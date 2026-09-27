Rezultate la tragerea loto de duminică, 27 septembrie. Report de peste 1,91 milioane de euro la extragerea Loto 6/49

Duminică, 27 septembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pentru categoria I a jocului Loto 6/49, Loteria Română a anunțat un report de aproape 2 milioane de euro.

Foto: impact.ro

Primele rezultate ale extragerilor vor fi anunțate începând cu ora 18:30. Numerele câștigătoare vor fi publicate după efectuarea tragerilor.

Numerele câştigătoare

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Reporturi de milioane de lei la mai multe categorii

* La categoria I a jocului Loto 6/49 este pus în joc un report de peste 10,12 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,91 milioane de euro, potrivit Loteriei Române.

* La Joker, categoria I, reportul depășește 7,91 milioane de lei, adică peste 1,49 milioane de euro. Tot la Joker, la categoria a II-a, reportul trece de 178.600 de lei, iar la categoria a III-a depășește 51.900 de lei.

* La Noroc, reportul cumulat este de peste 5,23 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 991.400 de euro.

* La Noroc Plus este în joc un report cumulat de peste 68.600 de lei.

* La Super Noroc, reportul cumulat ajunge la aproximativ 450.700 de lei, echivalentul a circa 85.400 de euro.

* Pentru Loto 5/40, categoria I, reportul este de peste 1,81 milioane de lei, respectiv mai mult de 344.100 de euro.

La tragerea Loto 5/40 de joi a fost câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 176.916 lei, biletul norocos fiind cumpărat de la o agenție din Sectorul 4 al Capitalei.