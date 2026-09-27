 Fritz își mobilizează susținătorii cu trei zile înainte de încetarea mandatului după decizia ANI: „Revoluția continuă” | adevarul.ro
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Fritz își mobilizează susținătorii cu trei zile înainte de încetarea mandatului după decizia ANI: „Revoluția continuă”

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Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR, organizează duminică, 27 septembrie, evenimentul-manifest „Timișoara. Revoluția continuă”, la șase ani de la alegerile locale din 2020, în urma cărora a câștigat primul său mandat de primar. Evenimentul are loc cu trei zile înainte de data la care este prevăzută încetarea mandatului său.

Fritz organizează duminică un eveniment-manifest.
Fritz organizează duminică un eveniment-manifest. Foto: dominicfritz.ro

Fritz și-a invitat susținătorii la eveniment printr-un mesaj în care afirmă că întâlnirea va reprezenta atât o celebrare a perioadei în care a condus administrația locală, cât și un moment de reafirmare în contextul situației politice și juridice care îi afectează mandatul.

„Exact acum șase ani, pe 27 septembrie 2020, am câștigat împreună alegerile pentru Primăria Municipiului Timișoara. A fost începutul unui drum pe care mulți îl credeau imposibil”, a transmis Fritz.

În mesajul său, liderul USR susține că actuala situație trebuie să genereze o reacție din partea timișorenilor și vorbește despre „demnitate, solidaritate și hotărârea de a merge mai departe”. De asemenea, el afirmă că experiența administrației din Timișoara poate reprezenta un model care să fie extins dincolo de granițele orașului.

Fritz face referire și la reacțiile primite în ultimele săptămâni din partea unor personalități din România și din străinătate, a presei internaționale și a unor organizații europene. Potrivit acestuia, aceste reacții arată că există susținere pentru continuarea demersurilor pe care le promovează.

Evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă” are loc duminică, de la ora 14.00, la CRAFT, pe Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 22. Accesul în sală este permis până la ora 13.50, iar participarea se face pe bază de înscriere.

Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar pe 30 septembrie

Prevederea prin care primarul Dominic Fritz urmează să-și piardă mandatul de primar a fost introdusă de PSD în Legea ANI și stabilește încetarea mandatului în termen de 30 de zile în cazul aleșilor aflați în situații de incompatibilitate sau conflict de interese. Așadar, Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar pe 30 septembrie.

CCR a stabilit că amendamentul PSD este constituțional și a explicat că o situație ale cărei efecte juridice continuă poate fi vizată de o lege nouă, fără încălcarea principiului neretroactivității. Totodată, Curtea a subliniat că protejarea integrității funcției publice este esențială.


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