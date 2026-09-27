România și Deveselu, ținte militare pentru Rusia? Lavrov: „Este un secret”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a fost întrebat dacă România și instalația de apărare antirachetă de la Deveselu mai sunt considerate ținte militare de către Federația Rusă. Răspunsul oficialului rus a fost scurt și ambiguu: „Este un secret”.

Serghei Lavrov. Foto: EPA-EFE

Întrebarea a fost adresată de o jurnalistă româncă, reprezentantă a postului Realitatea Plus, în cadrul conferinței de presă susținute de Lavrov la New York, la finalul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Jurnalista i-a amintit ministrului rus de declarațiile făcute în trecut de Vladimir Putin în legătură cu baza americană de la Deveselu și l-a întrebat dacă România se mai află pe lista țintelor militare ale Rusiei.

„Domnule ministru, în 2016 președintele Vladimir Putin a avertizat că România se află în vizorul Rusiei din cauza bazei militare americane antirachetă de la Deveselu. Azi, mai sunt Deveselu și România pe lista țintelor militare ale Rusiei?”, a întrebat jurnalista.

Lavrov a răspuns în limba rusă: „Ei bine, acest lucru este secret”, după care a zâmbit.

Disputa privind scutul de la Deveselu

Subiectul are legătură cu tensiunile dintre Moscova și NATO privind sistemul american de apărare antirachetă din România. Facilitatea Aegis Ashore de la Deveselu a devenit operațională în mai 2016, fiind integrată ulterior în arhitectura de apărare antirachetă a NATO. Alianța afirmă că sistemul are caracter strict defensiv și este destinat protejării teritoriului și populațiilor europene împotriva amenințărilor reprezentate de rachetele balistice, notează Defense România.

În trecut, oficialii ruși au contestat această poziție și au susținut că instalațiile Aegis Ashore pot reprezenta o amenințare pentru securitatea Rusiei. Moscova a invocat în special lansatoarele Mk 41 utilizate de sistemul de la Deveselu și posibilitatea teoretică de a utiliza astfel de lansatoare pentru alte tipuri de rachete.

NATO respinge însă acuzațiile privind caracterul ofensiv al instalației. Alianța precizează că sistemul de la Deveselu este conceput pentru detectarea, urmărirea și interceptarea rachetelor balistice și că actualizările efectuate asupra instalației nu i-au conferit o capacitate ofensivă.

Sistemul de la Deveselu face parte din arhitectura mai largă de apărare antirachetă a NATO, alături de instalația Aegis Ashore din Polonia, navele Aegis din Spania și radarul de avertizare timpurie din Turcia.