 „Primesc mai multe match-uri dacă nu spun că sunt tată”. Dilema părinților singuri după divorț | adevarul.ro
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„Primesc mai multe match-uri dacă nu spun că sunt tată”. Dilema părinților singuri după divorț

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Să-ți refaci viața sentimentală după un divorț poate fi mai complicat atunci când ai și un copil. Un tată de 32 de ani povestește pe Reddit că a renunțat la aplicațiile de dating după ce a constatat că primea mai multe match-uri dacă nu spunea că este părinte, iar dacă dezvăluia ulterior acest lucru era acuzat că nu fusese sincer. Experiența lui a deschis o discuție despre cât de greu poate fi pentru părinții singuri să își refacă viața sentimentală. Când ar trebui să spui că ai un copil și de ce acest lucru îi poate face pe unii să renunțe la o posibilă relație?

De ce este mai greu să-ți refaci viața sentimentală după divorț dacă ești părinte
De ce este mai greu să-ți refaci viața sentimentală după divorț dacă ești părinte Foto: Shutterstock

„Am observat că, dacă nu trec că sunt tătic, primesc match-uri. Dar după primesc reproșuri că nu am fost direct de la început. Deci... am renunțat”, a povestit bărbatul.

Situația descrisă de el a împărțit comentatorii. În timp ce unii l-au îndemnat să spună de la început că este părinte, alții au considerat că nu este obligat să ofere imediat toate detaliile despre viața sa. „Cel mai bine este să fii sincer. Nu va aprecia nimeni că ai omis un lucru care este un «deal breaker»”, i-a răspuns o persoană.

În comentarii, părerile au fost împărțite. Unii l-au îndemnat să spună de la început că este părinte, considerând că este o informație importantă pentru cineva care ia în calcul o relație.

„Cel mai bine este să fii sincer. Nu va aprecia nimeni că ai omis un lucru care poate fi un motiv pentru a nu continua”, a scris altcineva.

Teama că „nu mă mai alege nimeni”

„Atunci când treci printr-un divorț și ai și un copil, întoarcerea în lumea întâlnirilor poate fi mai dificilă. Este firesc să simți teamă, nesiguranță sau chiar să te întrebi dacă vei mai fi ales. Nu pentru că un copil te-ar face mai puțin atractiv sau mai puțin potrivit pentru o relație, ci pentru că schimbă realitatea în care aceasta urmează să se construiască”, explică pentru „Adevărul” Laura Găvan, psihoterapeut cognitiv-comportamental.

În mediul online, unde un profil poate fi evaluat în doar câteva secunde, apare și problema informațiilor pe care alegem să le facem publice.

„În dating, mai ales în cel online, oamenii încearcă să se prezinte într-o lumină cât mai bună. Uneori apare tentația de a amâna anumite informații despre propria viață, de teamă că acestea ar putea reduce numărul celor interesați. Faptul că ai un copil poate deveni un subiect pe care îl ascunzi sau îl dezvălui abia după ce apare o anumită apropiere. Dacă ai făcut asta, nu înseamnă că e ceva în neregulă cu tine. Poate fi doar felul în care ai încercat să te protejezi de respingere”, spune ea.

Aceasta face însă o distincție între informațiile private, care nu trebuie dezvăluite unui necunoscut, și cele care pot influența decizia celuilalt de a continua o relație.

„Este important, totuși, să facem diferența dintre protejarea intimității și ascunderea unei realități relevante pentru o posibilă relație. Nu este nevoie să îi povestești unui om abia cunoscut întreaga ta istorie familială, dar faptul că ești părinte este o informație importantă și este sănătos să o comunici relativ devreme, pentru ca amândoi să puteți decide dacă vreți să continuați”, susține specialista.

„Nu voiam să devin mama copilului partenerului”

Experiențele povestite de cei care au avut relații cu părinți singuri sunt foarte diferite. O femeie de 34 de ani, care nu are copii și spune că nici nu își dorește, povestește că o perioadă a căutat în mod special bărbați care erau deja tați. După mai multe întâlniri, a decis însă să nu mai facă acest lucru.

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„Am ieșit la întâlniri cu o grămadă de bărbați cu copii, până am refuzat complet să mai fac asta. Am 34 de ani, nu am copii și nu îmi doresc să am. Nu voiam să devin mama copilului partenerului, ci doar partenera acestuia. Este o dinamică mult prea complicată, așa că am refuzat să mă mai complic”, a explicat aceasta.

Alte persoane au relatat experiențe opuse. O femeie divorțată, în vârstă de 36 de ani și care are la rândul său un copil, spune că ar prefera chiar un partener aflat într-o situație asemănătoare: „În viața mea aș accepta mai degrabă un bărbat cu copil. În primul rând, fiindcă știu că nu aș mai vrea să fac alt copil și atunci, cumva, amândoi având deja copii, șansele să ne dorim un al treilea sunt mai mici. În al doilea rând, teoretic, bărbații cu copii sunt mai maturi sau măcar știu deja ce înseamnă viața cu un copil.”

Când refuzul nu este despre valoarea ta

Faptul că unii oameni se retrag atunci când află că persoana pe care o cunosc are un copil poate fi greu de acceptat, mai ales după un divorț. 

„Pentru unii oameni, existența unui copil poate fi un «deal breaker». Acest lucru poate fi greu de auzit, mai ales atunci când deja porți cu tine vulnerabilitatea unei despărțiri. Totuși, nu înseamnă automat discriminare sau respingerea valorii tale. Poate însemna că persoana nu este pregătită pentru responsabilități parentale, pentru prezența unui fost partener sau pentru timpul mai limitat disponibil pentru cuplu”, explică Laura Găvan.

Pe urmă, numărul de match-uri poate deveni și o formă de confirmare că persoana este încă atractivă sau dorită, mai spune ea.

„După divorț, poate apărea și nevoia de a demonstra că «încă putem fi aleși». Este de înțeles să îți dorești să te simți din nou dorit și apreciat. Totuși, această nevoie de validare ne poate face uneori să acceptăm relații care nu ne fac bine, doar pentru a nu rămâne singuri. De aceea, datingul nu ar trebui transformat într-o competiție pentru cât mai multe match-uri. Scopul nu este să fim plăcuți de cât mai mulți oameni, ci să găsim pe cineva compatibil cu viața pe care o avem”, atrage atenția specialista.

Când intră copilul în noua relație

A fi sincer că ești părinte nu înseamnă însă că persoana cu care începi să ieși trebuie introdusă imediat și în viața copilului, adaugă aceasta.

„Există însă și responsabilitatea de a nu introduce prea repede copilul în relațiile noastre. Copilul nu ar trebui să treacă printr-o succesiune de despărțiri și parteneri noi. Este sănătos ca relația să aibă timp să se consolideze înainte ca noul partener să devină o prezență importantă în viața copilului. A avea grijă de ritmul copilului nu înseamnă că trebuie să renunți la viața ta sentimentală, ci că poți construi cu atenție și responsabilitate”, subliniază Laura Găvan

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Pentru un părinte singur, problema nu este, așadar, cum să construiască un profil care să atragă cât mai multe persoane, ci ce caută într-o nouă relație.

„Întrebarea sănătoasă nu este: «Cum fac să nu fugă oamenii când află că am un copil?», ci: «Cum găsesc un om potrivit pentru viața mea reală?». O relație bună se construiește atunci când doi oameni se cunosc suficient de sincer încât să decidă dacă vor să meargă mai departe împreună. Nu avem nevoie de un partener care să ne accepte «în ciuda» copilului nostru, ci de unul care înțelege realitatea vieții noastre și își dorește, în mod autentic, să facă parte din ea. Faptul că ești părinte nu te face mai greu de iubit. Înseamnă doar că ai nevoie de un om care să poată vedea și să respecte întreaga ta viață, nu doar partea care pare mai ușor de acceptat”, conchide ea.

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