Inter-ul lui Cristi Chivu a câștigat cu VfB Stuttgart în Liga Campionilor
Antrenată de Cristian Chivu, Inter Milano a obținut o victorie prețioasă în etapa a cincea a grupei Ligii Campionilor. Gruparea a câștigat cu 2-0, pe teren propriu, meciul cu VfB Stuttgart (Germania). Lille a produs surpriza impunându-se cu 2-1 în fața lui Bayern Munchen.
Golurile au fost marcate de Sucic ’57 (penalty) şi Martinez ’74. Echipa lui Chivu rămâne în lupta pentru locurile care asigură calificarea în faza eliminatorie.
O victorie mai puțin scontată a înregistrat Lille, 2-1 cu Bayern Munchen. Oaspeții au deschis scorul prin Upamecano, în minutul 15. Francezii au reușit să întoarcă rezultatul într-un interval de nici 4 minute. Ueda a egalat în minutul 62, iar Pavlovic și-a înscris în propria poartă în minutul 65!
Într-un alt meci disputat în Franța, Paris Saint-Germain n-a izbutit să câștige cu AS Roma. Meciul s-a încheiat la egalitate, 2-2. Au marcat: Zabarnyi (min. 31), Dembele (min. 62, penalty), respectiv, Hermoso (min. 5) și Malen (min. 78, penalty).
Alte rezultate ale meciurilor de miercuri seara din Liga Campionilor:
Sabah FC - FC Barcelona 1-4
Au marcat: Mickels (min. 63), respectiv, Gordon (min. 31, 51), Adeyemi (min. 55), Jesus (min. 60)
Slavia Praga - Villarreal 0-1
A marcat: Buchanan (min. 62)
Atletico Madrid – Viking 2-0
Au marcat: Sorloth (min. 19), Alvarez (min. 24)
Club Brugge – Liverpool 0-3
Au marcat: Isak (min. 13, 82), Wirtz (min. 79)
Şahtior Doneţk – Fenerbahce 0-1
A marcat: Muriqi (min. 56)
Sporting Lisabona – Manchester United 2-2
Au marcat: Suarez (min. 33, penalty, 80), respectiv, Fernandez (min. 48, penalty, 50)
Clasament
1. Real Madrid 5 5 0 0 18-8 15
2. Paris Saint-Germain 5 4 1 0 22-7 13
3. Como 5 4 0 1 20-6 12
4. FC Barcelona 5 4 0 1 18-7 12
5. Liverpool 5 4 0 1 17-10 12
6. Betis Sevilla 5 4 0 1 10-6 12
7. Arsenal 5 3 2 0 9-4 11
8. Manchester City 5 3 1 1 14-9 10
9. Sporting Lisabona 5 3 1 1 10-6 10
10. Borussia Dortmund 5 3 1 1 8-6 10
11. Aston Villa 5 3 0 2 12-7 9
12. Inter Milano 5 3 0 2 10-6 9
13. FC Bruges 5 3 0 2 11-10 9
14. Galatasaray 5 3 0 2 9-9 9
15. Bayern Munchen 5 2 2 1 13-7 8
16. Fenerbahce 5 2 2 1 7-11 8
17. VfB Stuttgart 5 2 1 2 7-6 7
18. Atletico Madrid 5 2 1 2 6-5 7
19. Manchester United 5 2 1 2 10-10 7
20. FK Bodo/Glimt 5 2 1 2 5-9 7
21. LASK 5 2 0 3 10-10 6
22. FC Porto 5 2 0 3 7-7 6
23. RB Leipzig 5 2 0 3 8-12 6
24. Villarreal CF 5 2 0 3 9-14 5
25. AS Roma 5 1 2 2 12-10 5
26. Şahtior Doneţk 5 1 1 3 4-5 4
27. Viking Stavanger 5 1 1 3 9-12 4
28. SSC Napoli 5 1 1 3 8-13 4
29. Lille OSC 5 1 1 3 6-11 4
30. PSV Eindhoven 5 1 1 3 4-9 4
31. AEK Atena 5 1 0 4 5-12 3
32. Feyenoord 5 1 0 4 4-12 3
33. Sabah FK 5 1 0 4 5-14 3
34. RC Lens 5 1 0 4 5-19 3
35. Slavia Praga 5 0 1 4 5-10 1
36. Slovan Bratislava 5 0 0 5 1-19 0
Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în „optimi”.