 Se schimbă sistemul pentru rovinietă de la 1 octombrie. Ce trebuie să știe șoferii despre noua platformă TollRo | adevarul.ro
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Se schimbă sistemul pentru rovinietă de la 1 octombrie. Ce trebuie să știe șoferii despre noua platformă TollRo

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Șoferii vor avea un nou sistem prin care vor putea cumpăra rovinieta și tichetul de rută începând cu 1 octombrie. CNAIR anunță că platforma TollRo va intra atunci în regim operațional, după două săptămâni de testare.

TollRo intră în funcțiune de la 1 octombrie
TollRo intră în funcțiune de la 1 octombrie Foto: CNAIR

Etapa de testare a platformei TollRo, începută pe 15 septembrie 2026, se va încheia pe 29 septembrie. În această perioadă, aplicația mobilă și portalul au fost testate în condiții reale, iar funcționalitățile și fluxurile de plată au fost monitorizate și optimizate pe baza sugestiilor oferite de utilizatori. Începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, platforma TollRo va funcționa în regim operațional și va emite documentele oficiale pentru rovinietă, tichet de rută și tariful TollRo.

Pentru ce vehicule se aplică TollRo

TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora.

Sistemul se aplică vehiculelor care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România.

Tariful este calculat în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa EURO și tipul de drum, potrivit ordinului ministrului Transporturilor publicat în Monitorul Oficial nr. 940 din 10 octombrie 2025.

Cum se poate achita tariful TollRo

CNAIR precizează că taxele TollRo pot fi achitate în două moduri.

Prima variantă este tichetul de rută, care presupune plata în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei. A doua variantă este tarifarea în funcție de distanța parcursă. În acest caz, traseul este înregistrat prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic, cu cardul sau cash.

Platforma permite calcularea tarifului de trecere în funcție de distanța parcursă, masa totală maximă autorizată și clasa de emisii poluante EURO. Utilizatorii își pot crea și administra contul, pot consulta istoricul tranzacțiilor și al trecerilor efectuate și pot primi notificări și informații actualizate despre rețeaua de drumuri acoperită de sistem.

Se pot plăti taxele şi impozitele locale. Funcţionează şi sistemul de plată on-line

Unde se poate cumpăra rovinieta

Începând cu 1 octombrie, utilizatorii vor avea la dispoziție mai multe modalități de plată.

Prin portalul www.etoll.ro se poate crea un cont, se pot înrola vehicule, inclusiv flote, și se pot achiziționa rovinieta și tichetul de rută. Tot prin portal pot fi gestionate portofelul electronic și facturile.

Aplicația mobilă TollRo, disponibilă gratuit pentru iOS și Android, permite achiziția rovinietei și a tichetului de rută, înregistrarea traseului pentru TollRo și primirea notificărilor rutiere.

Rovinieta va putea fi cumpărată și de la distribuitorii autorizați. De asemenea, rovinieta și tichetul de rută vor putea fi achiziționate de la punctele de vânzare CNAIR și de la punctele de trecere a frontierei, respectiv SDN și ACI. O altă variantă de achiziție a rovinietei va fi prin SMS. Plata cash va fi disponibilă în punctele selectate.

Ce se întâmplă cu rovinietele cumpărate deja

Șoferii care au cumpărat deja rovinieta nu trebuie să achiziționeze una nouă doar pentru trecerea la sistemul TollRo.

Rovinietele emise până la 30 septembrie 2026 prin sistemul actual, SIEGMCR, își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe ele.

CNAIR precizează că verificarea rovinietelor deja cumpărate se va face automat, în trafic. Vânzarea prin sistemul actual va fi oprită pe 30 septembrie 2026, la ora 23:59. Începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, toate rovinietele și tichetele de rută noi vor fi emise exclusiv prin platforma TollRo.

Plata prin sistemele europene, disponibilă din 2027

Plata TollRo prin furnizorii de servicii de taxare electronică (SETRE), interoperabilă cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană, va fi disponibilă începând cu 15 ianuarie 2027.

CNAIR precizează că informațiile suplimentare despre TollRo, tarife, rețeaua de drumuri acoperită și modalitățile de plată pot fi consultate pe portalul oficial etoll.ro.

Sesizările pot fi transmise prin formularul disponibil pe portal. Pentru a-i ajuta pe utilizatori să se familiarizeze cu noul sistem, CNAIR pune la dispoziție și materiale video care prezintă pas cu pas principalele funcționalități ale TollRo. Acestea explică modul în care poate fi creat un cont, cum se calculează și se achită tariful de trecere și cum poate fi verificat istoricul tranzacțiilor.

Aplicația mobilă TollRo poate fi descărcată gratuit din App Store, pentru dispozitivele cu iOS, și din Google Play, pentru telefoanele și tabletele cu Android.

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