De ce elevii sunt îndemnați să se îmbrace în negru luni, la școală: „Educația nu se repară la croitorie”

Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe elevii din toată țara să poarte negru la școală luni, 28 septembrie, în semn de protest față de proiectul care prevede introducerea uniformei obligatorii.

Elevii sunt îndemnați să meargă luni la școală îmbrăcați în negru. Foto: radioiasi

Consiliul Național al Elevilor (CNE) îi cheamă pe elevi la protest după ce Senatul a adoptat proiectul privind introducerea uniformei obligatorii în școli.

Într-un mesaj transmis pe Facebook, CNE îi îndeamnă pe elevi ca luni, 28 septembrie, să meargă la școală îmbrăcați în negru, folosind hainele pe care le au deja. Participarea este voluntară, iar elevii pot purta inclusiv un singur articol vestimentar de culoare neagră.

„Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați”, transmit reprezentanții elevilor, care spun că și-au exprimat opoziția față de uniforma obligatorie și au explicat de ce consideră că aceasta nu rezolvă problemele din școli.

„Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați.

Ne-am exprimat opoziția, am explicat de ce uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii și am cerut să fim ascultați. Proiectul a trecut însă de Senat, iar acum urmează votul decisiv în Camera Deputaților.

Luni, 28 septembrie, vino în negru la școală! Protestăm împotriva uniformei obligatorii și a deciziilor luate fără consultarea elevilor.

Da, alegem să purtăm aceeași culoare. Una e să transmitem un mesaj împreună, de bunăvoie, și alta e să ni se impună cum să ne îmbrăcăm.

Participarea este voluntară: folosește hainele pe care le ai deja, chiar și un singur articol negru. Mergem la ore și ne facem vocea auzită fără să întrerupem cursurile.

Vorbește cu colegii tăi și dă mesajul mai departe. Educația nu se repară la croitorie”, este mesajul transmis de CNE pe Facebook.

Ce spun elevii despre uniformă

CNE contestă și argumentul potrivit căruia uniforma ar putea contribui la rezolvarea unor probleme precum inechitatea sau bullyingul.

Într-un mesaj adresat parlamentarilor, reprezentanții elevilor spun că „inechitatea nu dispare sub o vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever” şi atrag atenția asupra costului uniformelor.

„Astăzi vorbim despre bani. Despre cât poate costa un set de uniformă și, mai ales, despre ce am fi putut face cu banii aceștia.

500 de lei pot părea puțini. Dar când vorbim despre sute de mii de elevi, ajungem la sute de milioane de lei.

Și atunci apare întrebarea: cât costă, cine plătește și ce am fi putut face cu acești bani? Căci atunci când finanțăm ceva, alegem implicit să nu folosim acei bani, în același timp, pentru altceva.

Pentru că educația nu înseamnă doar cum ne îmbrăcăm. Înseamnă și cum alegem să folosim resursele pe care le avem”, argumentează reprezentanții elevilor.

Vă reamintim că Senatul a adoptat pe 21 septembrie proiectul care prevede obligativitatea uniformelor, urmând ca acesta să fie dezbătut în

iar Camera Deputaților urmează să îl dezbată și să îl voteze în calitate de for decizional. Uniforma obligatorie nu este, astfel, în prezent o regulă în vigoare. Camera Deputaților, care este for decizional.