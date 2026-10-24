Copilul tău nu a fost invitat la ziua unui coleg. Ce greșeală pot face părinții când încearcă să-l apere

Un coleg își sărbătorește ziua de naștere acasă și invită câțiva copii din clasă. Al tău nu se află printre ei. Pentru unii părinți, situația poate părea nedreaptă, mai ales dacă cel mic este trist sau începe să se întrebe de ce nu a fost ales. Unde se termină o dezamăgire firească și unde începe excluderea? Ar trebui părinții să ceară explicații sau să lase copiii să își gestioneze singuri relațiile? Psihologul Ileana Ilie explică, pentru „Adevărul”, când este necesară intervenția adulților și ce greșeli ar trebui evitate.

Invitațiile la aniversările copiilor pot provoca tensiuni între colegi Foto: Pixabay

Subiectul provoacă dezbateri și în comunitățile online dedicate părinților. Într-o discuție publicată pe Reddit, o mamă povestea că fiul ei de opt ani a fost singurul dintre cei 18 elevi ai clasei care nu a primit invitație la aniversarea unui coleg. Invitațiile fuseseră împărțite chiar la școală, în fața tuturor. Femeia nu contesta dreptul familiei de a-și alege invitații, însă era îngrijorată de efectul pe care întâmplarea l-ar putea avea asupra băiatului, care avea deja dificultăți în a-și face prieteni.

Cazul a stârnit discuții despre diferența dintre alegerea firească a prietenilor și excluderea unui copil din grup, dar și despre responsabilitatea adulților atunci când asemenea situații ajung să afecteze relațiile dintre colegi.

Cât de mult îl afectează pe copil faptul că nu este invitat

„Pentru copil, miza nu este neapărat petrecerea în sine, ci ce înțelege din faptul că ceilalți merg și el nu. Dacă sunt invitați doar câțiva prieteni apropiați, situația este mai ușor de înțeles: nu toate relațiile sunt la fel de apropiate. Dacă însă merge aproape toată clasa, iar el este printre foarte puținii rămași pe dinafară, poate simți că mesajul este despre locul lui în grup: «ceilalți sunt doriți, eu nu»”, explică Ileana Ilie, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ, pentru „Adevărul”.

Tristețea, furia sau rușinea pot apărea chiar și atunci când părinții sărbătoritului nu au urmărit să rănească pe nimeni. Reacția depinde de vârsta copilului, de relațiile pe care le are cu colegii și de importanța pe care o acordă grupului.

„Sunt reacții firești și nu înseamnă că un singur episod va produce automat o problemă psihologică. Contează vârsta copilului, cât de important este grupul pentru el, ce relații are deja în clasă și, mai ales, dacă vorbim despre o situație izolată sau despre ceva care se repetă”, precizează specialista.

Este obligat copilul să își invite toți colegii?

O aniversare organizată acasă presupune un număr limitat de invitați, iar relațiile dintre colegi nu sunt întotdeauna apropiate. Un copil poate avea doi sau trei prieteni buni în clasă, fără să își dorească să petreacă ziua de naștere alături de ceilalți.

„Un copil are dreptul să aibă prieteni mai apropiați și să nu invite întreaga clasă la propria aniversare. A cere ca orice relație să fie complet inclusivă ar însemna să ignorăm un lucru firesc: apropierea nu poate fi distribuită egal între douăzeci sau treizeci de colegi. Copiii trebuie să poată învăța și că nu vor fi invitați peste tot, fără ca această experiență să fie interpretată automat ca respingere sau nedreptate”, continuă Ileana Ilie.

Așadar, faptul că un copil nu se află printre invitați nu demonstrează, în sine, că este respins de colegi. Situația trebuie privită în contextul relațiilor din clasă.

„Nici atunci nu putem deduce automat intenția. Un copil poate exclude pentru că nu este apropiat de un coleg, pentru că urmează alegerile grupului, pentru că există un conflict sau, uneori, pentru că excluderea este folosită deliberat pentru a răni. Comportamentul poate arăta asemănător, dar motivațiile sunt diferite”, spune psihologul.

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Când devine o formă de excludere

Problema se schimbă atunci când un copil rămâne în mod repetat în afara activităților colegilor. Nu mai este vorba doar despre o petrecere la care nu a participat, ci despre relațiile sale cu grupul.

„Când excluderea se repetă, copilul poate începe să nu mai vadă fiecare situație separat, ci să tragă concluzii despre el: «nu mă plac», «nu am loc aici», «oricum nu mă vor». În timp, astfel de experiențe pot fi asociate cu mai multă singurătate, retragere, o încredere mai mică în sine și dificultăți în relațiile cu ceilalți”, arată Ileana Ilie.

Specialista recomandă adulților să acorde atenție la schimbările de comportament, mai precis dacă cel mic începe să evite școala, nu mai încearcă să se apropie de colegi sau spune frecvent că nimeni nu îl place. Aceste semnale merită discutate, fără a presupune automat că o anumită petrecere le-a provocat.

Suni părinții sărbătoritului și le ceri explicații?

Unii părinți aleg să ceară explicații atunci când copilul lor nu este invitat la aniversarea unui coleg. Dar este o discuție cu familia sărbătoritului cea mai bună soluție sau riscă să complice lucrurile?

„Primul lucru ar fi ca părintele să afle cum a trăit copilul situația, înainte să încerce să o rezolve. Unii copii sunt foarte răniți, alții sunt mai degrabă nedumeriți, iar pentru alții momentul nu are aceeași greutate pe care i-o dă adultul. E important să poată spune «înțeleg că te-a durut» fără să treacă imediat la «o să sun eu părinții lui»”, explică psihologul.

O discuție cu părinții sărbătoritului poate avea sens dacă există un conflict mai vechi sau dacă excluderea se repetă. Dar scopul nu ar trebui să fie obținerea unei invitații.

„Mai ales încercarea de a obține ulterior o invitație poate pune copilul într-o situație și mai incomodă: poate simți că este acolo doar pentru că un adult a insistat”, avertizează Ileana Ilie.

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Ce poate face profesorul dacă apar tensiuni în clasă

Chiar dacă aniversarea are loc acasă, relațiile dintre copii continuă la școală. Colegii pot povesti despre petrecere, își pot arăta fotografii sau pot discuta despre activitățile la care au participat.

„Profesorul nu poate și nici nu ar trebui să decidă cine este invitat la o petrecere privată. Poate însă interveni atunci când efectele acelei petreceri ajung în clasă. Dacă invitațiile sunt împărțite ostentativ la școală, dacă un copil este ironizat pentru că nu a fost invitat sau dacă petrecerea devine un mod de a arăta cine este «în grup» și cine nu, atunci nu mai vorbim doar despre o alegere privată”, consideră Ileana Ilie.

Profesorii pot stabili reguli privind distribuirea invitațiilor în școală, pot opri tachinările și pot discuta cu elevii despre respectarea colegilor, fără să le impună cu cine să fie prieteni.

„Rolul școlii nu este să oblige copiii să fie prieteni, ci să observe când un copil ajunge constant izolat și să înțeleagă ce întreține situația”, subliniază psihologul.