Un proiect legislativ inițiat de vicepremierul Marian Neacșu și aflat în dezbaterea Senatului a provocat reacții critice atât din partea mediului de afaceri, care se teme că ar putea însemna o nouă formă de naționalizare, cât și din interiorul Guvernului. Ministerul Finanțelor și cel al Justiției au avertizat asupra implicațiilor.

Marian Neacșu Foto: Fcebook PSD / Marian Neacsu

Potrivit proiectului inițiat de Neacșu, companiile considerate strategice ar urma să fie obligate să notifice statul înaintea unei vânzări către investitori privați, iar în anumite situații, statul ar putea exercita un drept de preempțiune, având prioritate la cumpărarea acțiunilor sau activelor respective, potrivit Digi 24.

Măsura ar putea viza firme din domenii precum energia, apărarea sau tehnologia informației.

Rezerve din partea Ministerului Finanțelor și a Ministerului Justiției

Inițiativa a generat critici atât din partea reprezentanților mediului privat, cât și din partea unor instituții ale statului.

Ministerul Finanțelor avertizează că aplicarea proiectului ar putea conduce la creșterea cheltuielilor bugetare, în timp ce Ministerul Justiției semnalează posibile probleme de constituționalitate și riscuri privind dreptul de proprietate, funcționarea economiei de piață și separația puterilor în stat.

Marian Neacșu: „Nu este naționalizare”

Vicepremierul a respins însă acuzațiile potrivit cărora proiectul ar reprezenta o nouă formă de naționalizare, adăugând că inițiativa sa „este tratată fie rău intenționat, fie neștiutor”:

„Prezervarea interesului statului se face la o societate care este declarată strategică, de interes național, și intervine statul numai în măsura în care își prezervă un drept de preempțiune și numai în măsura în care cel care deține bunul, activul respectiv, sau acțiunile respective le pune în vânzare”, a declarat Marian Neacșu.

Acesta a insistat că statul nu ar urma să impună condiții financiare proprietarilor și nici să preia forțat afacerile vizate.

„Adică nu este naționalizare. Nu vine statul să spună că dacă ți-a oferit domnul 100 de milioane, eu îți dau 50 și îmi dai mie că eu sunt statul”, a afirmat vicepremierul.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament, în contextul în care discuțiile despre rolul statului în sectoarele considerate strategice au devenit tot mai intense în ultimii ani.