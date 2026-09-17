 Nu te atrage la prima întâlnire? De ce merită uneori să-i mai dai o șansă | adevarul.ro
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Nu te atrage la prima întâlnire? De ce merită uneori să-i mai dai o șansă

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Știm tot mai bine ce vrem de la un partener. Cu toate acestea, aproape jumătate dintre persoanele singure spun că s-au îndrăgostit, la un moment dat, de cineva pe care inițial nu îl considerau atrăgător. Iar tot mai mulți sunt dispuși să accepte o a doua întâlnire chiar dacă la prima nu au simțit „scânteia”. Ce se poate schimba atunci când îi mai dăm cuiva o șansă și cât de mult ar trebui să ne bazăm pe prima impresie?

doi oameni la intalnire danand noroc
De ce merită uneori să-i mai dai o șansă Foto: Shutterstock

Cel mai recent sondaj „Singles in America”, realizat de Match împreună cu cercetătorii de la Kinsey Institute, arată o aparentă contradicție. Pe de o parte, credința în dragostea la prima vedere a crescut puternic: 62% dintre participanți spun că încă mai cred în ea, față de 41% în 2010, iar 47% spun că au și trăit-o. Pe de altă parte, 49% s-au îndrăgostit de cineva pe care nu îl considerau atrăgător la început, comparativ cu numai 30% în 2010.

Printre lucrurile care le-au schimbat percepția s-au numărat conversațiile bune, interesele și valorile comune. În același timp, 41% spun acum că ar lua în calcul o a doua întâlnire chiar dacă prima nu a fost interesantă, în creștere de la 35% în 2021.

Ce credem că ne atrage și ce ne atrage în realitate

„Mai puțin decât credem de obicei. Un experiment cunoscut în psihologia relațiilor, făcut de cercetătorii Paul Eastwick și Eli Finkel la Universitatea Northwestern, a organizat mai multe seri de «speed dating» – întâlniri scurte, de câteva minute, cu mai mulți parteneri posibili. Înainte de eveniment, participanții au spus ce contează cel mai mult pentru ei într-un partener (aspect fizic, simțul umorului etc.). Surpriza a fost că aceste răspunsuri nu au prezis deloc pe cine au vrut, de fapt, să revadă după întâlnirile reale. Cu alte cuvinte, ce credem noi că ne atrage «pe hârtie» e adesea diferit de ce ne atrage cu adevărat când cunoaștem pe cineva. Acest lucru explică parțial de ce cel mai mare sondaj anual despre persoanele necăsătorite din SUA, realizat de platforma Match împreună cu Institutul Kinsey pe peste 5.000 de adulți, arată an de an că aproape jumătate dintre ei s-au îndrăgostit, la un moment dat, de cineva pe care la început nu îl considerau atrăgător,” explică pentru „Adevărul” drd. Victor Toriani, psihoterapeut.

Studiul la care face referire psihoterapeutul a fost realizat de Paul Eastwick și Eli Finkel și publicat în 2008 în „Journal of Personality and Social Psychology”. Participanții au indicat înainte de întâlniri ce caracteristici își doreau de la un posibil partener. Preferințele declarate în avans nu au reușit însă să prezică ce persoane le-au stârnit efectiv interesul romantic atunci când le-au cunoscut.

De ce ni se poate părea cineva mai atrăgător în timp

O persoană care nu ne atrage din primele minute poate fi percepută diferit după mai multe interacțiuni.

„Fenomenul are un nume: efectul de simplă expunere. A fost descris încă din anii '60 de psihologul Robert Zajonc și înseamnă, pe scurt, că cu cât vedem ceva (sau pe cineva) mai des, cu atât începem, fără să ne dăm seama, să-l percepem mai plăcut. La asta se adaugă «efectul de apropiere», observat de Leon Festinger: dacă ne intersectăm des cu cineva – la muncă, în cartier, prin prieteni comuni – crește șansa să ne placă acea persoană, indiferent cum ni s-a părut la prima vedere. Practic, prima impresie se formează în câteva secunde, pe baza unor lucruri foarte puține (cum arată, cum vorbește). Atracția care se construiește în timp se bazează pe mult mai multe informații – cum reacționează la o glumă, cum se poartă cu ospătarul, cum gestionează o mică neplăcere. Pe măsură ce adunăm aceste informații, părerea noastră se poate schimba complet față de eticheta pusă în primele minute”, explică drd. Victor Toriani.

Efectul de simplă expunere descris de Robert Zajonc pornește de la ideea că expunerea repetată la un stimul poate duce la o atitudine mai favorabilă față de acesta.

Ce poate conta mai mult decât „scânteia”

Datele „Singles in America” arată că oamenii nu caută doar atracție. Atunci când au fost întrebați ce își doresc de la o relație serioasă, 39% au inclus între primele trei opțiuni o persoană în care să poată avea încredere și căreia să i se poată destăinui, iar 28% au ales maturitatea emoțională. Respectul reciproc, comunicarea deschisă și sentimentul de siguranță s-au aflat, de asemenea, printre cele mai frecvent indicate caracteristici ale unei relații sănătoase.

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„Toate contează, dar cercetarea arată că lucrul cel mai important e senzația de siguranță și de confort pe care o simțim lângă cineva – faptul că acea persoană ne calmează, ne ascultă cu adevărat și reacționează previzibil la ce îi spunem. Umorul și inteligența fac interacțiunea plăcută, dar siguranța emoțională e cea care transformă o întâlnire plăcută într-un atașament real. De aceea, în ultimii ani, sondajul Match a arătat o schimbare clară: tot mai multe persoane necăsătorite pun maturitatea emoțională, comunicarea și încrederea înaintea aspectului fizic atunci când caută o relație serioasă. Nu pentru că aspectul fizic ar conta mai puțin, ci pentru că aceste calități s-au dovedit, în experiența lor, mult mai bune la a prezice o relație care ține în timp”, spune specialistul.

De altfel, rezultatele studiului din 2026 arată și că, atunci când participanții au fost puși să aleagă, 34% au preferat liniștea și siguranța emoțională, față de 14% care au ales pasiunea și entuziasmul. În rândul femeilor, diferența a fost și mai mare: 40% față de 9%.

Când merită o a doua întâlnire

Lipsa atracției imediate nu este însă același lucru cu a te simți rău în prezența cuiva.

„Un reper simplu, sugerat chiar de cercetătorii care au studiat «speed dating»-ul: dacă nu ai simțit atracție la prima întâlnire, dar restul a fost în regulă – ai râs, conversația a curs, nu ai vrut să pleci mai devreme – lipsa scânteii nu înseamnă neapărat că nu se potrivesc. Poate fi doar prea puține informații adunate până acum, iar o a doua întâlnire poate schimba lucrurile. Altfel stă treaba dacă apar semnale clare, negative: disconfort real în prezența persoanei, valori total diferite spuse deschis în conversație sau senzația că te-ai simțit epuizat, nu doar «fără scânteie». Diferența e simplă: «încă nu am simțit nimic» e un semnal neutru, care poate deveni pozitiv cu timpul. «Am simțit ceva neplăcut» e un semnal real, care de obicei nu se schimbă la o a doua întâlnire”, adaugă acesta.

Sondajul american nu stabilește o regulă despre câte întâlniri ar trebui să-i acordăm cuiva, dar arată că disponibilitatea de a încerca din nou a crescut. În 2026, 41% dintre participanți spuneau că ar lua în calcul o a doua întâlnire chiar dacă prima nu fusese interesantă.

Când prea multe opțiuni ne fac să alegem prea repede

Aplicațiile de dating schimbă și contextul în care luăm aceste decizii. În loc să cunoaștem treptat câteva persoane, putem trece într-un timp foarte scurt prin zeci de profiluri.

„Da, iar fenomenul e cunoscut sub numele de «supraîncărcare a opțiunilor»: când avem la dispoziție zeci sau sute de profiluri, tindem să alegem cel mai rapid criteriu posibil pentru a decide – de obicei poza – și respingem în câteva secunde persoane pe care, într-o întâlnire reală, poate le-am fi dat o șansă. Studiile despre dating online arată că, atunci când avem foarte multe opțiuni deodată, luăm decizii mai superficiale și bazate mai mult pe aspect, spre deosebire de situațiile în care cunoaștem pe cineva printr-un cerc social mai mic”, explică drd. Victor Toriani.

Specialistul recomandă ca, atunci când prima întâlnire a fost mai degrabă neutră decât neplăcută, decizia să nu fie luată neapărat pe loc.

„Programează o a doua întâlnire scurtă (o cafea, un apel) înainte să decizi definitiv, mai ales dacă prima întâlnire a fost neutră, nu una clar neplăcută - dai timp familiarității să lucreze în favoarea ta. Nu răsfoi zeci de profiluri într-o singură sesiune - deciziile luate în grabă, în timpul unui «maraton de swipe», sunt mai superficiale și mai axate pe aspect decât cele luate calm, cu atenție reală pentru fiecare persoană. Notează, după fiecare întâlnire, cum te-ai simțit, nu doar cum arăta persoana - concentrarea pe cât de confortabil te-ai simțit și pe calitatea discuției te ajută să observi lucrurile care chiar prezic o relație bună. Nu trata lipsa scânteii ca pe un răspuns final – privește prima întâlnire ca pe o primă informație, nu ca pe un verdict, mai ales dacă restul semnalelor au fost bune. Concluzia, susținută constant de cercetare, e una încurajatoare: atracția nu se decide definitiv din primele secunde, ci este un proces care continuă să se scrie pe măsură ce petreci timp cu cineva. Asta lasă loc, pentru oricine a plecat dezamăgit de la o primă întâlnire, unei a doua șanse reale”, conchide el. 

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