Disputa privind insulele Matthew și Hunter și zona economică exclusivă de 350.000 de kilometri pătrați din jurul lor, a ajuns în atenția celei mai înalte instanțe judiciare a ONU.

Franța ține la două mici fragmente de uscat din Pacific Foto: Xx Britannicus ????? @CoraxBzh

Două mici fragmente de uscat de origine vulcanică,

Două mici fragmente de uscat de origine vulcanică, aflate în imensitatea Oceanului Pacific și populate doar de păsări marine, se află în centrul unui conflict teritorial tot mai intens între Franța și Vanuatu.

Disputa privind insulele Matthew și Hunter durează de mai multe decenii, însă a intrat recent într-o nouă etapă. Vanuatu a inițiat două proceduri juridice internaționale distincte împotriva Franței, în încercarea de a obține recunoașterea suveranității asupra acestor teritorii din Pacific.

Luna trecută au început procedurile de arbitraj, care ar putea pune sub semnul întrebării pretențiile Franței asupra unei vaste zone maritime din jurul insulelor.

Miza este considerabilă: o zonă economică exclusivă de aproximativ 350.000 de kilometri pătrați, aproape cât suprafața Germaniei, care include resurse piscicole valoroase și potențiale bogății ale fundului oceanic, scrie The Guardian.

Unde se află insulele?

Insulele Matthew și Hunter, cunoscute în Vanuatu sub numele de Umaenupne și Umaeneg sau Leka, se află în Oceanul Pacific, la est de Australia și la sud de Vanuatu.

Împreună, acestea au o suprafață de numai 1,3 kilometri pătrați și nu au populație permanentă.

Franța revendică atât insulele, cât și apele din jurul lor, considerându-le parte a Noii Caledonii, teritoriu francez din Pacific.

Vanuatu susține însă că acestea aparțin comunităților sale insulare din sudul țării, ai căror locuitori indigeni au păstrat timp de secole legături culturale și tradiționale cu cele două teritorii.

Valoarea economică a apelor din jurul insulelor ar putea fi mult mai mare decât cea a suprafeței lor terestre, afirmă Donald Rothwell, profesor de drept internațional la Universitatea Națională Australiană.

„Drepturile maritime și suveranitatea asupra resurselor asociate acestor insule ar avea o valoare incomparabil mai mare decât teritoriul propriu-zis”, a declarat acesta.

Aceste drepturi maritime, revendicate în prezent de Franța, includ o zonă economică exclusivă care ar putea oferi acces la resurse piscicole importante și la bogățiile de pe fundul mării.

Ce istorie are Franța în Pacific și ce teritorii controlează în regiune?

Franța administrează trei teritorii în Oceanul Pacific: Noua Caledonie, Polinezia Franceză și Wallis și Futuna.

Vanuatu s-a aflat sub administrație comună franco-britanică până în 1980, când și-a câștigat independența. Chiar și după încheierea perioadei coloniale, Parisul și Londra au continuat să aibă poziții diferite în privința apartenenței insulelor Matthew și Hunter.

După obținerea independenței, Vanuatu și-a susținut propria revendicare, invocând legăturile culturale, istorice și economice ale populațiilor indigene cu cele două insule.

Franța, în schimb, a continuat să își afirme prezența în zonă prin expediții militare periodice și chiar prin instalarea unei stații meteorologice pe insule.

În ultimii ani, eforturile diplomatice pentru soluționarea diferendului s-au intensificat. Subiectul a fost abordat inclusiv în cadrul discuțiilor purtate la Paris, în 2025, între președintele francez Emmanuel Macron și premierul din Vanuatu, Jotham Napat.

Ce proceduri juridice a inițiat Vanuatu și care sunt pașii următori?

Vanuatu a deschis două acțiuni juridice distincte împotriva Franței.

În august, țara a sesizat Curtea Internațională de Justiție (CIJ), solicitând recunoașterea suveranității sale asupra insulelor Matthew și Hunter.

Totuși, procedura nu poate continua dacă Franța nu acceptă să participe la proces.

Luna trecută, Vanuatu a inițiat și o procedură separată de arbitraj împotriva Parisului, în baza Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS).

Această a doua acțiune ar putea reduce semnificativ valoarea juridică și economică a revendicării franceze asupra insulelor.

Vanuatu susține că Matthew și Hunter nu îndeplinesc criteriile juridice pentru a fi considerate insule, ci sunt simple stânci, incapabile să susțină viața umană.

Potrivit dreptului internațional al mării, astfel de formațiuni nu pot genera o zonă economică exclusivă proprie, ci beneficiază doar de o mare teritorială de 12 mile marine.

Aceasta ar reprezenta o suprafață mult mai mică decât zona maritimă asupra căreia Franța își exercită în prezent pretențiile în ceea ce privește pescuitul și exploatarea resurselor.

Cum își justifică Franța și Vanuatu revendicările?

Vicepremierul din Vanuatu, Johnny Koanapo, a declarat că sesizarea Curții Internaționale de Justiție reprezintă o oportunitate pentru Franța de a demonstra că angajamentul său față de ordinea internațională bazată pe reguli nu este doar unul declarativ.

„Insulele au făcut întotdeauna parte din istoria noastră, din timpuri imemoriale, cu mult înainte de sosirea puterilor coloniale în Vanuatu”, a afirmat Koanapo.

El a susținut că recunoașterea suveranității asupra celor două teritorii ar reprezenta „încheierea procesului de decolonizare a Vanuatu”.

„Ne-am câștigat independența, dar nu ne-am recuperat încă întreaga integritate teritorială”, a adăugat oficialul.

Franța a susținut în mod constant că insulele Matthew și Hunter fac parte din teritoriul său, respingând ideea că ar trebui să renunțe la suveranitatea asupra acestora.

În februarie, Ministerul francez de Externe a declarat că disputa de lungă durată a împiedicat cele două țări să stabilească o delimitare maritimă și a generat incertitudini juridice care afectează activitățile de pescuit și cercetarea științifică.

Cum este privită disputa în restul Pacificului?

Donald Rothwell consideră conflictul dintre Vanuatu și Franța parte a unei tendințe mai ample: statele insulare din Pacific devin tot mai dispuse să conteste în instanțele internaționale revendicările și pozițiile unor puteri mult mai mari.

„Observăm o atitudine mult mai fermă din partea statelor insulare mici, în special în regiunea Pacificului”, a declarat expertul, citat de The Guardian.

Acesta a amintit de campania diplomatică a Vanuatu care a dus la obținerea unui aviz consultativ istoric al Curții Internaționale de Justiție privind schimbările climatice.

Revendicările Vanuatu au atras însă critici din partea politicienilor din Noua Caledonie favorabili menținerii legăturilor cu Parisul.

Nicolas Metzdorf, unul dintre cei doi reprezentanți ai Noii Caledonii în Adunarea Națională a Franței, a minimalizat importanța unei eventuale decizii internaționale privind suveranitatea asupra insulelor.

„Nu mă interesează cu adevărat ce ar putea spune o organizație internațională. Eu apăr interesele țării mele”, a declarat acesta.

În același timp, revendicarea Vanuatu a beneficiat de mult timp de sprijinul mișcării indigene kanak pentru independența Noii Caledonii, care militează de mai multe decenii pentru desprinderea teritoriului de Franța.

Astfel, disputa asupra a două insule aproape nelocuite depășește cu mult dimensiunea unui conflict teritorial. Ea readuce în discuție moștenirea colonială din Pacific, drepturile populațiilor indigene și controlul asupra unor vaste resurse maritime, într-o regiune în care echilibrul geopolitic este tot mai disputat.