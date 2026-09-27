Președintele lui Manchester City își liniștește fanii: „Ancheta nu e încheiată!”

Procedurile declanșate împotriva clubului de fotbal Manchester City pentru presupuse încălcări ale regulilor financiare din Premier League sunt „departe de a se fi încheiat”. Preşedintele grupării din Anglia, Khaldoon Al Mubarak, a transmis acest mesaj într-o scrisoare deschisă adresată suporterilor.

Președintele lui Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, alături de Pep Guardiola Foto: EPAImages

Conform dezvăluirilor făcute de publicaţiile „The Athletic” și „The Times”, care nu au fost confirmate oficial, Manchester City a fost găsită vinovată de multiple infracţiuni legate de perioada 2009-2018. Nu au fost încă impuse sancţiuni, iar gruparea se poate apăra printr-un apel.

Clubul englez a emis o scurtă declaraţie, specificând că procedurile, lansate în februarie 2023 după o anchetă de patru ani, sunt „încă în desfăşurare, cu elemente semnificative care rămân de finalizat (...)”.

Într-o scrisoare deschisă, preşedintele Khaldoon Al Mubarak a justificat prudenţa şi discreţia clubului: „Iată ce i-am spus familiei mele: ancheta Premier League este departe de a se fi încheiat, iar încrederea şi hotărârea noastră de a demonstra nevinovăţia clubului sunt la fel de puternice ca la începutul acestei afaceri, a declarat oficialul din Emiratele Arabe Unite. Deşi unii oameni s-au grăbit să tragă propriile concluzii şi există atât de mult zgomot în jurul nostru, nimic nu s-a schimbat. Ne-am confruntat cu provocări împreună înainte şi le-am depăşit. Mulţi încă încearcă să împiedice progresul clubului nostru. Nu le vom oferi această oportunitate”.

Totul s-a declanșat în 2023, când Premier League a lansat 115 acuzaţii împotriva lui Manchester City. Dintre acestea, 80 de infracţiuni financiare s-ar fi produs între 2009 şi 2018, iar 35 de acuzaţii suplimentare vizează lipsă de cooperare a clubului englez în timpul anchetei.

Printre cele mai grave acuzații se numără faptul că, în fiecare sezon cuprins între 2009-2010 și 2017-2018, City nu a furnizat informații financiare corecte care să ofere o 'imagine fidelă și corectă' a veniturilor - inclusiv a celor din sponsorizări - și a costurilor operaționale.

Manchester City a negat în mod constant orice abatere şi susţine că are un „set cuprinzător de dovezi irefutabile” pentru a se apăra în faţa comisiei independente care se ocupă de caz. City l-a angajat pe avocatul David Pannick pentru a-i coordona apărarea, în timp ce Premier League a fost reprezentată de Adam Lewis KC, potrivit relatărilor din presa britanică citată de Agerpres.

Audierile au început în 16 septembrie 2024 și s-au încheiat aproape trei luni mai târziu, pe 6 decembrie. Cazul a fost analizat de o comisie independentă formată din trei membri, numiți de președintele independent al Comisiei Juridice din Premier League.

În 2020, clubul a primit o suspendare de doi ani din Liga Campionilor din partea UEFA, organismul de conducere al fotbalului european, după ce s-a constatat că a raportat venituri din sponsorizări supraevaluate în perioada 2012-2016. Totuși, gruparea a contestat cu succes decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care a anulat suspendarea.

Cu toate acestea, comisia a găsit-o pe City vinovată pentru 114 din cele 115 acuzaţii, potrivit lui The Athletic, un raport confirmat de numeroase alte instituţii media britanice.

Altor cluburi de fotbal din Anglia li s-au aplicat sancțiuni sportive pentru încălcarea reglementărilor financiare. Everton a fost penalizată cu un total de opt puncte în timpul campionatului 2023/2024, în urma a două încălcări distincte ale regulilor privind profitabilitatea și sustenabilitatea din Premier League, în timp ce Nottingham Forest a fost penalizată cu patru puncte pentru încălcarea acelorași reguli, în martie 2024.

Newcastle United a evitat la limită posibile sancțiuni după ce a vândut jucători înainte de termenul-limită pentru raportarea financiară din 30 iunie 2024, reușind astfel să se conformeze reglementărilor privind cheltuielile.