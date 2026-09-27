Grindeanu respinge teoria unei conspirații cu americanii pentru înlăturarea lui Bolojan: „Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, respinge acuzațiile potrivit cărora social-democrații ar fi avut o înțelegere cu partea americană pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan și susține că fostul premier a fost înlăturat în urma votului din Parlament. Grindeanu califică drept „conspirație” informațiile despre un presupus „blat cu americanii”.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Facebook/Partidul Social Democrat

„Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs”, a scris liderul PSD.

Grindeanu susține că schimbarea guvernului nu a fost rezultatul unei intervenții externe, ci al votului din Parlament, și afirmă că peste 88% dintre parlamentari au votat pentru demiterea Executivului Bolojan.

„Lucrurile sunt însă mult mai simple: pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard!”, a afirmat liderul social-democrat.

În continuarea mesajului, Grindeanu lansează o serie de acuzații la adresa adversarilor politici, pe care îi critică pentru modul în care au gestionat relația cu Uniunea Europeană, fondurile europene, sectorul energetic și agricultura.

Liderul PSD susține, totodată, că partidul pe care îl conduce este favorabil Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și apartenenței României la Uniunea Europeană.

„Eu sunt pro-român! Și tocmai de aceea susțin Parteneriatul Strategic cu SUA, cel mai important aliat al nostru în NATO. La fel cum cred în apartenența noastră la Uniunea Europeană. Aceste două planuri nu trebuie separate niciodată”, a transmis Grindeanu.

Acesta critică în același timp actuala echipă politică asociată fostului guvern Bolojan și susține că aceasta ar fi afectat relația României cu Statele Unite. Printre exemplele invocate se află disputa privind proiectul reactoarelor de la Doicești și declarații atribuite unor oficiali români.

„Uită toți, nu și diplomația americană, că personaje precum doamna Oana Gheorghiu au înjurat efectiv Administrația de la Washington, fără să se gândească la consecințe. La fel a făcut și prim-ministrul desemnat: Siegfried Vasile Mureșan. Ce nu au învățat acești politicieni amatori care vor să se califice la locul de muncă este că relația noastră cu SUA trebuie să evolueze constant prin investiții cât mai multe aici, în România, și pentru asta este nevoie de un guvern profesionist și cu viziune, construit în jurul PSD!”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Grindeanu afirmă că relația strategică dintre România și SUA trebuie consolidată prin investiții americane în România și susține necesitatea unui „guvern profesionist și cu viziune, construit în jurul PSD”.

PSD nu votează Guvernul Siegfried Mureșan

În finalul mesajului, liderul PSD reafirmă poziția formațiunii față de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

„PSD nu votează Guvernul Siegfried Vasile Mureșan!”, a scris Grindeanu, precizând că social-democrații ar susține, în schimb, un „guvern pro-român”.

Poziția este aceeași cu decizia anunțată de conducerea PSD. Biroul Permanent Național al partidului a decis să nu susțină învestirea unui guvern condus de Siegfried Mureșan, Grindeanu argumentând că PSD nu poate gira continuarea politicilor economice ale fostului Cabinet Bolojan.