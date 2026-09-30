 Pensionarii au ieșit în stradă: „Ne-au confiscat bătrânețea”. Ce revendicări au pus pe masa Guvernului | adevarul.ro
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Video Pensionarii au ieșit în stradă: „Ne-au confiscat bătrânețea”. Ce revendicări au pus pe masa Guvernului

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Zeci de pensionari au protestat miercuri, la Slatina, cerând indexarea pensiilor cu cel puțin 15%, plata celei de-a doua tranșe a ajutorului pentru pensionarii cu venituri mici și corectarea problemelor de la recalculare. Protestatarii au depus la Prefectura Olt o listă de revendicări și au anunțat că astfel de acțiuni vor fi organizate și în alte județe.

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Pensionarii cer indexarea pensiilor cu cel puțin 15% Foto: Alina Mitran

Pensionarii au venit pregătiți cu mesaje tipărite pe coli: „4.677.789 pensionari. Numai 20% au pensii peste coșul minim”; „Înlăturați inechitățile  la pensiile militare”; „Noi am plătit contribuțile către stat. Acum vrem respectul înapoi”; Guvernanți, priviți-ne în och! Ne-ați confiscat bătrânețea”; „Softul vostru a greșit, bunicul - cel păgubit!”; „Iubiț bunicii la vot și la TV, în rest ne sfidați, ne trădați” etc. Protestul, unul pașnic, s-a vrut a fi un semnal de alarmă.

L-au gândit cu mai mult timp în urmă și doar întâmplarea a făcut ca în aceeași zi în parlament să aibă loc votul pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan, au precizat organizatorii.

„Întotdeauna pentru pensionari nu sunt bani, dar pentru ei, da”

Protestatarii sosiți în centrul municipiului nu sunt cei mai năpăstuiți dintre vârstnicii din județ, au ținut aceștia să precizeze, însă nedreptatea și inechitățile îi afectează și pe ei. Vor să fie vocea tuturor celor care sunt obligați să-și drămuiască banii de la o pensie la alta.

Noi am construit această țară și ei profită de ceea ce am muncit noi. De aceea pensionarii, nu numai din Olt, ci din toată țara, trebuie să fim uniți când ne cerem drepturile. Nepăsarea noastră și neluarea de atitudine ne-au adus aici. Ei ne batjocoresc cu ajutoare de 1.000 de lei. Nu se mai poate! După zeci de ani de muncă trebuie să ne cerem drepturile și să luăm atitudine. Întotdeauna pentru pensionari nu sunt bani, dar pentru ei, da. Ați văzut în noua lege a salarizării? Și-au trecut să le crească cu 5 - 6.000 de lei salariul. Dar pentru noi? Fac apel din toată țara să ieșiți, în față la prefecturi, că altfel nu vom realiza nimic. În alte țări – Olanda, Israel - sunt partide ale pensionarilor, care le apără drepturile”, a spus Georgeta Zărvescu, președinta Asociației Pensionarilor „Solidaritatea”, organizatoarea protestului.

Acuzații la adresa Consiliului Persoanelor Vârstnice

Zărvescu a acuzat că la acest moment nici măcar structurile care ar trebui să-i reprezinte pe pensionari nu o mai fac. „La noi există un Consiliu al Persoanelor Vârstnice, în care sunt niște domni, de 26 de ani se schimbă între ei și nu-i interesează decât indemnizațiile pe care le primesc de la Ministerul Muncii. Uitați, mâine este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Din cauza acestui consiliu nu primesc toate persoanele vârstnice o sumă cât de mică de această zi. În toată țara primesc numai 13.000 de pensionari și în fiecare județ există două persoane care sunt plătite de Consiliul Persoanelor Vârstnice. Pensionarii nici nu știu cine-i reprezintă”, a mai spus Zărvescu. Pensionara a continuat, precizând că, deși personal face parte din structurile care se prezintă lunar la Prefectura Olt, la ședințele Comitetului de dialog civic pentru problemele vârstnicilor, de asemenea nu știa cine-i reprezintă pe pensionarii din Olt în acest consiliu național în care „se aleg între ei de 26 de ani”. În cele din urmă, după ce a înaintat cereri către structura națională, i s-au transmis numele.

A zis ministrul de Finanțe că vor fi prudenți cu pensionarii. De ce numai cu pensionarii?”, a mai vrut să știe pensionara, înainte de a lansa un avertisment către „partidele tradiționale”.

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Protestul pensionarilor, desfășurat miercuri, 30 septembrie 2026, a fost pașnic Foto: Alina Mitran

Partidelor tradiționale le transmit următorul lucru: dacă vor continua așa, vor dispărea. Credeți-mă! Eu am fost și în stațiune și am văzut opiniile oamenilor. Oamenii nu-i mai suportă. Trebuie să ia aminte și să se hotărască odată ce fac cu țara. Țara nu e jucăria lor ”, a mai spus Georgeta Zărvescu.

„Ne împrumutăm de la unii la alții”

„Nu ne-au mărit pensiile aproape deloc. Să se țină de cuvânt, de promisiunile pe care le-au făcut. Au făcut niște promisiuni de care nu s-au ținut. Mă descurc foarte greu, credeți-mă că cu 3.200 de lei mă descurc foarte greu. Că ne mai trebuie și nouă un tratament, multe altele. Avem și noi utilități de plătit. Poate, pentru faptul că ieșim să spunem, iau și ei în calul să ne mai dea și nouă măcar inflația”, a spus o altă pensionară.

Cu o sumă cu mult mai mică, doar 1.400 de lei, a spus o altă doamnă că este nevoită să se descurce. „Medicamentele sunt foarte scumpe. Uite, de exemplu, luna aceasta n-am luat, am luat câte un fișic, să supraviețuiesc. Am probleme cu spatele, cu inima. E foarte greu. Dacă nu aș avea copilul să mă mai ajute... Nu pot să mă duc și eu într-o stațiune, să pot să duc boala. Și nici pentru o biserică, să știți. Ne împrumutăm de la unii la alții. Mă rețin de la multe. Trec pe stradă și aș vrea și eu o gogoașă sau un covrig, dar mă gândesc că nu-mi ajunge de pâine, trebuie să-mi fac socoteala până la pensia cealaltă. Suferim, mai ales noi, pensionarii”, a spus pensionara.

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A mai adăugat că a lucrat vreme de 27 de ani, ca strungar, dar că a avut salariul mic. Acum încasează pensie de urmaș, pentru că jumătate din pensia soțului decedat reprezintă mai mult decât pensia integrală a dânsei.

„Nu am venit să jignim, nu am venit să facem rău”

Am venit aici pentru drepturile pensionarilor. Nu am venit să jignim, nu am venit să facem rău. Noi am venit că i-am pus acolo și ei au uitat de noi. Ce-mi pare rău este că am impresia că n-au părinți, n-au bunici. Eu așa cred. Cum un om după 40 de ani de muncă să aibă 1.200 de lei? Cum e posibil așa ceva? Doi – ei salarii își fac. Ei se ceartă, dar nu se gândesc că suferă maică-sa, suferă bunicii. Am plătit taxe până la 42 de ani de muncă și acum ne ia din nou. 100 de lei. Nu e treaba de 100 de lei, eu sunt mulțumit de pensie, nu am venit pentru mine. Am venit pentru semenii noștri care nu au ce mânca, care spun că și-au pus doi cartofi și a doua zi tot cartofi. Vrem să dispară acești analfabeți (...) care n-au împins o roabă în viața lor!”, a spus, supărat, un pensionar. Domnul s-a arătat supărat atât de calitatea celor care ajung în parlament cât și de pragul electoral care face să ajungă acolo oameni nepotriviți. Să fie un prag electoral de minimum 10%, a cerut pensionarul.

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Pensionarii au depus la Prefectura Olt o listă de revendicări Foto: Alina Mitran

Pensionarii și-au amintit și de umilințele la care sunt supuși când au nevoie de servicii medicale; de vârsta prea înaintată, cred aceștia, la care s-a împins pensionarea etc.

Faptul că nu sunt solidari, existând nenumărate asociații ale pensionarilor, care însă nu luptă împreună, va face ca orice demers să fie sortit eșecului, s-a mai spus în timpul protestului. „Parlamentarii din județe vin numai în campanie. Nu-i interesează de noi. Nu se mai poate. Până când nu luăm atitudine, ne vor umili în continuare”, s-a mai spus și de la microfonul acordat organizatorilor.

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Protestul pensionarilor a fost organizat de Georgeta Zărvescu (foto dr.) Foto: Alina Mitran

S-a abordat inclusiv problema descoperirii Curții de Conturi cu privire la calcularea greșită a pensiilor. Lucrurile nu ar sta însă nici pe departe cum spune Curtea de Conturi, a punctat Zărvescu, pentru că nu pot fi extrapolate rezultatele unor controale punctuale.

Lista revendicărilor

Lista revendicărilor, care în final a fost înmânată prefectului județului, fiind formată și o delegație care a participat la o scurtă întâlnire cu prefectul Ștefan Nicolae și cu subprefectul Adrian Mihai, cuprinde câteva revendicări clare.

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Indexarea pensiilor cu cel puțin 15% este una dintre acestea. „Ne umilesc cu 6-7%, nu se poate! Va crește prețul la energie, la alimente, sunt persoane care renunță la mâncare pentru medicamente și invers”, s-a mai atras atenția.

O altă revendicare este plata celei de-a doua tranșe din pachetul de solidaritate, care se acordă celor cu pensii sub 3.000 lei, pentru că vine iarna și cresc cheltuielile, iar mulți pensionari deja nu le mai fac față. Această revendicare i-a și făcut să iasă acum în stradă, au precizat organizatorii, pentru că li s-ar fi transmis că este nevoie de o rectificare bugetară pentru a se asigura fondurile necesare.

O altă revendicare este rezolvarea dosarelor depuse pentru „mica recalculare”. Pensionarii au mai cerut și amnistia fiscală pentru sumele calculate în plus și care li se cer acum înapoi. Argumentul pensionarilor este acela că greșeala nu le aparține, prin urmare nu văd de ce trebuie ca ei să plătească pentru o neglijență a funcționarilor.

Pe lista de revendicări se mai regăsesc: corectarea rapidă a greșelilor apărute în procesul de recalculare a pensiilor; ridicarea plafonului de impozitare la 4.000 lei; păstrarea drepturilor pentru grupele de muncă; extinderea compensării de la 90% la 100% pentru medicamente; eliminarea plafoanelor pentru laboratoarele de analize medicale astfel încât să nu mai fie obligați să caute cu disperare programare la început de lună; acordarea de vouchere de energie sau ajutoare de încălzire mai consistente pe timp de iarnă pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 lei; eliminarea CASS începând cu 1 ianuarie 2027.

Revendicările pensionarilor, a promis prefectul Ștefan Nicolae, vor ajunge pe masa guvernului.

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