Autoritățile elvețiene clarifică situația în cazul lui Vlad Băltățeanu. Suspectul nu s-ar fi predat, ci a fost arestat

Autoritățile elvețiene au clarificat situația în cazul lui Vlad Băltățeanu, cercetat pentru omor în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză în râul Olt. Inițial, s-a crezut că bărbatul s-a predat singur autorităților.

Vlad Băltățeanu Foto: Facebook / Vlad Bălțățeanu

Potrivit răspunsului transmis pentru CANCAN de Departamentul Federal al Justiției din Elveția, Băltățeanu a fost arestat în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție și în baza alertei introduse de România în Sistemul de Informații Schengen.

„La data de 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție (OFJ) și în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Persoana este suspectată de uciderea unei femei în România.

Oficiul Federal de Justiție a dispus reținerea în vederea extrădării. România are acum la dispoziție 18 zile pentru a transmite o cerere oficială de extrădare”, a transmis Departamentul Federal al Justiției din Elveția.

Amintim că Valentina Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită moartă pe 22 septembrie, într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.

Necropsia a indicat o moarte violentă, iar anchetatorii au identificat multiple traumatisme, inclusiv leziuni grave la nivelul capului și coaste rupte. În urma cercetărilor, Vlad Băltățeanu, iubitul tinerei, a devenit principalul suspect în dosarul de omor.

Tribunalul Vâlcea a emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Băltățeanu, iar acesta a fost dat în urmărire.

Anchetatorii au stabilit că suspectul ar fi părăsit România înainte ca trupul tinerei să fie descoperit, iar ulterior au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi ajuns în Ungaria și ar fi continuat să se deplaseze către o altă țară.