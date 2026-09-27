 Oligarhii ruși vor să urmeze calea lui Fridman și Usmanov pentru a scăpa de sancțiunile UE | adevarul.ro
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Oligarhii ruși vor să urmeze calea lui Fridman și Usmanov pentru a scăpa de sancțiunile UE

Război în Ucraina
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Oligarhii ruși studiază modul în care miliardarii Alișer Usmanov și Mihail Fridman au reușit să iasă de sub sancțiunile Uniunii Europene, deși puțini dintre ei consideră că ar putea folosi curând aceste precedente pentru a obține și ei ridicarea propriilor restricții. Este concluzia unei anchete publicate de Bloomberg.

Oligarhii ruși Alișer Usmanov și Mihail Fridman au scăpat de sancțiunile UE
Oligarhii ruși Alișer Usmanov și Mihail Fridman au scăpat de sancțiunile UE Foto: X@jacopo_iacoboni

După ani de îngheţare a activelor și dispute juridice legate de diverse regimuri de sancțiuni, mulți dintre cei mai bogați oameni de afaceri ruși nu văd, deocamdată, o cale rapidă de a scăpa de statutul de paria. Majoritatea celor chestionați consideră că excepțiile neașteptate acordate de UE lui Usmanov și Fridman s-au datorat unor circumstanțe particulare, specifice fiecărui caz în parte.

Concluziile provin dintr-un sondaj realizat de Bloomberg News în rândul unor miliardari și al unor persoane din anturajul lor apropiat, care au cerut să nu fie identificate, având în vedere sensibilitatea subiectului.

Totuși, cel puțin doi oameni de afaceri ruși chestionați au declarat că intenționează să analizeze îndeaproape precedentul Fridman, în speranța că acesta va crea un precedent pe care îl vor putea invoca în propriile litigii.

Ghid pentru alți oligarhi

Potrivit lui Sergei Glandin, partener la firma moscovită BGP Litigation, specializată în dreptul sancțiunilor, acest caz ar putea deveni un fel de ghid pentru alți oligarhi aflați în situații similare. Arbitrajul investițional poate fi o metodă eficientă de a face presiune asupra guvernelor, pentru a le determina să înceapă negocieri sau chiar să obțină eliminarea din listele de sancțiuni, a explicat el, adăugând că, "cu cât valoarea acțiunii în instanță este mai mare, cu atât acest proces se poate derula mai rapid".

Usmanov și Fridman au devenit doi dintre cei mai cunoscuți ruși scoși, până acum, din regimul de sancțiuni al UE, fiind și primele cazuri de acest tip după o perioadă lungă de lobby din partea unuia dintre statele-cheie ale blocului european. Evoluția are loc în timp ce Rusia își intensifică atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene, pe fondul apropierii iernii, iar războiul a intrat deja adânc în al cincilea an.

Campania Franței în sprijinul lui Usmanov a șocat alte state membre ale UE

Campania Franței în sprijinul lui Usmanov a șocat alte state membre ale UE și a generat dispute care au riscat să blocheze prelungirea a aproape 3.000 de măsuri de sancțiuni împotriva unor persoane fizice și companii. În cele din urmă, părțile au ajuns la un compromis: Usmanov și Fridman au fost scoși de sub sancțiuni, în timp ce restricțiile împotriva tuturor celorlalte persoane și companii de pe listă au fost prelungite pentru încă 36 de luni.

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Ca reacție la lobby-ul francez, Luxemburgul a cerut, la rândul său, ridicarea sancțiunilor împotriva lui Fridman. Țara se confrunta cu un proces de arbitraj de aproximativ 16 miliarde de dolari, intentat de miliardar din cauza înghețării activelor sale, ca urmare a sancțiunilor UE. Fridman susține că Luxemburgul, prin aplicarea restricțiilor impuse de sancțiuni, a încălcat un tratat de protecție a investițiilor.

De la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, din 2022, majoritatea rușilor înstăriți și-au transferat activele și companiile înapoi în Rusia și au început să investească în bănci rusești, afaceri de consum, active industriale și companii din domeniul tehnologiei.

Haz de necaz

Deși unii oligarhi ruși se bucură pentru colegii lor, ei recurg la umor negru atunci când explică de ce consideră limitat impactul acestor decizii. Ei glumesc, spunând că nu se pot baza pe existența, în țările prietenoase lor, a unor prizonieri europeni pe care să-i poată folosi drept monedă de schimb pentru a obține propria eliberare de sub sancțiuni.

Este o aluzie la eforturile Franței de a-l scoate pe Usmanov de pe lista de sancțiuni a UE. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, l-a grațiat pe cetățeanul francez Martin Ryan, închis sub acuzația de spionaj, chiar a doua zi după ce UE a fost de acord cu concesia privind Usmanov.

Franța nu a legat public cele două evenimente. Totuși, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, Parisul a cerut ridicarea sancțiunilor împotriva omului de afaceri în cadrul unei înțelegeri cu Azerbaidjanul privind eliberarea prizonierului.

Alți miliardari se tem că situația companiilor rusești care încă operează în Europa ar putea deveni și mai dificilă. Aceștia se tem de o reacție negativă din partea guvernelor statelor membre ale UE, având în vedere că decizia privind Usmanov și Fridman este percepută ca fiind în detrimentul politicii de sancțiuni a blocului comunitar.

Împuternicitul președintelui Ucrainei pentru politica de sancțiuni, Vladislav Vlasiuk, a declarat pentru Politico că, după decizia de a ridica restricțiile împotriva lui Usmanov și Fridman, UE ar trebui să impună sancțiuni împotriva lui Vladimir Potanin, principalul investitor al celei mai mari companii miniere rusești, MMC Norilsk Nickel și împotriva magnatului siderurgic Vladimir Lisin, care controlează combinatul metalurgic Novolipețk (NLMK).

Potanin se află deja sub sancțiuni impuse de SUA și Marea Britanie, în timp ce Lisin figurează pe listele de sancțiuni ale Australiei și Canadei.

Norilsk Nickel este cel mai mare producător mondial de paladiu și unul dintre principalii producători de nichel, exportând o parte din metalele sale către Europa și deținând o rafinărie de petrol în Finlanda.

NLMK deține, împreună cu SOGEPA, fondul de investiții al regiunii belgiene Valonia, mai multe uzine în Europa. Compania beneficiază, de asemenea, de o derogare de la sancțiuni, care îi permite să livreze semifabricate din oțel către UE până la 30 septembrie 2028.

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