Simona Halep a împlinit 35 de ani. Ce mesaj a postat campioana pe rețelele sociale

Fost lider mondial în tenis, Simona Halep a împlinit 35 de ani. Campioană la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, ea și-a făcut retragerea din sport anul acesta, la Cluj, iar de ceva timp își petrece timpul liber jucând golf.

Simona Halep își petrece o parte din timpul liber pe terenurile de golf Foto: Facebook / Simona Halep

Zilele trecute, Simona a scris pe rețelele sociale: „Cea mai frumoasă vară pe care am trăit-o vreodată, în afara terenului". Și a însoțit-o cu câteva imagini de la golf.

La mijlocul lunii iunie, Simona Halep și-a făcut retragerea oficială din tenis în cadrul Sports Festival, disputând un meci demonstrativ cu Elina Svitolina, Gael Monfils și Andrei Pavel.

Aflată în fața a circa 10.000 de spectatori, campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 le-a transmis un mesaj fanilor săi, celor care i-au fost mereu alături, încurajând-o, dar și țării în care s-a născut: „Mulțumesc, România! Aici m-am născut, aici am crescut. Vă mulțumesc din suflet pentru că nu v-ați îndoit de mine atunci când mi-a fost greu!”, a spus Simona.

Constănțeanca a transmis atunci următorul mesaj: „Sunt un om împlinit”. Ea s-a fotografiat alături de numeroasele sale trofee care au fost așezate pe o masă în mijlocul sălii. De asemenea, terenul de joc de la BT Arena a fost realizat într-un mod inedit. Jumătate din acesta a fost vopsit în verde, simbolizând gazonul pe care Simona a câștigat titlul de la Wimbledon. Cealaltă jumătate a fost în cărămiziu cu trimitere la zgura pe care Halep a triumfat la Roland Garros.

A primit titlul de Cetățean de Onoare al Clujului

În iunie trecut, înaintea meciului de retragere, Simona Halep a primit din partea primarului Emil Boc titlul de Cetățean de Onoare al municipiului din inima Transilvaniei. Cu acel prilej, Simona Halep a mulțumit pentru susținerea oferită în decursul anilor: „Vă mulțumesc și sunt onorată de titlul de Cetățean de Onoare pe care mi l-ați oferit astăzi. Clujul a fost acasă pentru mine. De 10 ani vin aici cu sufletul deschis și atât dumneavoastră (n.a. - Emil Boc), cât și oamenii din Cluj-Napoca mi-au oferit o primire foarte călduroasă, de fiecare dată. Toate întâmplările importante din cariera mea în România au fost aici în Cluj. Vreau sa va mulțumesc pentru tot de până acum!”.

Pentru Simona acest titlu contează foarte mult. Și o dovadă în acest sens este faptul că la postarea de acum câteva zile a atașat și o imagine în care apare ținând diploma primită acum câteva luni.

Simona Halep cu diploma de Cetățean de Onoare a orașului Cluj Foto: Facebook / Simona Halep

Simona Halep s-a născut în 27 septembrie 1991, la Constanţa. A început să joace tenis la patru ani, sub îndrumarea antrenorului Ioan Stan. La 14 ani, ea a debutat în circuitul ITF. În 2008, Halep a câştigat turneul de junioare de la Roland Garros.

În 2010, a devenit jucătoare profesionistă. În a doua jumătate a anului 2013, a câştigat şase turnee, pe toate suprafeţele. În 2014, a jucat finala de la Roland Garros lşi finala Turneului Campioanelor, la prima participare.

Ca profesionistă, Simona Halep a câştigat 24 de turnee la simplu:

Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia - 2013

Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA) - 2014

Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory) - 2015

Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory) - 2016

Madrid (Premier Mandatory) - 2017

Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA) - 2018

Wimbledon (Grand Slam) - 2019

Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier) - 2020

Melbourne, Toronto - 2022

A obținut un titul WTA și la dublu, la Shenzhen, în 2018, alături de Irina Begu.

Raport meciuri câştigate - meciuri pierdute: 579-238;

A câștigat 40.203.437 milioane de dolari numai din tenis.

A ocupat locul 1 în ierarhia WTA timp de 64 de săptămâni.