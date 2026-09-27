Cei 16 miniștri propuși de Mureșan au primit obiectivele în scris. Premierul desemnat le-a trimis „scrisori de misiune”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a transmis celor 16 miniștri propuși în viitorul Cabinet câte o „scrisoare de misiune”, în care sunt prezentate prioritățile și obiectivele pe care aceștia să le urmărească în domeniile pe care le vor coordona.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Prioritățile Guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca românii să știe exact ce va face acest guvern și care sunt prioritățile fiecărui ministru”, a transmis Siegfried Mureșan.

Scrisorile sunt personalizate în funcție de responsabilitățile fiecărui minister și, privite împreună, reprezintă un fel de program de guvernare împărțit pe domenii.

Una dintre scrisori îi este adresată lui Radu Miruță, propus pentru funcția de ministru al Apărării Naționale.

Mureșan vorbește despre obiectivul unei armate moderne, bine pregătite și capabile să apere teritoriul și cetățenii României, dar și să își îndeplinească responsabilitățile asumate față de aliați.

Documentele au și o componentă personală. Sub formula oficială de adresare, Mureșan a scris de mână apelativul „dragă”, urmat de prenumele fiecărui ministru propus. Scrisorile se încheie cu formula „Cu stimă” și semnătura premierului desemnat.

Ce îi cere ministrului Apărării Radu Miruță

În mesajul adresat lui Radu Miruță, premierul desemnat enumeră printre priorități modernizarea și dezvoltarea capabilităților militare, de la apărare aeriană și antirachetă până la capabilități navale, sisteme fără pilot și muniție. Mureșan mai menționează dezvoltarea infrastructurii necesare Forțelor Române și aliate și utilizarea fondurilor europene disponibile prin mecanismul SAFE pentru achiziții de apărare și infrastructură strategică.

„Mandatul tău se va baza pe câteva principii clare: modernizăm și dezvoltăm capabilitățile esențiale ale Armatei, de la apărare aeriană și antirachetă la capabilități navale, sisteme fără pilot și muniție, și asigurăm infrastructura necesară pentru forțele române și aliate. Folosim transparent și eficient fondurile din mecanismul european SAFE pentru achiziții de apărare și pentru infrastructură strategică. Consolidăm parteneriatul strategic cu Statele Unite și cooperarea în NATO și UE, cu un rol mai important al României în securitatea regiunii Mării Negre”, a scris Siegfried Mureșan în scrisoarea pentru Radu Miruță.

1/16 Mureșan le-a transmis celor 16 miniștri propuși în viitorul Cabinet câte o „scrisoare de misiune”. Foto: Facebook/Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista celor 16 miniștri propuși

Potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite, audierile miniștrilor în comisiile parlamentare de specialitate vor avea loc luni, 28 septembrie, între orele 14.00 și 20.00, și marți, 29 septembrie, între orele 10.00 și 20.00. Avizele comisiilor sunt consultative.

Votul de învestitură pentru noul Cabinet este programat miercuri, 30 septembrie, la ora 13.00, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.