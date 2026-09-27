 A murit Cornelia Naum, mama lui Victor Ponta, la 84 de ani | adevarul.ro
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A murit Cornelia Naum, mama lui Victor Ponta, la 84 de ani

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Mama fostului premier Victor Ponta a murit la vârsta de 84 de ani. Anul trecut, el vorbea despre relația apropiată pe care o avea cu mama sa și mărturisea că starea ei de sănătate îl afectează, pentru că își amintea cum era „în vremurile ei bune”.

Victor Ponta şi mama sa, Cornelia Naum.
Victor Ponta şi mama sa, Cornelia Naum. Foto: Facebook/Victor Ponta

Momente grele pentru Victor Ponta la pierderea mamei sale. Moartea Corneliei Naum, la vârsta de 84 de ani, a fost anunțată duminică, 27 septembrie, de Mediafax.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru o mamă și o bunică minunată, pe care o vom iubi și o vom purta mereu în suflet

Mulțumesc tuturor pentru gândurile bune și pentru respectul arătat”, a scris Victor Ponta, într-un scurt mesaj pe Facebook.

În urmă cu un an, Victor Ponta vorbea despre starea mamei sale într-un interviu acordat publicației Libertatea. Fostul premier mărturisea atunci că era foarte apropiat de ea și că întâlnirile lor, care deveniseră mai rare, îl afectau.

„Sunt foarte apropiat de mama mea, nu e în cea mai bună stare și, de câte ori ne vedem, cam rar, din păcate, mă afectează pentru că știu cum era mama mea în vremurile ei bune și mă gândesc doar că vreau să fie înconjurată de noi toți, cei care o iubim, cât mai mult”, declara Victor Ponta.

Şi Cornelia Naum a vorbea adesea, la rândul ei, despre fiul său. În urmă cu mai mulți ani, într-o emisiune la Antena 3 CNN, aceasta povestea cu mândrie despre copilăria şi adolescența lui Victor Ponta și spunea că fiul său a fost „un lider” încă de la grădiniță.

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