trecem cu vederea.

Uneori, sunt de părere specialiștii, soluția e să punem limite mai clare. Alteori e suficient să reducem frecvența contactului cu astfel de persoane sau să schimbăm modul în care reacționăm. Nu există o rețetă unică care să funcționeze pentru toată lumea, dar primul pas e să recunoaștem că unele relații ne epuizează nu doar emoțional, ci și fizic.

Pentru a măsura îmbătrânirea biologică, cercetătorii au analizat mostre de salivă ale participanților. Au căutat modificări chimice specifice la nivelul ADN-ului - un tip de „amprentă" moleculară care arată cât de repede îmbătrânesc celulele unui organism, independent de vârsta reală.

Prin analizarea acestor modificări, oamenii de știință pot estima vârsta biologică a unei persoane - adică nu câți ani are în buletin, ci cât de „bătrâne" sunt celulele acesteia în realitate. Ei au folosit două metode diferite de calcul: una care măsoară deteriorarea celulară acumulată în timp și una care surprinde ritmul actual al declinului. Rezultatele au fost apoi comparate cu numărul de persoane dificile pe care fiecare participant le-a menționat că ar exista în viața sa.

Rezultatele arată că relațiile dificile sunt mai frecvente decât am crede: aproape 30% dintre participanți au spus că au cel puțin o persoană în viața lor care le creează constant probleme. Datele arată și că expunerea la astfel de persoane nu este întâmplătoare. Femeile, fumătorii, persoanele cu probleme de sănătate și cei care au trecut prin traume în copilărie au raportat mai des că au în jurul lor oameni dificili.

„A fost surprinzător să vedem că aceste relații lasă urme la nivel molecular, nu doar în starea de spirit sau în sănătatea mintală a oamenilor", a declarat Lee pentru PsyPost. „Fiecare persoană dificilă în plus din anturaj era asociată cu un organism care arată biologic mai bătrân decât este și care îmbătrânește mai repede. (...) Practic, o singură persoană dificilă în viața ta înseamnă, în medie, aproximativ nouă luni în plus pe „contorul" biologic și un ritm de îmbătrânire cu 1,5% mai rapid. Pare puțin, dar efectele se adună în timp. Ca termen de comparație, asta reprezintă undeva între 13 și 17% din impactul pe care îl are fumatul asupra acelorași indicatori - ceea ce nu e deloc puțin."

Problemele apărute în relațiile de familie au fost cel mai puternic asociate cu accelerarea îmbătrânirii biologice a participanților. „Asta sugerează că anumite roluri sociale, din care este mai greu să te retragi, pot avea un impact mai mare", a explicat Lee.

Relațiile de familie vin adesea cu obligații și cu mult timp petrecut împreună, ceea ce le face mai greu de evitat. Când interacțiunile neplăcute se repetă și nu există posibilitatea de a te distanța, efectele se pot acumula în timp.

În cazul relațiilor de cuplu, rezultatele nu au fost la fel de puternice. Cercetătorii cred că asta se explică prin faptul că într-un cuplu există, de obicei, atât momente dificile, cât și sprijin emoțional.

Cercetătorii au observat că astfel de relații pot fi asociate și cu probleme clare de sănătate. Mai exact, participanții care spuneau că au mai multe persoane dificile în viața lor aveau niveluri mai ridicate de inflamație în organism. În același timp, ei raportau mai des simptome de depresie și anxietate și aveau, în medie, o greutate corporală mai mare.

Conflictele repetate cu aceleași persoane activează în corp mecanismele de răspuns la stres - ceea ce înseamnă hormoni eliberați în exces, presiune pe organe și țesuturi și, în timp, îmbătrânire celulară accelerată. Nu e un proces vizibil de la o zi la alta, ci unul lent, care se acumulează în ani.

„Rezultatele arată că, pentru a îmbătrâni sănătos, nu este suficient să avem relații bune în viața noastră. Este la fel de important să reducem expunerea la relații care ne creează constant probleme", a explicat Lee.

Ce limite are studiul

Datele sunt convingătoare, însă cercetătorii atrag atenția că studiul este unul observațional. Cu alte cuvinte, arată o legătură între relațiile dificile și îmbătrânirea mai rapidă a organismului, dar nu poate demonstra că una o provoacă direct pe cealaltă.

Există și o altă posibilă explicație: persoanele care îmbătrânesc biologic mai repede ar putea deveni mai iritabile sau mai sensibile la stres, ceea ce poate duce la mai multe conflicte în relațiile lor.

Pentru a reduce riscul unor interpretări greșite, cercetătorii au analizat istoricul medical al participanților, au ținut cont de starea lor de sănătate la început și au verificat dacă alți factori ar putea explica diferențele observate.

Ce urmează? Pasul următor al specialiștilor este de a-i urmări pe aceiași participanți pe o perioadă mai lungă de timp, pentru a vedea dacă schimbările pe care le vor face cu privire la relațiile dificile avute le influențează și ritmul de îmbătrânire. Un astfel de studiu ar putea clarifica și direcția relației - cine pe cine influențează, de fapt.

„Vrem să înțelegem mai bine mecanismele biologice implicate, analizând modificările la nivelul ADN-ului asociate expunerii la astfel de relații", a adăugat Lee.

De obicei, când vorbim despre îmbătrânirea sănătoasă ne gândim la dietă, mișcare sau somn. Cercetarea sugerează însă că și relațiile din viața noastră pot avea un rol important. Conflictele avute în relațiile apropiate pot influența, în timp, sănătatea organismului.