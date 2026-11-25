Antrenată de Cristian Chivu, Inter Milano a obținut o victorie prețioasă în etapa a cincea a grupei Ligii Campionilor. Gruparea a câștigat cu 2-0, pe teren propriu, meciul cu VfB Stuttgart (Germania). Lille a produs surpriza impunându-se cu 2-1 în fața lui Bayern Munchen.

Cristi Chivu a bifat o victorie importantă în Liga Campionilor Foto: EPAImages

Golurile au fost marcate de Sucic ’57 (penalty) şi Martinez ’74. Echipa lui Chivu rămâne în lupta pentru locurile care asigură calificarea în faza eliminatorie.

O victorie mai puțin scontată a înregistrat Lille, 2-1 cu Bayern Munchen. Oaspeții au deschis scorul prin Upamecano, în minutul 15. Francezii au reușit să întoarcă rezultatul într-un interval de nici 4 minute. Ueda a egalat în minutul 62, iar Pavlovic și-a înscris în propria poartă în minutul 65!

Într-un alt meci disputat în Franța, Paris Saint-Germain n-a izbutit să câștige cu AS Roma. Meciul s-a încheiat la egalitate, 2-2. Au marcat: Zabarnyi (min. 31), Dembele (min. 62, penalty), respectiv, Hermoso (min. 5) și Malen (min. 78, penalty).

Alte rezultate ale meciurilor de miercuri seara din Liga Campionilor:

Sabah FC - FC Barcelona 1-4

Au marcat: Mickels (min. 63), respectiv, Gordon (min. 31, 51), Adeyemi (min. 55), Jesus (min. 60)

Slavia Praga - Villarreal 0-1

A marcat: Buchanan (min. 62)

Atletico Madrid – Viking 2-0

Au marcat: Sorloth (min. 19), Alvarez (min. 24)

Club Brugge – Liverpool 0-3

Au marcat: Isak (min. 13, 82), Wirtz (min. 79)

Şahtior Doneţk – Fenerbahce 0-1

A marcat: Muriqi (min. 56)

Sporting Lisabona – Manchester United 2-2

Au marcat: Suarez (min. 33, penalty, 80), respectiv, Fernandez (min. 48, penalty, 50)

Clasament

1. Real Madrid 5 5 0 0 18-8 15

2. Paris Saint-Germain 5 4 1 0 22-7 13

3. Como 5 4 0 1 20-6 12

4. FC Barcelona 5 4 0 1 18-7 12

5. Liverpool 5 4 0 1 17-10 12

6. Betis Sevilla 5 4 0 1 10-6 12

7. Arsenal 5 3 2 0 9-4 11

8. Manchester City 5 3 1 1 14-9 10

9. Sporting Lisabona 5 3 1 1 10-6 10

10. Borussia Dortmund 5 3 1 1 8-6 10

11. Aston Villa 5 3 0 2 12-7 9

12. Inter Milano 5 3 0 2 10-6 9

13. FC Bruges 5 3 0 2 11-10 9

14. Galatasaray 5 3 0 2 9-9 9

15. Bayern Munchen 5 2 2 1 13-7 8

16. Fenerbahce 5 2 2 1 7-11 8

17. VfB Stuttgart 5 2 1 2 7-6 7

18. Atletico Madrid 5 2 1 2 6-5 7

19. Manchester United 5 2 1 2 10-10 7

20. FK Bodo/Glimt 5 2 1 2 5-9 7

21. LASK 5 2 0 3 10-10 6

22. FC Porto 5 2 0 3 7-7 6

23. RB Leipzig 5 2 0 3 8-12 6

24. Villarreal CF 5 2 0 3 9-14 5

25. AS Roma 5 1 2 2 12-10 5

26. Şahtior Doneţk 5 1 1 3 4-5 4

27. Viking Stavanger 5 1 1 3 9-12 4

28. SSC Napoli 5 1 1 3 8-13 4

29. Lille OSC 5 1 1 3 6-11 4

30. PSV Eindhoven 5 1 1 3 4-9 4

31. AEK Atena 5 1 0 4 5-12 3

32. Feyenoord 5 1 0 4 4-12 3

33. Sabah FK 5 1 0 4 5-14 3

34. RC Lens 5 1 0 4 5-19 3

35. Slavia Praga 5 0 1 4 5-10 1

36. Slovan Bratislava 5 0 0 5 1-19 0

Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în „optimi”.