 Diplomație pe patru labe: Xi Jinping a trimis doi urși panda în SUA, ca „emisari ai prieteniei” | adevarul.ro
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Diplomație pe patru labe: Xi Jinping a trimis doi urși panda în SUA, ca „emisari ai prieteniei”

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Doi urși panda au plecat duminică din Chengdu spre Atlanta, unde vor rămâne timp de 10 ani. Călătoria lui Ping Ping și Fu Shuang are loc în baza unui acord încheiat între China și SUA și readuce în atenție „diplomația panda”, practicată de Beijing de zeci de ani.

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Foto: captură video Facebook

Cei doi urși panda au decolat duminică, 27 septembrie, la ora 2:55, de pe Aeroportul Internațional Chengdu Shuangliu din provincia Sichuan, cu un zbor charter.

Înainte de plecare, Baza de cercetare și reproducere a urșilor panda din Chengdu a organizat o ceremonie de rămas-bun pentru Ping Ping, un mascul născut pe 17 martie 2020, și Fu Shuang, o femelă născută pe 18 octombrie 2020.

Transferul are loc în baza unui acord încheiat în 2025 și anunțat pe 24 septembrie de președintele chinez Xi Jinping, în timpul vizitei sale la Washington.

La Casa Albă, în cadrul ceremoniei de bun venit organizate de președintele american Donald Trump, Xi Jinping a anunţat „vestea bună” și i-a prezentat pe panda drept „emisari ai prieteniei dintre chinezi și americani”.

Pregătirile pentru călătoria spre SUA

Pentru călătoria peste Pacific, partea chineză a pregătit un plan detaliat de transport și provizii suficiente de bambus, muguri proaspeți de bambus și mere, precum și medicamente pentru situații de urgență.

panda 01 foto XINHUA jpg
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panda 01 foto XINHUA jpg Foto: XINHUA

Înainte de plecare, Ping Ping și Fu Shuang au trecut prin sesiuni de acomodare cu transportul, astfel încât călătoria să le provoace cât mai puțin stres, potrivit chinadaily.

Pe durata zborului, cei doi sunt însoțiți de medici veterinari și îngrijitori din Statele Unite, care le monitorizează în timp real starea de sănătate și se ocupă de alimentație și de celelalte nevoi ale animalelor. În timpul zborului, temperatura și umiditatea din cabină sunt menținute într-un interval confortabil pentru animale.

De asemenea, China a trimis în avans la Zoo Atlanta două echipe de medici veterinari și îngrijitori, pentru a pregăti sosirea celor două exemplare de urşi panda.

După sosirea în Atlanta, Ping Ping și Fu Shuang vor intra în carantină și vor fi supuși unor controale medicale. Medicii veterinari și îngrijitorii chinezi vor rămâne la Zoo Atlanta pe întreaga perioadă de carantină, pentru a se ocupa de panda și pentru a-i ajuta să se obișnuiască cu noul mediu prin exerciții de acomodare și antrenamente comportamentale.

Pentru a pregăti spațiile în care vor locui cei doi panda, experții chinezi și reprezentanții Zoo Atlanta au discutat încă din decembrie 2025 despre modernizarea facilităților.

China și Zoo Atlanta colaborează de peste 20 de ani

China și Zoo Atlanta colaborează de peste două decenii pentru conservarea urșilor panda. În această perioadă, cele două părți au derulat împreună peste 30 de proiecte de cercetare și au publicat mai mult de 50 de lucrări științifice. Cercetările au vizat reproducerea panda și creșterea puilor, comportamentul animalelor, precum și prevenirea și controlul bolilor.

În timpul colaborării, China și Zoo Atlanta au reușit să obțină șapte pui de panda. Cele două părți au avut, de asemenea, schimburi academice și contacte între reprezentanții lor, care au contribuit la apropierea dintre chinezi și americani.

Cooperarea cu Statele Unite în privința urșilor panda datează din 1972, după vizita președintelui american Richard Nixon în China. Beijingul a oferit atunci Washingtonului doi panda, Ling Ling și Hsing Hsing.

De atunci, urșii panda au devenit un element-simbol al relațiilor dintre China și alte țări. În prezent, animalele ajung în grădinile zoologice din străinătate în baza unor acorduri de cooperare, iar China păstrează dreptul de proprietate asupra lor. Acordurile stabilesc și condițiile privind puii născuți în afara Chinei și returnarea animalelor.

Împrumuturile de panda pot fi folosite și pentru a transmite mesaje în relațiile dintre Beijing și alte guverne. În acest an, China a rechemat doi panda din Japonia, după declarații ale premierului japonez privind Taiwanul care au provocat reacții din partea autorităților chineze.

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