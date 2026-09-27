 Simona Halep a împlinit 35 de ani. Ce mesaj a postat campioana pe rețelele sociale | adevarul.ro
search
Duminică, 27 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Simona Halep a împlinit 35 de ani. Ce mesaj a postat campioana pe rețelele sociale

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fost lider mondial în tenis, Simona Halep a împlinit 35 de ani. Campioană la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, ea și-a făcut retragerea din sport anul acesta, la Cluj, iar de ceva timp își petrece timpul liber jucând golf.

Simona Halep își petrece o parte din timpul liber pe terenurile de golf
Simona Halep își petrece o parte din timpul liber pe terenurile de golf Foto: Facebook / Simona Halep

Zilele trecute, Simona a scris pe rețelele sociale: „Cea mai frumoasă vară pe care am trăit-o vreodată, în afara terenului". Și a însoțit-o cu câteva imagini de la golf.

La mijlocul lunii iunie, Simona Halep și-a făcut retragerea oficială din tenis în cadrul Sports Festival, disputând un meci demonstrativ cu Elina Svitolina, Gael Monfils și Andrei Pavel.

Aflată în fața a circa 10.000 de spectatori, campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 le-a transmis un mesaj fanilor săi, celor care i-au fost mereu alături, încurajând-o, dar și țării în care s-a născut: „Mulțumesc, România! Aici m-am născut, aici am crescut. Vă mulțumesc din suflet pentru că nu v-ați îndoit de mine atunci când mi-a fost greu!”, a spus Simona.

Constănțeanca a transmis atunci următorul mesaj: „Sunt un om împlinit”. Ea s-a fotografiat alături de numeroasele sale trofee care au fost așezate pe o masă în mijlocul sălii. De asemenea, terenul de joc de la BT Arena a fost realizat într-un mod inedit. Jumătate din acesta a fost vopsit în verde, simbolizând gazonul pe care Simona a câștigat titlul de la Wimbledon. Cealaltă jumătate a fost în cărămiziu cu trimitere la zgura pe care Halep a triumfat la Roland Garros.

A primit titlul de Cetățean de Onoare al Clujului

În iunie trecut, înaintea meciului de retragere, Simona Halep a primit din partea primarului Emil Boc titlul de Cetățean de Onoare al municipiului din inima Transilvaniei. Cu acel prilej, Simona Halep a mulțumit pentru susținerea oferită în decursul anilor: „Vă mulțumesc și sunt onorată de titlul de Cetățean de Onoare pe care mi l-ați oferit astăzi. Clujul a fost acasă pentru mine. De 10 ani vin aici cu sufletul deschis și atât dumneavoastră (n.a. - Emil Boc), cât și oamenii din Cluj-Napoca mi-au oferit o primire foarte călduroasă, de fiecare dată. Toate întâmplările importante din cariera mea în România au fost aici în Cluj. Vreau sa va mulțumesc pentru tot de până acum!”.

Pentru Simona acest titlu contează foarte mult. Și o dovadă în acest sens este faptul că la postarea de acum câteva zile a atașat și o imagine în care apare ținând diploma primită acum câteva luni.

Simona Halep cu diploma de Cetățean de Onoare a orașului Cluj
Simona Halep cu diploma de Cetățean de Onoare a orașului Cluj Foto: Facebook / Simona Halep

Simona Halep s-a născut în 27 septembrie 1991, la Constanţa. A început să joace tenis la patru ani, sub îndrumarea antrenorului Ioan Stan. La 14 ani, ea a debutat în circuitul ITF. În 2008, Halep a câştigat turneul de junioare de la Roland Garros.

În 2010, a devenit jucătoare profesionistă. În a doua jumătate a anului 2013, a câştigat şase turnee, pe toate suprafeţele. În 2014, a jucat finala de la Roland Garros lşi finala Turneului Campioanelor, la prima participare.

Ca profesionistă, Simona Halep a câştigat 24 de turnee la simplu:

Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia - 2013

Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA) - 2014

Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory) - 2015

Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory) - 2016

Madrid (Premier Mandatory) - 2017

Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA) - 2018

Wimbledon (Grand Slam) - 2019

Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier) - 2020

Melbourne, Toronto - 2022

A obținut un titul WTA și la dublu, la Shenzhen, în 2018, alături de Irina Begu.

Raport meciuri câştigate - meciuri pierdute: 579-238;

A câștigat 40.203.437 milioane de dolari numai din tenis.

A ocupat locul 1 în ierarhia WTA timp de 64 de săptămâni.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
digi24.ro
image
Meteorologii au emis cod galben de vânt în șapte județe. Rafalele ajung la 70 km/h, iar vremea se răcește treptat
stirileprotv.ro
image
Coridorul Verde, o himeră pentru noi? Turcia și Azerbaidjan ne-ar putea sări din marele proiect regional. Expert: România nu mai are o diplomație energetică vizibilă
gandul.ro
image
O femeie a fost evacuată din propria casă. Mii de oameni au ieșit în stradă
mediafax.ro
image
Laurențiu Reghecampf și FCSB scapă de scandalul de 1 milion de euro: Esperance Tunis ar semna rezilierea contractului după amenințări
fanatik.ro
image
UE își dorește un articol 4 propriu pentru crizele de securitate hibride. Ce ar însemna pentru România. Interviu cu Răzvan Ceuca, expert în război hibrid
libertatea.ro
image
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Dorit de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu și-a anunțat decizia
digisport.ro
image
Salată de dovleac, o rețetă aromată, ușoară și plină de savoare
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Reacția unor turiști olandezi după ce au descoperit tradițiile din Bucovina: "E minunat, e autentic"
observatornews.ro
image
Unde s-ar afla acum Vlad Bălțățeanu, după ce a fugit din România. O nouă pistă descoperită de anchetatori
cancan.ro
image
Recalcularea pensiilor militare, după soldă și condițiile de muncă. Crește vârsta de pensionare PROIECT
newsweek.ro
image
Sharon Stone, mesaj direct pentru Sydney Sweeney după ce sportivele s-au revoltat pentru că a pozat goală: „Asumă-ți responsabilitatea”
prosport.ro
image
Temperatura la care trebuie să iei mușcatele de pe balcon. Cum le pregătești pentru iarnă
playtech.ro
image
Gică Hagi, trei decizii controversate în înfrângerea României cu Suedia: Băluță, Stanciu și Ianis Hagi
fanatik.ro
image
Ofensiva secretă cu roboți a Ucrainei care ”a ucis 3.000 de militari ruși” și a dus la recupererea a 124 de kilometri pătrați de teritoriu ocupat VIDEO
ziare.com
image
Suedezii au rămas "mască" și anunță intervenția UEFA, după meciul cu România! "De mult nu s-a mai văzut"
digisport.ro
image
România continuă în Liga Națiunilor. Hagi promite calificarea la EURO 2028
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Fratele criminalului a rupt tăcerea despre moartea Valentinei. Detaliul oferit în tragedia care a șocat România
romaniatv.net
image
Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. Interviu cu medicul Daniela Ștefănescu, vicepreședinte Asociația Medicilor de Familie București
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Adrian Veștea și George Scripcaru, la inaugurarea unei clinici private de 5,8 milioane de euro. La câțiva kilometri, pavilioanele Spitalului Județean Brașov așteaptă investiții majore
actualitate.net
image
Confirmarea că Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit. Cum s-a dat de gol actorul
click.ro
image
Nikita, de urgență la spital după ce a leșinat pe stradă, în Spania. Diagnosticul dur dat de medici
click.ro
image
Ion Lăceanu, vizitat de prieteni la azil! Ce vioi e, la 90 de ani! N-a avut restanțe, ca Irinel Columbeanu
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Romy Schneider profimedia 0708609715 (3) jpg
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43
okmagazine.ro
Ginghis Han și curtea sa. Reconstrucție la Muzeul Mongoliei Interioare din Hohhot, China
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!”
image
Confirmarea că Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit. Cum s-a dat de gol actorul

OK! Magazine

image
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului